🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: проснитесь, ваш разум находится во власти несбыточных иллюзий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 января растущая Луна в Рыбах. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, ваше сознание находится во власти иллюзий. А пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на некоторых вариантах будущего.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

У вас внутри — любовь, нежность и тяга к любимому человеку. Но снаружи ваши чувства выглядят так, будто вы плывете по течению. Возьмите себя в руки и позвольте вашему партнеру почувствовать, что он действительно важен для вас.

Космический совет: возьмите на себя определенные обязательства.

♉ Телец

Те самые слова, старые переписки, забытые запахи. Мир погружает вас в то время, когда вам было совсем мало лет. Вы с головой бросаетесь в омут новой влюбленности. Но следите за тем, чтобы вас не утянуло в пучину нездоровых отношений.

Космический совет: воздух вокруг вас пропитан романтикой.

♊ Близнецы

Близнецы, в вас много положительных качеств. И среди них — умение давать окружающим чувство новизны. Не сомневайтесь в себе ни на мгновение, потому что пришло время вступить в период магии.

Космический совет: сегодня вам предстоит сотворить волшебство.

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♋ Рак

Когда мы просим Вселенную о чем-то, мы должны подготовить себя к множеству способов, которыми данные благословения будут доставлены нам. И не факт, что ваши желания будут исполнены именно так, как вы просили. Но они будут сбываться, готовьтесь к этому.

Космический совет: войдите в состояние вседозволенности.

♌ Лев

В путешествии каждого искателя приключений наступает момент, когда ему приходится принимать решение, куда он хочет двигаться дальше. Вы сейчас именно на таком этапе своей жизни.

Космический совет: вам нужно тщательно выбрать ту дорогу, по которой вы пойдете.

♍ Дева

Сегодня вам придется играть хладнокровно. Но в то же время в вашем сердце будет гореть ярчайшее пламя, огонь страсти. Вам захочется выражать свои самые сокровенные желания, преодолевать запреты и идти на такой риск, которого раньше никогда не было. Выплесните это на близкого человека, а если вы свободны, то сегодня лучшее время для случайной интрижки.

Космический совет: разожгите огонь страсти в вашем сердце.

♎ Весы

Начало сезона Водолея приносит с собой плодотворные возможности. Возможности, которые помогут вам повысить свой уровень и создать желаемый финансовый резерв.

Космический совет: отбросьте сомнения и устремитесь к своей цели.

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♏ Скорпион

Вам очень хочется дуться, мариноваться в своих страданиях или беспокоиться о своей следующей зарплате. Но не стоит заниматься пустой тратой времени, направьте свои эмоции на продуктивные процессы.

Космический совет: в сложных вопросах обратитесь к своему опыту.

♐ Стрелец

Наша жизнь движется по спирали. Мы часто оказываемся в одной и той же точке снова и снова. Если вы чувствуете, что это верно для того места, где вы находитесь, бросьте себе вызов.

Космический совет: посмотрите на ситуацию с другой точки зрения.

♑ Козерог

Это прекрасное время для Козерогов. Ваши старания наконец-то будут оценены по заслугам. Вы можете с удовлетворением потягивать коктейли в праздности или обливать себя шампанским из кубка победителя.

Космический совет: наступил момент для того, чтобы вкусить плоды своего труда.

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♒ Водолей

В любой момент у вас есть два варианта: запутаться в паутине или отправиться на поиски ясности. И вам абсолютно не рекомендуется затягивать решение вопросов, которые уже давно назревают в ваших отношениях.

Космический совет: даже если вам страшно, начните разговор о важных вещах.

♊ Рыбы

Вы должны дать себе время, чтобы разобраться во всем. Также нелишним будет немного расширить свое личное пространство, чтобы отдалиться не только от людей, но и их мнений. Это даст вам возможность подумать о сложных вещах своей головой.

Космический совет: негативные эмоции захлестнут вас с головой.

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