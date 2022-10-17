🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в Раке в этот день будет благоприятствовать уверенным в себе и активным. Звезды советуют быть твердыми и стоять на своем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 октября, убывающая Луна находится в Раке. День обещает быть благоприятным для тех, кто готов отстаивать собственные интересы и принимать активные меры. В этот день не стоит рассчитывать на других или поддаваться влиянию окружающих. У вас есть все необходимое для успеха.

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♈ Овен

Иногда жизнь может казаться очень сложной. Именно в такие моменты проще всего забыть, что за облаками есть радуга. Однако она там действительно есть. Не позволяйте унынию сбить вас с толку, примите реальность и ее правила. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы почувствовать себя хорошо сегодня. Помните, вы пришли в этот мир, чтобы испытывать радость.

Космический совет: примите правила игры, если хотите победить.

♉ Телец

Звезды просят Тельцов не рассчитывать сегодня на других людей. Перестаньте ждать, когда кто-то или что-то поможет вам выбраться из этой ситуации. Вместо этого найдите точку опоры в самом себе — именно она поможет вам обрести чувство стабильности во внешнем мире. Кстати, если вы давно думали о поездке, сегодня хороший день для нее. Небольшое путешествие поможет вам достичь гармонии с собой.

Космический совет: не рассчитывайте сегодня на других — только на себя.

♊ Близнецы

Сегодня вы можете почувствовать себя особенно чувствительными, Близнецы. И это нормально, все в порядке. Вместо того чтобы сопротивляться течению, сдайтесь. Соединитесь со своим телом и прислушайтесь к шепоту души. Практикуйте работу с дыханием, слушайте медитативную музыку. Да, и еще одна вещь! Убедитесь, что вы держитесь на безопасном расстоянии от токсичных людей.

Космический совет: уделите сегодня время медитации и берегите энергию.

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♋ Рак

Отбросьте страхи, Раки. Перестаньте задавать себе вопросы «как» и «почему». У Вселенной есть план, предполагающий ваш успех. Чем смелее и оптимистичнее вы будете, тем легче будет путь и неожиданнее свершения. В межличностных отношениях, будьте терпеливы. В каждой истории больше одной стороны.

Космический совет: ваш успех ближе, чем вы думаете.

♌ Лев

Есть подозрение, что вы забыли об уважении к себе. Разыгрывая роль мученика или жертвы, вы забываете о своих чувствах. Так что сделайте себе одолжение и измените подход. Твердо стойте на своем, Львы. Требуйте, чтобы ваши потребности были удовлетворены. Станьте злодеем, если это необходимо для достижения цели. Никто не спасет вас, кроме вас самих.

Космический совет: твердо стойте на своем.

♍ Дева

Старые ключи не откроют новые двери, Девы. Сегодня звезды просят вас взять на себя больше ответственности. Признать, что вы можете кардинальным образом изменить свою жизнь. Достаточно просто поработать над привычками и шаблонами мышления. Некоторые из них удерживают вас в условной петле. Чтобы избавиться от таких, потребуются время и значительные усилия. Однако результат того стоит.

Космический совет: изменения в жизни начинаются с изменений в себе.

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♎ Весы

Весы, 17 октября любые занятия спортом могут привести к недомоганиям и стрессу. В такой день лучше не изнурять себя физическими нагрузками и дать организму расслабиться. Также не рекомендуется перегружать желудок. Отдайте предпочтение низкокалорийной пище. На романтическом фронте звезды призывают вас сделать себе одолжение и не занижать свои ожидания на этот раз.

Космический совет: не изнуряйте организм.

♏ Скорпион

Кем вы видите себя через несколько лет, Скорпионы? Помогают ли шаги, которые вы делаете сейчас, приблизиться к цели? Держите в уме желаемый результат, когда двигаетесь вперед. Также уделите время на обобщение знаний, полученных за последние годы. Совсем недавно завершился важный этап вашей жизни, и он нуждается в рефлексии. Если вы думаете о переезде, примите активные меры. Изучите все и приведите документы в порядок.

Космический совет: примите активные меры.

♐ Стрелец

Вы точно знаете, что сейчас нужно сделать, но уклоняетесь от воплощения своего плана в жизнь. Не позволяйте чужому мнению столкнуть вас с намеченного пути, Стрельцы. Сделайте шаг назад и задумайтесь. Может быть, кто-то намеренно мешает вам двигаться на пути к своей цели? Быть в состоянии вседозволенности — это лучший подарок, который вы можете сделать себе в данный момент.

Космический совет: не поддавайтесь влиянию окружающих.

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♑ Козерог

Сегодня Козероги рискуют запутаться в паутине обязательств. Слово «должен» грозит увести вас от собственных целей и чувств. Если почувствуете, что все идет не в ту сторону, то просто остановитесь. Найдите минутку, чтобы проверить себя и задать правильные вопросы. Помните, что перед оказанием помощи другим нужно убедиться в собственном благополучии.

Космический совет: найдите баланс между своими потребностями и чужими.

♒ Водолей

Каждого из нас время от времени настигает вопрос: «Как далеко я продвинулся за последнее время?». Сегодня, отпустите желание сравнивать свои успехи с чужими, Водолеи. Вместо этого отыщите в себе источник сил и мотивации для продолжения движения вперед. Вселенная напоминает вам, что вы развивайтесь по многим направлениям прямо сейчас. Награды и почести будут позже.

Космический совет: заглушите голос внутреннего критика — вы далеко продвинулись.

♊ Рыбы

Рыбы, ищите радость в мелочах. Таких, как искры в глазах любимого или любовь и поддержка со стороны близких людей. Свободные от отношений представители этого знака зодиака 17 октября смогут встретить свою судьбу и изменить жизнь в лучшую сторону. Ваши мечты и желания начинают воплощаться в жизнь.

Космический совет: готовьтесь вновь открыть свое сердце для чувств.

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