Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

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Астрологи убеждены, что некоторые страхи связаны с датой рождения человека.

Астрологи рассказали, чего больше всего боятся разные знаки зодиака. Если одни всерьез опасаются за свое здоровье, другие считают настоящим кошмаром сны или отсутствие общения.

Овны

Овны боятся болезней. Казалось бы, все порой переживают за здоровье и бегают по врачам. Но страх заболеть присутствует у многих Овнов постоянно. В том числе и потому, что к медикам они пойдут в последнюю очередь. Вместо этого они предпочитают накручивать себя, представляя ужасные последствия, которых на самом деле может и не быть.

Тельцы

Тельцы переживают из-за неожиданных изменений привычного уклада в жизни. Как пишет Cosmo.ru, для них это подобно Апокалипсису. Даже позитивные события они порой воспринимают отрицательно, переживают о том, что не смогут справиться с новыми обстоятельствами, доводят этим всех окружающих.

Близнецы

Двойственность натуры Близнецов проявляется и в их страхах. Найдя себе вторую половинку, они боятся сделать следующий шаг. Им часто бывает страшно, что за браком последуют проблемы, изменения в характере возлюбленного или боль.

Раки

Один из самых семейных знаков зодиака — это Рак. Они настроены на создание ячейки общества, так что и переживания у них в основном связаны с родными и близкими. Они просчитывают все возможные варианты развития событий и выбирают самый ужасный, если им просто не отвечают на телефонный звонок. Их главный трах — потеря любимых.

Львы

Львы — короли природы, им нужно быть во главе. Поэтому потеря статуса — их главный страх. Они готовы бороться за свое место под солнцем и сражаться с теми, кто пытается его у них отнять. Им тяжело даются позорные, по их мнению, ситуации. Порой они очень боятся оплошать перед другими.

Девы

Девам свойственны страхи. В целом — они готовы довести себя до ужаса, просто представляя что-то чудовищное. Порой Девы боятся даже ночью пройти до туалета по темному коридору — вдруг там поджидает чудовище?

Весы

У Весов есть страх одиночества. При этом астрологи считают этот знак наиболее самодостаточным — им не скучно наедине с собой, они не нуждаются в поддержке или сильном плече. Но иногда их накрывает ужас от осознания, что им не на кого положиться в сложной ситуации.

Скорпионы

У Скорпиона немало страхов, которые скрываются под невозмутимым внешним видом, упрямством и неприступностью. Но главный — это измена и предательство возлюбленного. Ведь они только кажутся суровыми, а под панцирем кроется тонкая и ранимая душа. Открыться они готовы только тому, кого по-настоящему полюбят. И страх, что этот самый избранник их обманет, может оставаться у них до конца жизни.

Стрельцы

Стрельцы боятся безысходности. Это может проявляться по-разному. Кто-то страдает от клаустрофобии, другие бегут от серьезных отношений и брака, а третьи впадают в зависимость от сладкого — особенно, если врачи запретили им его есть.

Козероги

Страх собственной беспомощности сопровождает многих Козерогов. Им сложно просить у кого-то поддержки, нужно все решать самим. В ситуации, когда помощь других им просто необходима, они принимают ее, но ужасно страдают.

Водолеи

Водолеи часто бояться лишиться своей независимости. С одной стороны, им хочется иметь любимого человека рядом, а с другой — это ограничивает их свободу. Этот страх может проявляться и в нежелании устроиться на стабильную работу, завести детей или согласиться сделать что-то, когда они этого совсем не хотят.

Рыбы

У многих Рыб, особенно женщин, есть страх старости. Точнее, они боятся лишиться молодости — каждую морщину и седой волос воспринимают, как трагедию. Даже юные Рыбки порой переживают — как же им придется в будущем?

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