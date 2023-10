«Прекрати огонь»: выступление Блинкена о ситуации в Израиле прервали протестующие

Протестующие из-за обстановки в секторе Газа сорвали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в конгрессе. Прямая трансляция из конгресса велась телевизионной сетью C-SPAN.

Блинкен говорил о «российской агрессии» на Украине, когда женщина с плакатом, призывающим остановить финансирование израильской армии, начала выкрикивать лозунги в поддержку Газы.

«Останови вону. Прекрати огонь сейчас же», — призывала протестующая.

Госсекретарю пришлось прерваться и молча дождаться, пока со всем разберется охрана. На записи видно, что многие присутствующие даже не подняли голову в сторону женщины.

Сегодня в конгрессе состоялась встреча сенатского комитета по ассигнованиям. Заседание было посвящено обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю.

Женщина с плакатом стала не единственной, кто помешал Блинкену. До нее из зала вывели мужчину, требующего обеспечить безопасность детям Газы. После и другие протестующие прерывали речь государственного секретаря.

🔴 Blinken speaks in the Senate: in front of him are demonstrators "with blood on their hands" pic.twitter.com/lb8qTpmw95