Развод с Аршавиным, сифилис, порча и суды: что известно о таинственном исчезновении Алисы Казьминой

Фото: Instagram* / arshavina_alisia_7

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На чужом несчастье счастья не построишь — эту аксиому бывшая жена футболиста подтвердила на собственной шкуре.

Судьбу бывшей супруги Андрея Аршавина, Алисы Казьминой вряд ли можно назвать простой. Она ворвалась в медийное пространство в 2013 году — тогда футболист стал открыто выходить с новой возлюбленной в свет, оставив дома только родившую третьего ребенка Юлию Барановскую. На тот момент роман нападающего сборной России с характерной барышней не обсуждал разве что ленивый. Сама Казьмина светилась от счастья, а еще спустя время выяснилось, что она ждет от Аршавина малыша.

Счастье супругов оказалось недолгим: Казьмина то и дело попадала в скандалы. На фоне имеющихся проблем и постоянных сомнительных историй Аршавин сначала отстранился от избранницы, а затем подал на развод. Что сегодня известно о судьбе самой скандальной из возлюбленных спортсмена и почему судьба не пощадила многодетную мать?

Ушла от первого мужа к Аршавину

До отношений с футболистом Аршавиным знаменитость была замужем за Алексеем Казьминым. Уже на тот момент отец детей Казьминой был достаточно обеспеченным человеком. У супругов подрастали дети, со стороны семья казалась практически образцовой.

После интервью на одном из федеральных каналов Казьмина откровенничала: после развода с бывшим супругом и расставания с Аршавиным она осталась практически без средств к существованию. Казьмин лишь разводил руками и перечислять деньги на спасение бывшей возлюбленной не спешил. Одуматься и прийти на помощь экс-жене бизнесмен решился только после того, как Аршавин при разводе переоформил все имущество на мать, лишив бывшую жену опоры и источника хоть какого-нибудь дохода. Уже позже оставшаяся без крыши над головой многодетная мать сознавалась: она допустила самую большую ошибку, решив предать близкого человека.

Последний гвоздь в крышку гроба

Предательство Аршавина и абсолютное одиночество сделало Казьмину невероятно несчастной и неуверенной в себе. В эфире федерального шоу отчаявшаяся и обездоленная женщина откровенничала: она надеется, что футболист очнется и вернется к ней, но чуда не случилось. В попытке хоть как-то восстановить свое моральное равновесие, Алиса легла на операционный стол.

То, что случилось дальше, могло бы стать сюжетом для фильма ужасов: в состоянии здоровья Казьминой проявилась побочка, которая привела к полному исчезновению носа и появлению нейросифилиса. Сама женщина причиной накрывшей ее черной полосы назвала порчу. По словам Казьминой, бывшая теща и новая обладательница всей недвижимости Аршавина решила свести ее в могилу, чтобы не дать возможности отсудить часть имеющегося состояния. Делить с собственной внучкой крышу над головой она не хотела.

«Я должна каждый день ездить на перевязки, нельзя надевать красивую обувь — больно очень. На второй ноге у меня то же язва, просто не прорвало еще. Я просто хочу, чтобы ко мне не липли больше болезни, чтобы это закончилось все. Когда я вышла из больницы, думала, что начну делать нос. Но опять все откладывается на два-три месяца», — с болью в голосе рассказывала экс-жена Аршавина.

Уже позже кто-то из друзей Казьминой случайно проговорился, что одной из возможных причин проблем со здоровьем у женщины могли стать измены Аршавина и постоянные нервные потрясения. Последняя интрижка Аршавина и вовсе чуть не стоила Алисе свободы. СМИ застали футболиста в компании модели Ольги Семеновой. Они страстно обнимались в ночном клубе в Казахстане. Супруга спортсмена разыскала разлучницу в социальных сетях и стала посылать ей угрозы. Семенова написала заявление, даже завели уголовное дело. Правда, его быстро прекратили.

«Алиса приворожила Аршавина, а теперь расплачивается. Она постоянно ходила по бабкам и просила для бывшего мужа проклятия, вот и поплатилась», — откровенничали в ближайшем окружении Казьминой.

Где теперь прячут бывшую жену Аршавина?

После развода и разборок с участием скандального футболиста Алиса Казьмина и вовсе пропала с радаров. Поговаривали, что виной тому могли стать серьезные проблемы со здоровьем: якобы злосчастный недуг приковал женщину к постели. Свет на исчезновение дочери пролила мать женщины. Наталья Сарычева призналась, что разборки больно аукнулись Казьминой: пострадавшая от лап семьи Аршавиных угодила в клинику, где пробыла больше полугода.

«У нее идет операция на нос. Ждем звонка от врача. Она сейчас со всеми не общается, еще много этапов впереди, это еще не все. Вообще дочь чувствует себя очень хорошо, настроение нормальное. Был тяжелый период, когда у нее поехала голова. Сначала развод, потом дом, 2 миллиона, внешность… Но все это прошло и в прошлом», — пояснила родительница экс-Аршавиной.

По последней информации, спустя годы мытарств, многодетная Казьмина наконец нашла свое личное счастье. После того, как знаменитость вновь женила первого супруга, ее выбор пал на одного влиятельного бизнесмена. Имя нового фаворита она тщательно скрывает, но однажды в микроблоге появился снимок, на котором Алиса засветила на пальце заветное кольцо. Будет ли удачным третий брак, остается лишь догадываться, но уже сейчас становится понятно — пережившая сотню потрясений Казьмина небольшими шагами возвращается к привычной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли Виктории Боне бояться повторения судьбы Алисы Казьминой.

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