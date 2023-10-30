Не меняется десятилетиями: в чем суть позиции России по конфликту Израиля и сектора Газа

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Abu Elsebah

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К чему конкретно призывает Кремль в этой ситуации?

Позиция России по палестино-израильскому конфликту не меняется на протяжении десятилетий: Кремль видит необходимость в создании суверенного государства Палестина. Об этом изданию EADaily заявил научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по странам Северной Африки Данила Крылов.

Он подчеркнул, что позиция России соответствует принятым резолюциям Совета Безопасности ООН. Ее же озвучил и президент Владимир Путин уже после начала эскалации конфликта в секторе Газа, отметил Крылов.

Эксперт назвал подход России к палестино-израильской проблеме открытым, предсказуемым и конструктивным, так как он направлен не на замораживание конфликта, а на его урегулирование на основах справедливости и равенства. А они требуют того, чтобы Палестина стала суверенным и независимым государством — таким же, каким давно является Израиль.

Крылов добавил, что позиция России значительно отличается от подхода США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и принуждали Палестину следовать американским интересам. При этом Белый дом не искал компромиссов, игнорировал решения Совбеза ООН и не учитывал интересы коренного палестинского народа, подчеркнул ученый.

Россия же всегда выступала за диалог и конструктивное обсуждение противоречий между Палестиной и Израилем, а также была посредником по региональным вопросам. Именно это обеспечило ей поддержку со стороны арабских стран — в том числе Турции и Ирана, заключил Крылов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия российских дипломатов по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.