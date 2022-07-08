Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 июля

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Астролог Сергей Седашёв предупредил, что предстоящая неделя заставит всех представителей знаков зодиака испытать на прочность свою волю.

Общий фон предстоящей недели скорее положительный. Мощно работающая интуиция, а также неожиданные идеи и инсайты будут помогать нам в делах.

При этом, возможны максимализм и желание подчинить мир своей воле. А также необычные желания и потребности в чувственной сфере, которые, однако, скорее всего удастся удержать в рамках приличия.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя обещает осложнение взаимоотношений с противниками, острые и непреходящие конфликты. При этом у вас будет большой запас веры в себя и благодушия. В целом вам стоит полагаться на себя и отстаивать свою точку зрения. Неделя неблагоприятна для интеллектуальных занятий, переговоров, работы с документами.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятная. Она принесет новые мысли и осознания, которые вы сможете сразу начать реализовывать. Неделя хороша для осмысления и начала новых проектов. А также для переговоров, общения, умственной активности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов продолжается и подходит к концу период, связанный с любовным настроением. Используйте влияние Венеры, чтобы познакомиться, встретить любовь или улучшить ваши отношения.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит насыщенная неделя. Она идеально подходит для общения, переговоров, работы с документами, осмысления и обсуждения важных для вас вопросов. Также неделя поможет вам лучше осознать и прочувствовать свои ценности и действовать в соответствии с ними.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит в целом положительная неделя. Она принесет заряд уверенности в себе, позитивного отношения к жизни и веры в лучшее. Используйте эти энергии для развития успеха в ваших проектах.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень позитивная неделя. Состояние ясности поможет вам точно мыслить, быстро принимать решения и активно действовать для их реализации. Можете запланировать больше дел, чем обычно, все будет удаваться.

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Весы — гороскоп на неделю

Для Весов период напряженный. Будет сложно договориться с окружающими. Во-первых, из-за трудностей в коммуникации – ошибок, разночтений, неправильно понятых фраз. А во-вторых, из-за несогласия и конфликтов по принципиальным вопросам. Лучше не планируйте на эту неделю слишком важные дела.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы проведут неделю организовано и с положительным настроем. Вы будете ясно видеть ситуацию, точно и четко анализировать информацию и договариваться с окружающими. А также быстро и эффективно действовать, достигая успеха. Неделя для вас позитивная.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе будут испытывать слабый позитивный фон. Он будет проявляться в способности во всем видеть возможности, вере в лучшее, широте ваших взглядов. Вам стоит поймать эту волну и плавно, но неуклонно развивать свой успех.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя напряженная. Особенную опасность представляют конфликты с деловыми партнерами, часто из-за неправильно понятых условий ваших договоренностей. Не рекомендуется подписывать документы, обсуждать важные вопросы. Также поберегите энергию - периодами у вас может наблюдаться упадок сил.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее положительная. Легкий позитивный фон может ощущаться как защита и поддержка со стороны высших сил и покровителей. Воспользуйтесь положительными энергиями, чтобы развивать ваши проекты и транслировать идеи.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит исключительно позитивная неделя. Она поможет вам максимально собраться, прийти в состояние тонуса, активно и эффективно действовать. Также вы сможете точно доносить свои мысли и ясно слышать окружающих.

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