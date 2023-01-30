🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Близнецы открывает благоприятный период для небольших путешествий и коротких поездок ради впечатлений и смены обстановки.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 января, растущая Луна в знаке Близнецы открывает благоприятный период для небольших путешествий и коротких поездок ради впечатлений и смены обстановки. Результативными будут дела, связанные с получением и обменом информацией, переговоры, партнерское бизнес-планирование. Самое время определить цели, пути их достижения, подготовиться к активной работе. Учитесь создавать себе настроение. Позитивный настрой — половина вашего успеха. Кроме того, звезды именно сейчас помогают людям бороться с тоской, депрессией и упадническими мыслями.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Начать в новом году новую жизнь не получилось. В этом нет ничего удивительного, ведь вы сами не изменились. Перестройку всегда нужно начинать с себя. Признайтесь, вы и сами чувствуете, что определенные паттерны повторяются, как будто вы застряли в петле. Прежде всего, сделайте перерыв от умственной гимнастики. Хороший способ сделать это — отключить голову и обратить внимание на тело. Активность, исцеляющая активность и свобода! Итак, надевайте спортивные штаны и пляшите под любимые мелодии. Как будто никто не видит! Если вам нужна самодисциплина, вернитесь к коврику для йоги. Что касается ответов, которые вы ищете — чистую голову они находят сами.

Космический совет: иногда нужно просто потанцевать под любимую музыку.

♉ Телец

Вам хочется многое изменить, но пока не получается, вы чувствуете себя белкой в колесе. Не отчаивайтесь, кризисные сложные моменты трансформации — это нормально. Вы в этом не одиноки. И это не значит, что вы ничего не можете. Помните, вас послали сюда, чтобы создавать свою судьбу, а не следовать заранее определенному сценарию. Итак, переоцените и пересмотрите те моменты жизни, что кажутся не совсем правильными. Поступая так, вы сможете заложить фундамент новой жизни. Ощущение дискомфорта — лучший маркер, по которому вы определите сферы приложения усилий.

Космический совет: трезвая оценка поступков и решений — первый камень в фундаменте новой жизни.

♊ Близнецы

Близнецы, сейчас вам нужно просто развлечься! Наступил период, когда нужно освободиться от стереотипов, «правильных» моделей поведения — любых шаблонов, чуждых вашей душе. Становитесь с каждым днем ​​все громче и страннее, делайте что хочется! Единственная вещь, которую вы никому не должны, — это объяснение вашего жизненного выбора. Никто не в праве делать этот выбор за вас. Вы ломаете стереотипы и бросаете вызов самой идее «нормальности». Что касается табу — это не более чем слово из четырех букв. Помните лишь одно: ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Космический совет: секрет вашего успеха в непримиримой дерзости — берите свое!

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

♋ Рак

Дело не в этих причудливых наградах, похвалах, цифрах продаж или рейтингах социальных сетей. Дело в том, как вы относитесь ко всему, чего достигли за последние несколько лет. Так что остановитесь и найдите минутку, чтобы признать как свои неудачи, так и свои победы. Мысленно похлопайте себя по спине и скажите себе слова, которых заслуживаете. Ваша самая большая сила — это способность справляться с многочисленными жизненными проблемами, не позволяя им взять над вами верх. Так что не теряйте веру и свои устремления.

Космический совет: никому не позволяйте обесценивать себя. И себе тоже.

♌ Лев

В вашем путешествии наступает момент, когда можно продолжить следование устаревшему сценарию или встряхнуться. Сначала немного, а затем радикально. Каждому необходимо просто быть собой. Иначе гармония в душе рушится на глазах. Вы пришли в этот мир, чтобы стать самой яркой и смелой версией себя. Если ваше представление о «нормальности» отличается от представлений общества — может, это общество вам не подходит? Это не ваша работа — делать так, чтобы всем было удобно. Да, и еще одна вещь! Если погоня за тем, что заставляет вашу душу петь, означает финансовый риск, не бойтесь. Рискните, чтобы потом не жалеть.

Космический совет: ваша норма может отличаться от нормы общества, и это тоже норма.

