🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Стрелец уводит мысли от земной логики в область абстрактного мышления. Время по-новому взглянуть на жизнь, чтобы принять верное решение.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января, убывающая Луна в знаке Стрелец уводит мысли от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления. Этот новый взгляд на вещи стоит применить с пользой — под другим углом увидеть свою жизнь, найти нестандартные пути решения проблем. Однако активная работа сегодня может не дать ожидаемого результата, велик риск израсходовать силы на пустые дела. Думайте, планируйте, готовьтесь, действия оставьте на более благоприятный период — вы сами почувствуете момент для первого шага. Сейчас экономьте силы, восполняйте ресурсы, воздержитесь от соблазнов.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Когда речь идет о ваших желаниях и об идеальной жизни, которую вы себе представляете так часто, появляется страх, верно? Мечтать так приятно, но начать воплощать эти мечты — на самом деле огромное решение. Но если вы его не примете, так и проживете в обнимку со своими грезами, не испытав истинной радости и гордости за себя. Итак, сделайте первый шаг. Сделай этот первый шаг, потому что вся Вселенная существует для вашего роста, прямо сейчас высшие силы ждут возможности подхватить вашу инициативу. Вы на правильном пути и движетесь в стабильном темпе. Отпустите неуверенность, которая сдерживает вас.

Космический совет: приведите колеса в движение, заявите о себе!

♉ Телец

Вы уже шли по этому пути раньше и точно знаете, к чему он ведет. Так что сделайте себе одолжение и действуйте осторожно. Действуйте осторожно! Осознавайте разрушительные паттерны, которые стоят на пути вашего роста. Призывайте энергию своих духовных наставников, чтобы разорвать порочный круг и победить своих демонов. Перемены начинаются с вашего твердого решения! Если сами не в силах выбраться из ямы, не пренебрегайте помощью, научитесь просить поддержки. Чистый лист на горизонте — пора рисовать новый пейзаж.

Космический совет: пора разрушать стереотипы и выбрасывать из жизни старые грабли.

♊ Близнецы

Не все еще потеряно, Близнецы. Отчаиваться и сдаваться не нужно. Поверьте, ваши ангелы и духовные наставники наблюдают за вами прямо сейчас, они все исправят от вашего имени. Но важно сохранить душевные силы, которые сообщат туда, наверх, о вашей готовности к переменам. Знайте, справедливость восторжествует и действуйте, исходя из этой позиции. Чтобы все получилось, думайте больше о собственном благополучии, давайте себе отдых, балуйте себя, радуйте, следите за здоровьем. Ваша сила в самом широком смысле этого слова — гарантия успеха в будущих начинаниях. Так что тренируйте тело и дух!

Космический совет: не забывайте заботиться о себе, у вас есть только вы!

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

♋ Рак

Пора отказаться от убеждения, что карма как-то работает против вас. Примите свои обстоятельства такими, какие они есть, и знайте, что принятие — это лекарство, которое поможет вам расти. Пришло время превратить боль в силу, негативный опыт — в мудрость не наступать на старые грабли. Пришло время собраться с силами и идти только вперед. Лучшие моменты сами найдут вас, если окажете им достойный прием! А бесконечное возвращение в мыслях к своим несчастьям только затуманит путь. Вы справитесь!

Космический совет: превратите боль в силу и мудрость.

♌ Лев

Вам не нужно тратить кучу денег, чтобы хорошо провести время, если вы этого не хотите! Соберите своих лучших друзей на крыше, если не можете отметить праздник в дорогом ресторане. Подойдите творчески к организации досуга и увидите — существует невероятное количество способов сделать день незабываемым. Сегодня — время радости и праздника! С этой мыслью просыпайтесь и укладывайтесь, с этой мыслью беритесь за работу и отдыхайте. Время вспомнить, какая это привилегия — просто быть живым и осознавать спектр своих возможностей.

Космический совет: кто сказал, что вы не можете хорошо провести время с ограниченным бюджетом?

♍ Дева

Неделя тяжелой работы и напряженной игры. Вы знаете, что многое нужно сделать, вы готовы потратить несколько дополнительных часов на выполнение поставленной задачи. На что вы не готовы пойти, так это на компромисс. Сегодня это чувство сильно как никогда, правда? Воспринимайте это как подтверждение — вы все делаете правильно. Некоторым из представителей знака может показаться, что начальство не замечает их вклада. Если так и есть, действуйте сами. Заявляйте о себе и своих идеях, с гордостью представляйте результаты.

