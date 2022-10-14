Модный гороскоп: какие цвета и стиль в одежде подойдут каждому знаку зодиака

Понять свой личный стиль или сделать его более эффективным и гармоничным поможет ваш знак зодиака.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Кроме времени года и модных трендов сезона, при выборе одежды стоит обращать внимание на гороскоп, ведь для каждого знака зодиака подходят свои ткани и цвета.

Как правильно подобрать гардероб, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Татьяна Бережная.

Идеальный Овен

Представители этого знака зодиака — идеалисты, отважные и смелые, стремящиеся улучшить мир. Согласно гороскопу, их образ должен быть минималистичным и структурированным, с линией плеча и подчеркнутой талией. Предпочитают одежду из кожи, но не потертую, а гладкую. Цвет — серый, стальной, черный и приглашенные оттенки.

Творческий Телец

Этот знак зодиака — человек искусства. Он из воображаемого создает реальное. Это касается и одежды. Его творения одновременно и прекрасны, и практичны. Ему необходимо признание. В образе предпочитает смелое сочетание рисунка, микс фактур и ткани, необычные украшения. Цвет — неординарные цветовые решения.

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Дружелюбные Близнецы

Согласно гороскопу, представители этого знака зодиака верят в дружбу и взаимопомощь. Открыты и веселы. В образе самое важное — сдержанные формы, свободная посадка, удобная повседневная одежда. А также спортивный стиль. Футболки, джинсы и комбинезон. Цвет — приглушенные оттенки.

Нежный Рак

Непосредственный, искренний, наивный и доверчивый, этот знак зодиака верит в сказки и заряжает всех своим оптимизмом. В одежде предпочтительны компактные формы, миниатюрность, сложные детали, сказочные принты, а также кружева, рюши и воланы. Цвета по гороскопу — постельные, нежные и чистые оттенки.

Властный Лев

Ценит власть, престиж, статусность и богатство. Ответственен за действия свои и своих подопечных. В одежде необходима идеальная посадка, четкие границы, дорогая бижутерия и роскошные фактуры. Цвет — сочно глубокие цвета и жемчужные оттенки.

Аккуратная Дева

Согласно гороскопу, родившиеся под знаком зодиака Дева — щедрые, внимательные и заботливые. Они желают обеспечить стабильность и безопасность своим близким. В одежде главное опрятность и аккуратность, а также традиционность и закрепленные линии. Предпочитает не контрастную клетку и меланжевый фактурный орнамент. Цвет — коричневые, бежевые и темно-зеленые оттенки.

Деликатные Весы

Гороскоп гласит, что знак зодиака Весы — символ утонченности, тактичности и деликатности. Они умеют ценить красоту во всех ее проявлениях. В одежде главное — утонченный аромат. Силуэты, подчеркивающие фигуру, открытые плечи и оголенная спина. Цвет как нежные постельные, оттенки так и яркие цвета.

Загадочный Скорпион

Таинственный, волшебник, проницательный, психологичный. Интриган, которую знает ахиллесовы пяты людей. В образе главное — запутанный крой, многословность, ощущение бестелесности и тема космоса. Цвет — глубокий, синий и фиолетовый и вызывающе красный.

Свободный Стрелец

Энтузиаст и оптимист. Поиск истины является главным смыслом его жизни. В образе главное — свободные формы, асимметрия и многослойность, а также обилие карманов. Цвет — природные, выгоревшие оттенки. Стиль сафари — наиболее удачный вариант.

Лаконичный Козерог

Строгость, невозмутимость, консервативность, аскетизм — характерные его черты. В одежде главное лаконичные и вытянутые формы. Цвета — бежевый, серый, черный и белый. Ведь по гороскопу представители этого знака зодиака рождены зимой.

Хаотичный Водолей

Революционер, неординарный, с ущемленным свободолюбием — вот как его характеризует гороскоп. Ему важно, чтобы окружающие оценили его особенность и индивидуальность. В образе главное — хаотично асимметричные формы, а также аксессуары: кресты и цепи. Цвет — темные оттенки и контраст.

Привлекательные Рыбы

Чувственные и любящие натуры. Живут ощущениями и эмоциями. Этот знак зодиака воспринимает все через чувства, излучает притягательность. В образе главное разрезы, декольте. Пластичные, комфортные ткани, воздушность. Цвет — нежные и пастельные оттенки.

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