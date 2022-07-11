🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Стрельца будет благоприятствовать составлению планов и мечтаниям. Звезды призывают быть добрее с окружающими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, растущая Луна находится в знаке Стрельца. День идеально подходит для составления планов на неделю и рассуждениям о том, что сделает вас счастливым. Подумайте о своих мечтах, обсудите их с людьми, которые вдохновляют вас на новые свершения. А еще звезды призывают быть сегодня добрее к окружающим.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 июля

♈ Овен

Вы там, где должны быть, Овны. Ваша империя растет устойчивыми темпами. Если вы задумывались о расширении, сейчас самое время активно инвестировать. Помните, что наличие нужных людей рядом с вами в это время сослужит вам добрую службу. Только важно, чтобы они разделяли ваши идеалы. Это же касается и личной жизни: вместо того чтобы гоняться за мимолетными знакомствами, выбирайте тех, кто будет с вами долго.

Космический совет: вы там, где и должны быть.

♉ Телец

Вы прошли долгий путь с тех пор, как поставили перед собой эту цель. Настало время остановись на минутку и оглянуться назад. Вспомните былое и подумайте о полученном опыте. Также избавьтесь на время от чувства острой необходимости «куда-то попасть» или «чего-то добиться». Сосредоточьтесь на том, где вы находитесь сейчас. Поступив так, вы сможете насладиться окружающей вас красотой.

Космический совет: иногда путь к цели важнее самой цели.

♊ Близнецы

Инструкции не будет. Вы никогда не сможете полностью понять другого человека, как бы вы ни старались, Близнецы. Однако вы можете любить его и проявлять сострадание. Терпение и мягкая настойчивость – ключ к изменению межличностных отношений. Прямо сейчас вам нужно поработать над достижением более глубокой близости. Прорваться сквозь барьеры поможет отказ от навязчивых представлений о том, как все должно быть.

Космический совет: будьте сегодня добрее с окружающими.

Дела спорятся, люди мирятся. Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля

♋ Рак

Нечего лечить, исправлять или перестраивать. Вы такой, какой вы есть. Откажитесь от желания постоянно работать над собой хотя бы на один день. Просто примите себя и постарайтесь поучить от жизни удовольствие. Сегодня Вселенная напоминает вам, что восприятие внешнего мира – это просто отражение внутреннего. Чем добрее вы будете к себе, тем добрее вам начнут казаться окружающие.

Космический совет: избегайте сегодня работы над собой, лучше сосредоточьтесь на принятии себя.

♌ Лев

Вспомните о снах, которые вам снились в юности. Они наполняли надеждой и давали повод каждое утро вскакивать с постели, не так ли? Тогдашние мечты могут больше не наполнять вашу душу вдохновением и это нормально. Однако нет ничего хорошего в том, если вы не нашли, чем их заменить. Поговорите с собой сегодня об этом, Львы. Посвятите диалог вещам, которые действительно важны для вас сейчас.

Космический совет: найдите мечту, которая вдохновит вас на свершения.

♍ Девы

Когда вы в последний раз делали что-то впервые, Девы? Может быть, ваша мечта недостижима в старом мире. Может быть, вам нужно отправиться в новый мир. Совершите этот прыжок веры, хорошо? Разорвите старые шаблоны, отправляйтесь от известного к неизвестному. Помните: вы не должны быть идеальными. Вы также не должны быть хороши. Просто начните, мастерство придет со временем.

Космический совет: покиньте зону комфорта, станет только удобнее.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 июля

♎ Весы

Мы склонны полагать, что наше достоинство прямо пропорционально тому, как много мы делаем для других. Наша способность исцелять их, исправлять или обеспечивать играет важную роль в том, как мы воспринимаем самих себя. Однако в действительности вас могут любить безусловно - просто за то, что вы есть. Сегодня звезды призывают вас быть собой – дайте отдохнуть своему комплексу спасителя.

Космический совет: постарайтесь получать столько, сколько отдаете.

♏ Скорпион

У всех нас были разбиты сердца из-за тех, кого мы любили. Мы все были свидетелями того, как кто-то из близких вышел за дверь, чтобы никогда не вернуться. Это должно помешать нам верить в любовь? Должно ли это помешать испытать удовольствие от прекрасной связи, которая может ворваться в вашу жизнь уже сегодня? Точно нет.

Космический совет: держите свое прекрасное сердце открытым.

♐ Стрелец

Что для вас значит дом, Стрельцы? Кто те люди, которые питают вашу душу и внушают чувство безопасности? Сегодня звезды призывают вас уделить им время и внимание. Воссоединитесь хотя бы ненадолго со своим племенем, поделитесь историями из прошлого, а также мечтами. Осознание того, что вас поддерживают, даст вам крылья, необходимые для полета и достижения целей.

Космический совет: найдите того, кто готов вас поддержать.

Горе луковое: ТОП-5 знаков зодиака, которые обречены на страдания

♑ Козерог

Забудьте на секунду о том, что правильно, а что нет. Задумайтесь о том, что вас взращивает и питает вашу душу. Иногда мы отвергаем самое правильное решение, потому что оно требует принять свою бунтарскую черту. Ведь если подчиниться ей, будут разочарованы несколько человек, а затем еще больше. Однако сегодня вы должны быть готовы совершить прыжок веры. Звезды призывают вас пойти на некоторые риски.

Космический совет: сегодня делайте то, что считаете нужным для себя, а не других.

♒ Водолей

Прежде чем начать этот день, сделайте длительную паузу на чай. Задайте себе следующий вопрос: что делает меня счастливым, а что должно делать меня счастливым по словам других? На первый вопрос ответить будет сложнее, но именно в этом и цель. Найдите время, чтобы побыть в тишине и записать свои мысли по этому поводу. Просто позвольте словам «течь», это приведет к большим открытиям, Водолеи.

Космический совет: подумайте о вещах, которые сделают вас счастливыми.

♊ Рыбы

Вы превзошли себя в последние несколько месяцев, Рыбы. В результате вы приобретаете возможности, которые раньше казались лишь далекой мечтой. Итак, скажите «да» новому, но убедитесь, что делаете это на своих условиях. Если вы будете помнить, чего вы стоите, игра всегда будет идти в вашу пользу. В романтической сфере звезды напоминают вам, что на некоторые риски стоит пойти. Говорите правду о том, кто вы и что ищете.

Космический совет: ваш тяжелый труд начинает приносить плоды.

Ранее 5-tv.ru публиковал восточный гороскоп на июль 2022 года.