Космический совет: работайте усердно, играйте по-взрослому, гните свою линию.

♎ Весы

Хочется оглянуться на пройденный путь и осознать — все сделано идеально, работа выполнена на 100%, даже больше. Перфекционизм часто помогает вам добиться поставленной цели, даже очень сложной, но в процессе он способен смутить вас. Вызвать сомнения, даже отчаяние! Эту временную слабость можно пережить и в одиночку, заставив себя собраться и двигаться дальше. А можно получить совет у знающих, умеющих, опытных, желающих вашего процветания. И оба варианта допустимы. Говорят, Вселенная заставляет гордецов просить помощи жизненными испытаниями — чтобы научить. Не ждите жестокого урока судьбы, используйте все возможности сделать желаемое реальным.

Космический совет: обращайтесь за поддержкой к наставникам и семье, вы не одиноки!

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Вселенная — ваш сообщник в этом путешествии! Вселенная всегда была вашим сообщником. Каждый день высшие силы от вашего имени дергают за важные ниточки. Пришло время вернуть свою внутреннюю силу и веру в единение с целым миром. Бросить себе вызов, двигаться в направлении роста, несмотря на препятствия и напоминающее о себе эго. Труд и проверки на прочность сделают из вас чемпиона, если откроетесь судьбе и с благодарностью примете все ее дары и уроки. Выберете важное и действуйте, исполняйте мечту.

Космический совет: сосредоточьтесь на развитии в главных сферах вашей жизни.

♐ Стрелец

Только вы являетесь архитектором своей реальности, вы обеспечиваете себе жизнь, которую желаете. Найдите минутку, чтобы сверить планы с обстоятельствами и приступить к вдохновенному действию. Вы абсолютно готовы к переменам, о которых так давно грезите! Осознайте это и обнаружите, что творческие батареи заряжены, и все ваше существо только и ждет старта. Доверяйте внутреннему голосу, своей интуиции, не идите против собственной воли, не отказывайтесь от мечты из-за препятствий и не слушайте неверящих в вас.

Космический совет: знайте, внутренне вы уже готовы к переменам, о которых давно мечтали!

♑ Козерог

Можно верить, что некоторые события в нашей жизни предопределены. Но это не повод отдаться течению — и будь что будет. Вы пришли в этот мир с огромной силой, и вы достаточно крепки, чтобы победить обстоятельства. Способность принять поражение — важная штука, но не в этот раз. Сейчас все ваши решения и действия оказывают долгосрочное влияние на будущее. Так что не опускайте руки. Создайте будущее, о котором вы мечтали! Возьмите бразды правления в свои руки и сделайте смелый шаг в направлении к своей цели. Стоит только решиться, и весь мир станет вашим сообщником и единомышленником.

Космический совет: выходите из тени, берите на себя ответственность, в вас есть сила!

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Никто не говорил, что будет легко. Но даже если то, над чем вы сейчас работаете, кажется сложной задачей, продолжайте. Вы ближе к поставленной цели, чем думаете! Потому готовьтесь к усердной работе и не оставляйте попыток превратить свою жизнь в сказку. Самые упорные получат свое. Но важно не отдать все силы на борьбу, не стать загнанной лошадью. Научитесь чередовать время труда и время отдыха, найдите практики, наполняющие душу и тело энергией для подвигов. Вы не можете полностью отключиться от своих обязанностей. Но это не значит, что нельзя выделить несколько часов из своего графика, чтобы просто восстановить силы.

Космический совет: отдохните и простите себе безделье — можно, нужно и вовсе не стыдно.

♊ Рыбы

Вы чувствуете жгучее желание расти и становиться лучше. Окружить себя всевозможными удобствами, красивыми вещами, почувствовать покой сытости и уверенности в завтрашнем дне. Подарить себе такую ​​жизнь, которая когда-то была далекой мечтой. Знайте, Вселенная давно благословила вас не этот путь, наградила стойкостью и силой воли, необходимыми, чтобы расцвести и построить жизнь, полную изобилия во всех смыслах этого слова. Работайте и продвигайтесь на этой дороге к успеху, но помните, что добрые отношения с близкими — большая часть жизненного успеха. Найдите время и для них.

Космический совет: хватит собираться, пора действовать и приближать исполнение мечты.

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