♍ Дева

У вас намечается семейная драма. Для тех, кто живет вдали от своих семей, проблемы с соседями по квартире могут возникнуть неожиданно. Сделайте себе одолжение и не оставляйте ценности на видном месте, не хвалитесь и не провоцируйте хитрецов и обманщиков. В отношениях с окружающими, в том числе соседями, единственный способ найти долгосрочное решение — поговорить о вещах, которые кажутся вам неудобными. Не стесняйтесь требовать взаимного уважения, не живите в неприемлемых для вас условиях. Так не должно быть.

Космический совет: начните трудный разговор о вещах, которые вызывают у вас дискомфорт.

♎ Весы

У вас больше нет времени на пережевывание давно минувших событий. Могли бы вы что-то изменить? Возможно. Может быть, нет. Сейчас это не имеет принципиального значения. Это только заставляет тратить попусту время. Примите как факт — вы находитесь там, где должны быть, и каждый опыт преподал вам ценный жизненный урок. Негативные события и впечатления помогли вам установить четкие границы и намерения — вы с умом используете это в будущем. Звезды открывают вам много новых возможностей, не упускайте их, копошась в сундуке прошлого.

Космический совет: только вперед, без оглядки — вам все по плечу!

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Являетесь ли вы приоритетом для близкого человека? Оказывается ли он рядом, когда нужен вам? Или приходит, когда ему удобно? Сколько раз вы ловили себя на ощущении, что уступаете, перешагиваете через себя, боясь конфликта или одиночества? Пора перестать неправильно читать знаки. Пришло время перестать преуменьшать свои потребности, ведь иначе можно просто потерять себя. Выбор в свою пользу может нарушить баланс, но это нормально, абсолютно естественно. Если вы не спасете себя, никто не спасет.

Космический совет: пора выбирать себя. Кто еще позаботится о вас?

♐ Стрелец

Ясность — ваш приз по итогам ретроградного сезона. Вы понимаете, что стоит вашего времени и энергии, готовы работать над этим. Помните, у вас есть вся космическая поддержка, которая нужна, чтобы двигать колесницу жизни в направлении роста! Ваша команда болельщиков — целый мир, каждая его клетка. Делайте каждый шаг с этой мыслью, и действительность заиграет новыми красками. Когда дело доходит до сердечных дел, говорите правду. Заметать пыль под ковер — плохое решение.

Космический совет: целая Вселенная поддерживает вас, исполняйте мечты!

♑ Козерог

Они предлагают вам безопасное место вдали от хаоса и суматохи внешнего мира, думают о вашем благе в самые трудные моменты собственной жизни. Эти люди, ваши близкие, достойны огромной благодарности. Все мелкие неурядицы кажутся пылью в сравнении в величайшим даром иметь таких заступников рядом. Вселенная просит вас держать сердце наготове и выражать то, что вы действительно чувствуете. Будьте честны и открыты. Уязвимость — это не слабость.

Космический совет: какая радость — быть с кем-то, кто видит вас и слышит. Радуйтесь!

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Это правда, что некоторые вещи в нашей жизни предопределены. Но это не значит, что нас отправили в этот мир без шансов на большее. Это не означает, что мы просто зрители в грандиозной схеме вещей. Водолей, вы и есть Вселенная в движении. Вы способны взять бразды правления в свои руки и победить обстоятельства. Время пришло. Сделайте качественный скачок в направлении роста. При этом оставьте вопросы «как» и «почему» Вселенной. Вы в безопасности, вы защищены, и вы продвигаетесь в направлении своей священной цели.

Космический совет: верните бразды правления своей жизнью. Вы — во главе.

♊ Рыбы

Звезды просят Рыб позаботиться о своем здоровье и хорошем самочувствии. Но лепить свое идеальное тело, преображать его и укреплять — не значит наказывать его. Соблюдайте баланс, каждый шаг к лучшей форме должен приносить радость и удовольствие, а не боль и страдание. Пришло время вернуть радость и игривость в уравнение вашей жизни. Пришло время вдоволь повеселиться, пока вы пробираетесь к желаемому пункту назначения. Возможно, просто сменив тренажерный зал на танцевальную группу, вы зажжете огонек азарта внутри!

Космический совет: придайте быту и работе игривости, прогоните скуку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не стоит быть вместе.