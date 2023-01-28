🧙‍♀ Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Тельце провоцирует знаки зодиака увидеть свою внутреннюю силу, перестать корить себя и ругать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 января, растущая Луна набирает вес в знаке Телец. Самое время, наконец, прекратить забег. Важно успокоиться и понять — уважение к самому себе превыше всего. Просто оставьте себя в покое. Именно такой способ и поможет в дальнейшем достичь больше успехов.

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♈ Овен

Овны, ваша упертость не позволяет вам делать что-то вполсилы, потому что вы не верите в посредственность. Для вас успех — это результат плодотворной работы и вложения максимума сил и энергии. Но сегодня все же стоит остановиться, перестать куда-то гнаться и проанализировать, действительно ли вы получаете столько, сколько вложили. Звезды советуют найти баланс между затраченным и в результате полученным.

Космический совет: найдите баланс между отданным и полученным.

♉ Телец

Для вас тело — это «храм». Поэтому сегодня звезды советуют больше внимание обратить именно на него. Возможно, пересмотреть способы, при помощи которых вы взаимодействуете с ним. Позвольте себе быть чуточку нежнее и мягче к своему образу жизни. К примеру, перестаньте убеждать себя, что вы на «диете», постарайтесь заменить его на «питание», образ жизни не по вынужденной мере. Кроме того, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек.

Космический совет: перестаньте себя и свое тело вгонять в рамки.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня не время для того, чтобы все пустить на самотек. Наоборот, возьмите все в свои руки: финансовый вопрос, жилищный вопрос, семейные дела — все то, что вас давно тревожило. Помните, одной любовью и обещаниями сыт не будешь. Именно во время диалогов люди и находят точки соприкосновения, а если нет, то расходятся, но и это не столь положительное, но тоже некая определенность.

Космический совет: не пускайте все на самотек, возьмите дела в свои руки.

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♋ Рак

Раки, в последнее время может показаться, будто мир против вас. Все идет не так, как было задумано, планы рушатся, дела срываются. Звезды не рекомендуют впадать в уныние и как страус зарывать голову в песок. Лучше всего отвлекитесь! Сделайте что-то, что доставит вам удовольствие: прогулка с другом или, возможно, в одиночестве, чтение любимой книги, включите дома музыку и просто танцуйте, сходите на йогу. Все, что вашей душе сейчас угодно! Чем быстрее вы абстрагируетесь от ситуации, тем скорее она решится.

Космический совет: абстрагируйтесь от ситуации для скорейшего ее решения.

♌ Лев

Львы, настало время продемонстрировать все свои таланты и способности и показать миру, для чего вы здесь. Звезды советуют сделать большой шаг вперед к своим самым заветным целям и желаниям. И помните — ретроградное движение уже давно позади, поэтому у вас есть вся сила Вселенной для достижения желаемого! Действуйте!

Космический совет: время достижения целей, действуйте.

♍ Дева

Девы, сегодня ваш день! Вы после длительного, сложного пути, наконец, пожинаете плоды. Вы по-настоящему заслужили то, что в ближайшее время будет с вами происходить. Принимайте это с благодарностью, а параллельно не забывайте делиться результатом с теми, кто помог в достижении заветных целей. Поверьте, щедрость и доброта также будут вознаграждены.

Космический совет: время пожинать плоды усердной работы.

♎ Весы

Весы, сегодня не время для длительных раздумий и размышлений. Именно вы — посланник любви, нежности. Поэтому смело следуйте своему внутреннему компасу, даже если окружающие пытаются вернуть с небес на землю и показать некую реальную жизнь. Поверьте, все мы живем в первый раз, и никто не знает, как это делать правильно. Главное, внутренняя любовь и трансляция ее окружающим. Поддайтесь этому порыву!

Космический совет: перестаньте быть идеальными, начните просто получать удовольствие.

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♏ Скорпион

Скорпионы, недавняя жизненная ситуация позади. Звезды призывают — перестаньте нервничать и переживать, сядьте на кухне, заварите себе вкусный чай и проанализируйте свою жизнь. Посмотрите на нее со стороны в моменты взлетов и падений и превратите боль в силу, а знания — в мудрость.

Космический совет: настало время превратить боль в силу, знания — в мудрость.

♐ Стрелец

Стрельцы, поймите — если суждено, значит суждено несмотря ни на что. Поэтому сделайте одолжение и перестаньте грызть себя изнутри. Поймите, каждый опыт, пусть даже неудачный, для чего-то послан, чтобы усвоить какой-то урок. Это как знак — еще одна ступень пройдена, значит, вы двигаетесь в верном направлении.

Космический совет: перестаньте грызть себя изнутри, все идет своим чередом.

♑ Козерог

Козероги, вам, как и Ракам, может показаться — все идет не так, мир буквально рушится у вас на глазах, а вы ничего сделать не можете. Но не стоит так категорично оценивать происходящее. Постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Поверьте, кажущееся крахом вовсе не крах, а путь к чему-то светлому и положительному! Все идет так, как надо. Именно такой сложный путь и приведет вас к желаемому и задуманному.

Космический совет: происходящее сейчас — не крах, а путь к задуманному вами.

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♒ Водолей

Водолеи, самое большое препятствие для вас — желание быть идеальным, стремление к придуманному совершенству. Поймите, некий идеал — лишь иллюзия. Перестаньте все идеализировать, перестаньте гнаться за чем-то придуманным. Ведь у вас есть все инструменты для создания желаемого себя.

Космический совет: перестаньте стремиться к придуманному совершенству.

♊ Рыбы

Рыбы, внутри вас уже накоплено все для создания лучшей жизни. Все, что сейчас важно — понять это и правильно применить. У вас есть поддержка близких, вы не одиноки. Постарайтесь всего лишь сосредоточиться на способах, которые помогут привести вас к нужному результату и изменить свою жизнь.

Космический совет: внутренняя собранность непременно изменит вашу жизнь к лучшему.

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