🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Лев — отличное время, чтобы навести порядок в делах, личных и профессиональных отношениях, в доме и собственных мыслях.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 октября, убывающая Луна в знаке Лев — отличное время, чтобы навести порядок в делах, личных и профессиональных отношениях, доме и собственных мыслях. Все окружающее вас требует организации, системы — возьмитесь за свою жизнь, сделайте ее понятной, избавьтесь от неоправданных надежд и размытых перспектив.

В этот день полезно заняться планированием. Это станет своеобразным фундаментом для будущих побед. Однако к действиям переходить пока не стоит: велик риск переоценить собственные силы. Задайте себе цель, рассчитайте шаги, чтобы в следующем лунном цикле начать уверенный путь к результату.

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♈ Овен

Сегодня вы благодарны за все испытания, пройденные вместе с любимыми людьми. Благодарны даже за ситуации, грозившие разлукой или расставанием. Потому что теперь вы понимаете, что все происходило не во вред, а на пользу. Вы получили невероятный опыт, стали сильнее, проверили чувства и верность своим идеалам. Вселенная защитила вас от всего лишнего, разрушительного, сделала мудрее. Превратите оставшийся в душе яд в сладкий эликсир, который поддерживает ваш рост и дает возможность держать глаза и сердце открытыми.

Космический совет: найдите в себе силы жить с открытым сердцем.

♉ Телец

С каждым новым этапом в этой жизни вы что-то теряете. Теряете часть своего эго, избавляетесь от связей, которые больше не служат вашему высшему и величайшему благу. Вам придется побороться с качествами, которые мешают реализовать в полной мере личную силу. При этом помните, что все происходит ради цветения вашей души и радости сердца, даже если сейчас очень трудно. Приготовьтесь вступить в период ускоренного роста, ведь вас ждут удивительные времена.

Космический совет: ваш звездный час настал, блистайте!

♊ Близнецы

В жизни каждый идет двумя дорогами: физически от года к году и духовно, к лучшей версии себя. Иногда это путешествие приводит вас в темные места. Но правда в том, что вы готовы к испытанию на прочность. Сама вселенная создает этот опыт, чтобы вы могли расти быстрыми темпами. Вместо того, чтобы сопротивляться, примите все события, и окрашивающие их эмоции такими, как есть. Добавьте нотку игривости в жизнь, пустите в ход дарованное свыше мастерство очаровывать. Если при этом будете заниматься любимым делом, успех неминуем.

Космический совет: ваше природное обаяние поможет в достижении целей.

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♋ Рак

Вас любят просто за то, что вы есть, а не за способность исцелять, исправлять или спасать других людей. Будучи воспитателем в душе, вы часто склонны забывать об этом. Сегодня звезды просят вас обратить взор ко внутреннему «я», чтобы наполнить свою собственную чашу и прежде чем выйти в мир. Пришло время залечить раны самооценки, вспомнить, что вы заслуживаете любви, которой вы так смело и свободно делитесь с близкими.

Космический совет: работайте над повышением самооценки, верьте в себя.

♌ Лев

В путешествии каждого искателя наступает момент, когда он может сделать выбор между переходом по мосту, ведущему к новой парадигме, или возвращением к старой парадигме. Если вы были потрясены до глубины души, это не просто так. Если вам нужно отпустить то, что больше не служит вам, это для вашего высшего и величайшего блага. Принимайте все, что разворачивается внутри и снаружи, говорите спасибо за любой опыт. Вас любят, о вас заботятся.

Космический совет: доверяйте Вселенной, она ведет вас к высшей цели.

♍ Дева

Неважно, что сейчас начало недели. Отдохните, Девы! Обратите внимание сигналы уставшего тела и на мгновение сойдите с колеса хомяка. Вы заслуживаете своей любви, заботы и привязанности больше, чем кто-либо другой. Просто напоминание: цикл убывания Луны — отличное время для диалога с собой. Итак, найдите время для ритуалов ухода, которые восполняют вас на уровне души. Себя порой надо побаловать днем только приятных дел.

Космический совет: сделайте перерыв, вам необходим отдых.

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♎ Весы

Весы, когда вы впускаете кого-то в свою жизнь, вы впускаете его полностью. Для вас нет ничего слишком многого или слишком странного. В результате вы готовы отдать отношениям все, что в ваших силах. В чем загвоздка? Вы иногда склонны преуменьшать свои собственные потребности в придачу! Пора понять и четко разграничить, где кончаетесь вы и начинаются другие. Говорите «нет», когда что-то кажется неправильным, даже если это вызывает внутренний дискомфорт.

Космический совет: откройте в себе силу говорить другим «нет».

♏ Скорпион

Откуда эта тоска и о чем она говорит вам? Возможно, вы сделали шаг в неверном направлении и сошли с дороги лучшей судьбы. Понять, куда двигаться дальше, можно только в покое. Ищите место и время для поиска этого покоя. Отрешитесь от всей мишуры бытия, сосредоточьтесь на себе и своей цели. Активируйте портал своего сердца и начните зажигать светильник осознания. Ваше утверждение на день: «Я выбираю вернуться домой к себе, и это моя величайшая привилегия».

Космический совет: будьте бесстрашны на пути к лучшей версии себя.

♐ Стрелец

В начале недели вы откроете портал личной силы, ощутите мощь собственного потенциала. Пришло время вспомнить, кто вы и зачем пришли сюда. Пришло время обозначать границы, говорить уверенно, требовать должного. С вами нужно считаться, так же как вы считаетесь с окружающими! Но не все, над чем вы работаете, сразу принесет плоды, и это нормально. Бережно ухаживайте за своими чувствами и копите силы. Ваш труд любви требует терпения.

Космический совет: пришло время заложить фундамент вашей жизни.

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♑ Козерог

Каждый раз, когда мы начинаем вливать энергию во что-то новое, непривычное, мы ожидаем немедленных результатов. Мы хотим, чтобы сад этой работы расцвел буквально на следующий день. Хотим иметь возможность делиться своими творениями со всем миром. Не стоит спешить. Создание фундамента — это длительный процесс, и если его ускорить, трещины появятся так же быстро. Этот труд требует любви, заботы, нежности и терпения. Итак, делайте шаг за шагом со внутренним знанием, что вы планомерно продвигаетесь к цели.

Космический совет: займитесь любимым делом, остальное — завтра.

♒ Водолей

Сделайте себе одолжение: не ставьте все галочки в списке обязанностей перед собой и миром. Нарушьте несколько правил. Сделайте несколько ошибок. И самое главное — освободитесь от груза чужих ожиданий. Вы пришли в земное царство не просто так, Водолеи. Вы пришли, чтобы проявить себя как настоящими — прекрасными, сильными, смелыми, мудрыми, надежными. Эта глава вашей жизни посвящена поиску собственного голоса, умения жить своей истиной. Следуйте этой дорогой даже если вам придется разочаровать нескольких человек.

Космический совет: сделайте себе одолжение, не думайте, что о вас скажут другие.

♊ Рыбы

Капитуляция — это не поражение. И уж точно это не для слабаков. Порой это акт истинной храбрости и мужества. Это готовность прыгать в неизвестность день за днем, зная, что в жизни нет гарантийного талона. Это способ делать все возможное, быть щедрым и бескорыстным, руководить своим сердцем. Это непоколебимая вера в истину, что высшие силы будут защищать, несмотря ни на что! Вы справитесь, ничего не бойтесь, не стыдитесь своих решений.

Космический совет: оставьте борьбу, в некоторых схватках вам не победить.

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