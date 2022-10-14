Металлическая Собака не любит ласку: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 октября

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Сильная энергия Огня принесет многим как успех, так и неприятности.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Новая неделя октября ожидается вполне себе благоприятной. Не так, чтобы все прям по маслу, но пойдет. Работоспособность не нарушат даже парочка столкновений стихий и животных, и даже день под властью Огня не даст выйти всему из-под контроля.

В целом — нормальная неделя для месяца Металлической Собаки. Месяца, когда главное — дисциплина, сосредоточенность на результате и минимум сантиментов.

Понедельник, 17 октября. Инь Вода на Кролике

Понедельник надо бы использовать на всю катушку. Энергии благоволят всему, что связано с общением — созданию договоренностей, встречам, переговорам, разговорам. Имеет смысл не лениться, а взяться за работу в полную силу.

Назначайте на понедельник подписание важных документов, регистрацию нового бизнеса, начало обучения, первый день ремонта, выход на новую работу. Единственное, не стоит строить слишком уж больших ожиданий от результатов вашей понедельничной деятельности. Если увидите препятствия, не надо пытаться их рьяно преодолевать. Позвольте энергиям дня вынести вас на нужную тропинку.

Не стоило бы в понедельник организовывать переезд, устраивать свадьбу и отправляться в долгое путешествие. Есть вероятность того, что эти важные мероприятия пройдут с форс-мажорами.

Те, у кого Петух в карте, рискуют в понедельник столкнуться с разными неприятностями. Дела могут срываться, люди подводить. Не реагируйте бурно, так бывает.

Вторник, 18 октября. Ян Дерево на Драконе

Во вторник волей-неволей придется притормозить. Дела могут стопориться из-за столкновения символа дня Дракона и символа месяца Собаки. Такие дни в бацзы принято называть «днями разрушения» и вести себя соответственно.

Не планируйте на вторник дела, связанные с построением вашего будущего. Не стоит устраиваться на работу, проходить собеседование. Не подписывайте важных контрактов и не начинайте новые проекты.

Лучше всего во вторник заняться обычными повседневными делами. И не реагировать эмоционально, если что-то пойдет в этот день не по плану.

Люди с Собакой и Драконом в карте имеют все шансы неплохо в тот день подзаработать. Если, конечно, сумеют усмирить собственные эмоции, ведь их в этот вторник может хорошенько поштормить.

Среда, 19 октября. Инь Дерево на Змее

В среду энергетическая обстановка будет уже не такой невеселой, но все-таки довольно турбулентной. Рекомендации на этот день дублируют вторник — постарайтесь обойтись без резких движений и судьбоносных мероприятий.

Главное, чего точно не стоит делать в среду, — это бросаться в рискованные авантюры и заниматься экстремальными развлечениями. Необдуманный риск может привести к неприятным последствиям, а обдуманный — не сработать. Будьте максимально аккуратны за рулем и в обращении с огнем.

Посвятите этот день семье, уходу за домом, сходите на прогулку. Долгая ходьба успокаивает ум и утихомиривает эмоции. А ясная голова и покой в душе — то, что нам всем надо в это неспокойное время.

Наиболее подверженными негативному прогнозу могут быть люди со Свиньей в карте бацзы. Проведите день максимально осознанно.

Четверг, 20 октября. Ян Огонь на Лошади

Четверг, неожиданно, станет днем большого Огня посреди холодной осени. С одной стороны, такое сочетание энергий весьма благоприятно для разной деятельности, с другой — усиление Огня может навредить тем, кому эта стихия неполезна. Люди в четверг могут быть сильно перевозбуждены, импульсивны и гневливы. Могут обостриться проблемы со зрением. Но параллельно многие станут более ясно видеть собственные перспективы.

Огонь — это стихия оптимизма, интеллекта и ясности. Следовательно, в четверг хорошо заниматься всякими делами, связанными с чем-то новым: открывать бизнесы, начинать проекты, выходить на новую работу. Благоприятно в четверг начинать курс лечения и вообще получать любую медицинскую помощь.

Ну, а самыми успешными могут оказаться разного рода беседы. В карте дня есть сразу несколько указаний на благоприятный исход любых взаимодействий с людьми, в том числе разговоров о расставании, разводе и разделе имущества. Так что смело планируйте на четверг сложные переговоры, важные встречи и свидания.

Предостережения дня касаются в основном тех, кому сильный Огонь может быть неполезен, а также людей с Крысой в карте дня.

Пятница, 21 октября. Инь Огонь на Козе

В пятницу Огонь поутихнет и холод осени снова вступит в свои права. День ожидается энергетически умеренный, спокойный, способствующий разного рода хозяйственной деятельности. Энергии обещают принести хороший урожай.

Планируйте на пятницу все, что связано с получением от вселенной заслуженных вами профитов. Благоприятно собирать долги, ходить к начальству с просьбами о повышении или увеличении зарплаты, договариваться о гонорарах и получать поддержку более могущественных лиц.

Не стоит в этот день начинать лечение, брать кредиты и ходить по судам — можете застрять в этом всем надолго. Не очень благоприятна инвестиционная деятельность, а вот получение дивидендов наоборот.

Люди с Быком в карте могут ощущать в этот день давление и им это будет сильно не нравится. Не реагируйте бурно — это стоит просто переждать.

Суббота, 22 октября. Ян Земля на Обезьяне

В субботу в карте дня снова соберутся не очень благоприятные энергии. Столкновение символа дня Обезьяны с хозяином года — Тигром в этом году происходит довольно-таки агрессивно. Не стоит заниматься в такие дни чем-нибудь долгосрочным.

Суббота лучше всего подойдет для отдыха или хозяйственной рутины. Займитесь обыденными делами, уделите время себе, сходите в спа, на массаж, в баню. Не планируйте важных дел, связанных с вашим будущим — просто плывите по течению выходного дня.

Не самый благоприятный день для свадеб, переездов и путешествий. Могут возникать задержки, препятствия и ошибки. Если нет возможности перенести эти дела — максимально усильте контроль и не реагируйте на нестыковки слишком эмоционально.

Наиболее подверженными негативным влияниям энергия дня могут быть люди с Тигром и Обезьяной в карте.

Воскресенье, 23 октября. Инь Земля на Петухе

В воскресенье не захочется выползать из-под одеяла. Энергии дня спят — полный штиль. Стоит, мне кажется, послушаться расписания мира и тоже сильно не напрягаться.

Главный совет на воскресенье: не стройте на него больших планов. Не делается — не делайте, получается — на здоровье. День лучше всего посвятить прогулкам на свежем воздухе, неспешным беседам, наслаждению прекрасным — релаксу телесному и душевному.

Не стоит в этот день ходить по врачам и подвергаться оперативному вмешательству. Перенесите операцию на другую дату, если есть такая возможность. Не надо в воскресенье устраивать встречи, переговоры, планировать и осуществлять инвестиционные сделки — все это требует движения энергий, а они в это воскресенье неподвижны.

Для людей с Кроликом в карте могут сбыться неблагоприятные расклады дня. Просто устройте себе тихий отдых и вас пронесет.

Удачной всем недели!