Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока

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В регионе вовсю работает госсекретарь Блинкен, но каких результатов добьются США?

Штаты развернули масштабную кампанию на Ближнем Востоке, собираясь одновременно урегулировать и разжигать конфликт с секторе Газа. Как отмечает издание Axios, госсекретарь США Тони Блинкен уже провел серию переговоров с властями Израиля, но впереди его ожидает встреча и с представителями стран Ближнего Востока.

О чем США договорились с Израилем?

Блинкен уже находится в регионе и провел ряд встреч с представителями Израиля. По официальным данным, госсекретарь США ведет работу по урегулированию вопросов поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также Блинкен сообщил о намерении убедить Израиль избежать жертв среди мирного населения, иначе «у Израиля не будет партнера для мира». Но что осталось за кулисами?

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Как сообщают источники издания, США — в первую очередь — пекутся о своем имидже, ведь действия Израиля как партнера приводят к критике политики США. Именно поэтому Блинкен призывал власти страны снизить уровень агрессии в отношении мирного населения. Еще один вопрос, который не был вынесен на всеобщее обозрение, — поддержка израильской армии (ЦАХАЛ) со стороны Штатов. Блинкен сообщил, что США готовы поддержать Израиль техникой и вооружением, но для этого понадобится время. Поэтому он дал один важный совет.

«Гуманитарная пауза поможет Израилю выиграть больше времени для наземной операции», — уверены источники.

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Источники Axios добавляют, что США не собираются останавливать агрессию Израиля, но просят дать немного времени, на что Блинкен получил вежливый, но категоричный отказ: паузы не будет, если заложники не будут освобождены. Несмотря на это, Израиль может допустить какие-то шаги, вплоть до временного прекращения огня, если США найдут какие-либо рычаги давления.

Что ждет Блинкена от встречи с министрами Ближнего Востока?

Также известно, что 4 ноября состоится встреча Блинкена с главами МИД Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины.

И эта встреча, по словам журналистов зарубежного издания, по-настоящему пугает Блинкена.

«Официальные лица США обеспокоены тем, что встреча превратится в шквал критики в отношении политики администрации Байдена в отношении войны в Газе», — сообщили журналисты издания.

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Более того, по информации источников, ближневосточные коллеги будут оказывать на Блинкена невероятное давление, ведь война в секторе Газа явно дала понять, что для стабильности в регионе необходимо срочно создавать палестинское государство.

Что произошло в секторе Газа?

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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Позднее, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице «Аль-Ахли». Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

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Также 29 октября больница «Аль-Кудс» в Газе подверглась обстрелу, по ее окрестностям нанес удар Израиль. По данным СМИ, в больнице укрывались 12 тысяч человек.

Позиция России по войне в секторе Газа

Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее в секторе Газа, заявлял, что РФ с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, позиция Москвы основана на решении совета ООН 1948 года, предусматривавшая создание двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины. Однако на деле все иначе. Причем часть земель, которую палестинцы считали своей исконно, занял Израиль в разное время и различными способами.

Если сектор Газа будет стерт с лица земли — а это именно та цель, которую преследует армия Израиля, воюющая с ХАМАС — то создастся катастрофа на многие десятилетия. В лучшем случае. В худшем — на многие столетия. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

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Сергей Лавров уверен, что заканчивать конфликт конфликт нужно как можно скорее. Кроме того, жизненно необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения Газы.

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