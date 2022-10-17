Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 октября

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех представителей зодиакальной дюжины.

Натиск двух воинствующих планет — Плутона и Марса — обеспечивает неустойчивый фон, полный конфликтов и противоречий. Напряженная планетарная сцепка будет восприниматься как стремление к разрушению старых и отживших форм, их глобальной трансформации для перехода в новое качество.

Меняется сознание и осознание роли людей в этом мире. При поддержке Марса в Близнецах можно рассчитывать на активное включение в судьбу ближнего окружения, объединяющие родственников события, а также получение полезной информации от мужчин для решения деловых задач.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

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Овен — гороскоп на неделю

Возможно, ваш друг сменит статус и станет вашим супругом. Внимательно изучите свое окружение — не упускаете ли вы уникальную возможность соединиться в счастливом союзе. Также приветствуется любое сплочение на почве единых интересов. Это время командной игры, где вы становитесь лидером и инициатором.

Телец — гороскоп на неделю

Звезды наполняют ваше пространство щедростью и успехом, что может отразиться на повышении в должности или создании собственного предприятия. Даже открытие самозанятости придаст вам ощущение хозяина своей жизни и повысит веру в собственные силы. Неделя полна переосмыслений в области финансов — относительно личных трат и суммы поступлений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Присущая вам мобильность пригодится при изучении важного предмета и посредничестве в процессах семьи. Вы становитесь объединяющим звеном и передатчиком информации. Творческие начинания способны вывести вас на новый жизненные горизонты. Это неделя мобильности и деятельного подхода, но рисков в финансовых предприятиях.

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Рак — гороскоп на неделю

Если уютное семейное гнездышко стало тесноватым, самое время расширить его до уровня родового поместья. Покупка или страхование недвижимости, капитальный ремонт и установка сигнализации произойдут сейчас выгодно и без лишних проволочек. А убывающая Луна позволит углубиться в начатые задачи и совершить большое дело.

Лев — гороскоп на неделю

Прекрасно бы в это время найти себе собеседника и обсудить новые веяния в искусстве, науке и творческой сфере. При необходимости обратитесь за консультацией к профессионалу или окажите сами подобную услугу. Нужная информация придет к вам именно через взаимодействие с другими людьми. Особенно творческих специальностей или женщин.

Дева — гороскоп на неделю

Неделя благоприятна для решения всех рабочих процессов, трудоустройства, получения дополнительного навыка и строительных работ. Найм персонала, ремонтных бригад или обращение в сферу услуг приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Оказание подобных услуг также пополнит ваш кошелек. Это время заняться рутиной.

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Весы — гороскоп на неделю

Красная ковровая дорожка покорно стелется перед вами, открывая путь на пьедестал. Будь то сцена, трибуна спикера или поход в модный салон. Вообразите себя главным в этом шоу под названием «жизнь». Позвольте каждому дню иметь окраску праздника, чего-то величественного и вдохновляющего. Это неделя активного включения в социальные связи и партнерства.

Скорпион — гороскоп на неделю

Время скрасить осенние дни в уютной домашней обстановке. Поэтому создайте сами то пространство, которое подарит умиротворение и душевный покой. Ибо сейчас это необходимое вам состояние. Просмотр воодушевляющего фильма, крепкий сон или бокал вина подействуют лучше других средств. Если потянет на риск, не ведитесь — во избежание промахов и больших разочарований.

Стрелец — гороскоп на неделю

Вы с радостью принимаете в свой мир каждого созвучного своей душе и уму человека. Смело заявляйте о себе окружающим. К вашей личности приковано много внимания. Это повод проявиться и повысить квалификацию. Неделя благоприятна для обучения, преподавания. Вы способны интуитивно почувствовать, кто — враг, а кто — друг. Дружба начатая сейчас заложит крепкие основы на будущее. Как и контакт с юристом, учителем или иностранцем.

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Козерог — гороскоп на неделю

При высокой нагрузке ваша природная консервативность и серьезность помогают не входить в эмоциональный тупик. Возможно повышение в службе или рост авторитета, продуктивное деловое общение. К тому же, профессиональные качества могут быть по достоинству оценены вышестоящими людьми или организациями в денежном эквиваленте.

Водолей — гороскоп на неделю

Попробуйте расширить свое мировоззрение и жизненную философию до уровня Вселенной. Почувствуйте себя важной частью мироздания и доверьтесь своему воображению. Оно сейчас сильно как никогда. И подключите природную интуицию, чтобы отличить друзей от врагов и не наломать дров на работе. Это неделя дружеских контактов и материальной помощи от женщин.

Рыбы — гороскоп на неделю

Выгоду приносит деятельность, связанная с медициной, страхованием, алкогольными напитками, благотворительностью и гостиничным бизнесом. Благоприятно сказываются дела в налоговой инспекции и других контролирующих органах. Позвольте себе побольше отдыха и не входите в прямой конфликт с вышестоящими людьми. Это неделя затишья и получения благ неявными путями.

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