«Прекрати огонь»: выступление Блинкена о ситуации в Израиле прервали протестующие

Протестующие прервали Блинкена в конгрессе с требованием прекратить огонь в Газе

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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В обращении к членам сената и участникам протеста чиновник выразил понимание и сочувствие в связи с обстановкой в Газе.

Протестующие из-за обстановки в секторе Газа сорвали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в конгрессе. Прямая трансляция из конгресса велась телевизионной сетью C-SPAN.

Блинкен говорил о «российской агрессии» на Украине, когда женщина с плакатом, призывающим остановить финансирование израильской армии, начала выкрикивать лозунги в поддержку Газы.

«Останови вону. Прекрати огонь сейчас же», — призывала протестующая.

Госсекретарю пришлось прерваться и молча дождаться, пока со всем разберется охрана. На записи видно, что многие присутствующие даже не подняли голову в сторону женщины.

Сегодня в конгрессе состоялась встреча сенатского комитета по ассигнованиям. Заседание было посвящено обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю.

Женщина с плакатом стала не единственной, кто помешал Блинкену. До нее из зала вывели мужчину, требующего обеспечить безопасность детям Газы. После и другие протестующие прерывали речь государственного секретаря.

🔴 Blinken speaks in the Senate: in front of him are demonstrators "with blood on their hands" pic.twitter.com/lb8qTpmw95 — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 31, 2023

Блинкен, в свою очередь, отметил, что сочувствует жителям Газы. По его словам, Вашингтон выделяет средства, в том числе для недопущения усугубления гуманитарной обстановки на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенную в Газе немку нашли мертвой.