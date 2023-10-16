«Длится уже больше 70 лет»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну

Фото, видео: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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При каких условиях Израиль и сектор Газа договорятся о завершении боевых действий? И будут ли вынуждены другие государства им в этом помочь?

Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа набирает обороты. В боевых действиях вместе с палестинскими боевиками ХАМАС принимает участие организация «Хезбола», а ЦАХАЛ, помимо анклава, наносит удары по Сирии и Ливану. Полковник в отставке Виктор Литовкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, при каких условиях может завершиться конфликт на Ближнем Востоке.

Десятилетия войны

Эксперт напоминает, что конфликт между израильтянами и палестинцами длится на протяжении 70 лет. Обострений, подобных текущему, в истории Ближнего Востока было несколько, и каждый раз они заканчиваются расширением территории Израиля за счет Палестины.

«Эта история точно так же закончится в конце концов. Она ведь не долго будет. Так, чтобы какие-то государства на Ближнем Востоке исчезли с карты мира - я не думаю, что так может случиться», — считает полковник Виктор Литовкин.

При этом полковник в отставке отмечает, что итогом обострения будут разрушения и большое количество жертв. Однако принципиально ничего не изменится.

Перспективы расширения конфликта

Что касается возможности вступления в войну других стран, по мнению полковника в отставке, это маловероятно, ведь всерьез вступаться за ХАМАС никто не будет. Другие государства, в том числе Ливан, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, могут открыто высказать свое возмущение действиями Израиля, однако ждать какого-то иного развития, кроме локальных стычек, не стоит.

«Через недельку-вторую-третью все затихнет и будет все по-старому. Конечно, будут разрушения, конечно, будут погибшие, много погибших, но ничего принципиально не изменится», — уверен эксперт.

Не будет вступать в текущий конфликт и Иран, потому что для страны это будет означать конфронтацию с США, которые стоят за спиной Израиля.

«Это Ирану ни к чему. Да, он может поставить вопрос или заняться легальным производством ядерного оружия. Да, это возможно. Но Израиль ему пообещал, если он только займется производством ядерного оружия, нанести удары. Удары такие возможны», — объясняет Виктор Литовкин.

Окончание боевых действий

По словам эксперта, в ближайшее время ждать полного завершения конфликта на Ближнем Востоке не приходится. Это будет возможно только в том случае, когда у Палестины появится собственное государство. При этом Литовкин отмечает, что в самой Палестине пока что не наблюдается единства, которое необходимо для обретения суверенитета.

«Есть ФАТХ — организация, которая работает интенсивно на западном берегу реки Иордан под руководством Махмуда Аббаса. А есть ХАМАС, который не признает Махмуда Аббаса и ФАТХ», — рассказывает Литовкин.

Специалист подчеркивает, что ХАМАС в свое время был создан именно Израилем, чтобы расколоть Организацию освобождения Палестины, которая представляла ее интересы до арабо-израильской войны 1948 года. Раскол произошел, и ХАМАС, правящий в секторе Газа, ФАТХ не подчиняется. А, пока нет единения, палестино-израильский конфликт будет продолжаться в той или иной степени.

Ранее 5-tv.ru показывал, что происходит на границах Израиля.