🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивая каждый шаг.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 января растущая Луна в Овне. Этот день характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Звезды не советуют браться за реализацию дел, которые требуют большой ответственности. Если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. С другой стороны, у большинства людей обостряется интуиция, что поможет избежать многих неприятностей и правильно построить планы на будущее.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Говорят, что красота спасет мир. Сегодня красота — это творчество, которое призвано спасти ваш внутренний мир. Вероятно, внутри вас клокочет буря, но ее можно выплеснуть в процесс того, что вы любите, вне зависимости от того, что это будет: музыка, танцы живопись или видеоигры.

Космический совет: вам нужно спасение, найдите его в творчестве.

♉ Телец

Вам хочется сделать так, чтобы блага лились на вас, как из рога изобилия, но вот незадача, небо глухо к вашим мольбам. И это логично: нельзя ждать чуда, не делая совершенно ничего для того, чтобы ваши проблемы решились.

Космический совет: не стоит ждать, что финансовые вопросы резко решатся сами собой.

♊ Близнецы

Если фундамент ваших отношений построен на правде и честности, то вы должны быть в состоянии говорить о чем угодно. Вспомните все, о чем вы говорили, вспомните все обидные фразы и упреки. Возможно, еще не поздно все исправить.

Космический совет: ваши слова обернутся против вас.

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♋ Рак

Вы хорошо выглядите, правильно питаетесь и приносите домой приличную зарплату. Но всего ли вы добились сами? Вспомните, если кто-то помогал вам, то сегодня — лучший способ отблагодарить этого человека или людей. Кстати, не забудьте и о себе. И не отказывайтесь от обещаний, которые вы делали.

Космический совет: не забывайте о решениях, которые вы приняли в этом году.

♌ Лев

Происходящее сильно будоражит что-то внутри вас. Признайте свое горе, признайтесь, что вы знаете того человека, из-за которого вы страдаете. Не забывайте, что очень важно вовремя сказать «нет».

Космический совет: ваша боль возникает из-за размытых личных границ.

♍ Дева

Задумайтесь: какие действия, которые вы предпринимаете сегодня, помогают вам достичь желаемого? Вполне вероятно, что кое-каие планы придется пересмотреть, а то и вовсе отказаться от них.

Космический совет: энергии дня подталкивают вас к развитию.

♎ Весы

Время действовать. Сегодня Вселенная призывает вас начать разрабатывать что-то новое. Обсуждать, строить планы, находить партнеров. Под лежачий камень вода не потечет и вам нужно найти в себе силы стряхнуть пыль с чего-то, чт о вы хотели реализовать уже давным-давно.

Космический совет: это идеальный день для новых проектов.

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♏ Скорпион

Сегодня вас призывают развивать свои уникальные способности, экспериментировать с новыми формами самовыражения и проявлять себя в новых областях. Путь, который вы выбрали, принадлежит вам и только вам.

Космический совет: вы призваны выполнить свою главную цель.

♐ Стрелец

Вашей работы так много, что кажется, что вы забыли о чем-то очень важном. Когда вы в последний раз разговаривали с мамой обо всяких мелочах? Когда вы видели своего лучшего школьного друга? Когда обсуждали с коллегами что-то помимо работы? Вы явно забыли о самом важном.

Космический совет: уделите время своим родным и близким.

♑ Козерог

Ваше творчество и ваша интуиция берут начало из одного источника. Слушайте свое сердце, внимательнее смотрите за знаками. В подсознательном рождается желание творить и ваше детище будет уникальным.

Космический совет: обратите внимание на то, что вы готовы создать.

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♒ Водолей

Вы можете как вести людей за собой, так и плестись в хвосте. Вы можете начать революцию, но почему-то слушаете других. Все в ваших руках, стоит лишь начать смотреть на вещи немного иначе.

Космический совет: вам нужно меняться.

♊ Рыбы

Сегодня прекрасный день и стоит отбросить практичность, как старую кожу. Будьте небрежны и даже можно потратить чуть-чуть больше, чем надо. Время быть немного беззаботной и чуть-чуть легкомысленной версией себя.

Космический совет: это прекрасный день для того, чтобы сиять.

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