Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 октября для всех знаков зодиака

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Провидец Игорь Вечерский рассказал, какие знаки зодиака на будущей неделе столкнутся с личными проблемами, а каким во всем сулит удача.

Дар читать зашифрованные послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предсказывать важные мировые события и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

Эксперт подготовил для читателей 5-tv.ru очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 17 по 23 октября.

Овен

Феху, йера и иса говорят о том, что в это время будут удачны любые попытки изменить события в сфере вашей трудовой деятельности в лучшую сторону. Также этот промежуток принесет вам возможность составить планы и спрогнозировать течение определенных процессов в данной сфере на длительный промежуток времени и заложить основы для будущих успехов.

Телец

Турисаз, феху и эйваз говорят о возможных переменах и различного рода вызовах, которые могут потребовать от вас дополнительной финансовой составляющей. Поэтому лучше иметь дополнительные возможности в данной сфере и использовать их по мере необходимости. С другой стороны, возникающие обстоятельства также дают вам и возможности для изменений, для перемен, которые вы можете направить в то русло, которое посчитаете нужным.

Близнецы

Йера, перевернутая райдо и отал не советуют вам начинать различного рода проекты и советуют сконцентрировать свои силы на создании основ, которые помогут вам выстроить будущее в наиболее оптимальном ключе. Это период, который отлично подойдет для работы, для развития всего того чем вы уже занимаетесь, извлечением из этого необходимых плодов.

Рак

Перевернутый манназ, иса и наутиз советуют обратить пристальное внимание на человеческий фактор и на взаимодействие с теми людьми, от которых зависит ваш успех. Потому что в данное время возможно негативное влияние не принятых ранее решений, которые могут усугубиться и привести к нежелательным последствиям. Поэтому вовремя сделанный шаг в нужном направлении поможет избежать всех проблем и приумножить ваш достаток.

Лев

Перевернутая беркана, перевернутый тейваз и перевернутый эваз рекомендуют посмотреть, в ту ли сторону вы идете и в нужном ли направлении концентрируете свои силы. Потому как, вероятно, еще не пришло время для того что вы запланировали. Возможно, для того, чем вы занимаетесь, имеются перспективы на более дальний промежуток времени. А в настоящее время следует заняться исследованием сути происходящих событий, их анализом и интерпретацией согласно с будущими перспективами.

Дева

Перевернутая райдо, ингуз и перевернутый альгиз говорят о том, что различного рода перемены нежелательны в этот период. Скорее необходимо понять в каком направлении двигаться и запастись дополнительной подушкой безопасности, потому как перемены вполне вероятны. Однако они могут быть не столь положительны, какими могли бы быть. Поэтому следует отложить принятие каких-то важных решений на следующий период и заняться своим личным пространством, своей личной жизнью.

Весы

Перевернутый лагуз, гебо и отал говорят о том, что в ваших взаимоотношениях могут возникнуть различного рода неурядицы, которые могут быть связаны со сферой, которую можно сформулировать как определенный круг близких людей. Это время, когда потребуются дополнительные усилия для того чтобы сохранить и улучшить ваши взаимоотношения и в таком случае они могут развиваться в благоприятном ключе длительный промежуток времени.

Скорпион

Ингуз, райдо и тейваз открывают для вас отличные возможности для различного рода свершений, которые вы хотели бы совершить. Этот период подойдет как для любых начинаний, так и для достижений высоких результатов. Для подведения итогов и для того, чтобы в полной мере соразмерить свои силы со своими возможностями, не отказывая себе в амбициях.

Стрелец

Перевернутая перто, перевернутый лагуз и перевернутый тейваз говорят о том, что ряд несовершенных вами действий приводит к нереализации возможностей, которые в этот период могут проявить себя в достаточно высокой степени. Поэтому следует принять важное решение и не усугубляя ситуацию, не форсируя события проанализировать происходящие процессы и постараться избежать возможного рода конфликтов. В то же время, мягким обходным путем достигая своих целей.

Козерог

Перевернутый тейваз, наутиз и манназ советуют вам сконцентрировать свои силы на саморазвитии, на совершенствовании своих качеств, на развитии способностей. Потому что в этой сфере существует ряд нереализованных возможностей, которые могли бы вам помочь превзойти собственные достижения на достаточно высокий уровень.

Водолей

Турисаз, хагалаз и райдо говорят, то чем вы собираетесь заняться, если это связано с различного рода процессами ранее не происходившими в вашей жизни, может быть связано с необходимостью достаточно твердых решений. Хаотичных, возможно событий, связанных с необходимостью отказа от чего-либо важного. То есть это время, которое дает большие возможности, но в то же время предупреждает и о возможных потерях, которые необходимо учитывать при принятии решений.

Рыбы

Вунье, тейваз и перевернутый турисаз говорят о том, что в этот период вы можете многого достичь, стараясь избежать обострения ситуации. В то же время используя свой потенциал в полной мере. Это период, который может проявить ваши возможности таким образом, что вы, находясь в определенной степени риска, сумеете избежать всех негативных обстоятельств и достичь результата.

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