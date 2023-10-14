Суждено прожить по карме: для каких знаков зодиака коридор затмений станет роковым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arco Images / Musterer, Werner; Личный архив Надежды Агаджановы; 5-tv.ru

К чему стоит быть готовыми в этот период — рассказала ведический астролог Надежда Агаджанова.

В октябре нам предстоит пережить очень важные астрологические события, которые называется «Затмение». 14 октября начнется солнечное затмение, а за ним — с 28 октября — последует лунное затмение. Дни затмения считаются очень неблагоприятными — в этот период лучше находиться дома, меньше выбираться в общественные места. Обо всем эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала ведический астролог Надежда Агаджанова.

Коридор затмений

В этот период — с 14 по 28 октября — мы будем сталкиваться с различными событиями, которые нам суждено прожить по карме. Она будет возвращена нашим душам с прошлых воплощений. Карма, которую вы накопили в этом воплощении, будет возвращаться в троекратном размере. В период коридора затмений и в дни затмений карма, сила мысли, да и в целом сила любого действия увеличивается в тысячу раз.

Все, что мы будем делать в этот период — будет сильно отражаться на нашей судьбе. Поэтому очень важно прожить это время осознанно, делать добрые дела, заниматься благотворительностью, бросать вредные привычки, сосредоточиться на улучшении своей жизни. Проживать этот период спокойно, осознанно. Очень приветствуются духовные практики, молитвы, медитации, уединение. Лучше погрузиться внутрь себя и слышать свои истинные желания.

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Судьба подает знаки

В эти дни мы можем видеть знаки, вещие сны. Могут приходить подсказки от ангелов-хранителей. Поэтому нужно смотреть на мир с широко открытыми глазами и понимать, что если что-то происходит в этот период с вами, то не просто так. Нужно пройти через эти события.

Это могут быть и небольшие неприятности, так и аварии, неприятные встречи и новости. Не стоит себя настраивать на что-то негативное. Наоборот, нужно сосредоточиться на позитивных мыслях. И так как сила кармы в этот период увеличена, нужно каждый день делать аффирмации, ставить себе позитивные установки, контролировать свои слова и мысли.

Нужно сеять хорошие семена на следующие 19 лет

В этот период — с 14 по 28 октября — мы программируем свое будущее на 19 лет. Поэтому в эти дни благоприятно прописать свой жизненный план на 19 лет вперед, увидеть свой глобальный путь, разметить основные цели или ценности, а также принципы, с которыми вы будете идти в этот промежуток времени.

Цикл повторяется

Ровно такие же затмения, как будут 14 и 28 октября, были с 2003 по 2004 год. Вы можете вспомнить, как у вас прошли эти два года, через какие судьбоносные события вы проходили в этот период. И таких же событий вы можете ожидать в этот коридор затмений. И вы также можете понять, что это за события и как иначе их пройти. Ведь за это время вы получили новый жизненный опыт, стали мудрее, и можете проживать эти периоды более осознанно.

Кого из знаков зодиака больше всего коснется коридор затмений

Затмения произойдут на оси Овен и Весы. И, конечно же, Овнов и Весов эти затмения коснутся больше всего. Вам нужно быть особо осознанными в этот период, творить добрые дела, сконцентрироваться на себе, на своих желаниях. Работать над собой. Не стараться думать, что причина всех проблем где-то «там», а наоборот — внутри вас. В мыслях, иллюзиях, сознании.

Поэтому внутренняя работа над собой Овнам и Весам даст очень крутые результаты. Человек сможет что-то понять о себе, изменить что-то в себе, что отразится на внешней реальности. Также это коснется Раков, Козерогов и Дев. Эти знаки зодиака будут чувствовать этот коридор затмений особенно интенсивным.

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Затмения будут касаться всех, у кого день рождения в коридор затмений — с 14 по 20 октября. Если у вас в этот период будет день рождения, то, конечно, это отразится на вашей судьбе. Это значит, что вы можете запрограммировать лучшую для себя жизнь.

В то же время вы предупреждены — если у вас день рождения наступило в коридор затмений, то вы в ближайший год будете сталкиваться с событиями, которые созданы вашей кармой. То есть в это время вы не будете управлять реальностью, а будете проживать, что нужно прожить по судьбе для духовного роста.

Задача — настроиться, проживать все с принятием, чтобы выходить на новый уровень. Ни в коем случае не бояться, не жаловаться на судьбу, не унывать. Нужно настроиться и говорить себе» Этот год у меня будет трансформационный, я выросту на всех уровнях. В плане финансов, карьеры, отношений».

На примере Трампа

Не стоит воспринимать коридор затмений в штыки. Например, экс-президент США Дональд Трамп тоже родился в такой период. Его жизнь была программирована на то, чтобы он стал миллиардером, главой государства. Поэтому родиться в коридор затмений — не плохо. Это говорит о том, что будут какие-то запрограммированные события, через которые должен пройти человек. Это особые души, путь которых предначертан.

Как затмение повлияет на Россию

Люди любят смотреть через специальные очки на солнечное затмение. В этом году, слава богу, над Россией это затмение не будет видно. И это значит, что России это затмение не коснется. Это значит, что затмение не будет так сильно влиять на РФ, внутреннюю обстановку в стране и в целом.