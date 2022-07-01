Подарки от Голубого Тигра: восточный гороскоп на июль 2022 года

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Внимательность и осмотрительность не помешают всем знакам. При этом кого-то ждут новые знакомства, а кого-то — прибыль и карьерный рост. Все тайны второго летнего месяца — в материале 5-tv.ru.

Символ 2022 года — Голубой Водяной Тигр — продолжает щедро одаривать собратьев по китайскому гороскопу. Кто из них особенно может рассчитывать на удачу и прибыль, в эксклюзивном прогнозе для 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Будет много дел. Возможно, предстоит заниматься вопросами детей, недвижимости, поездок, встреч со старыми друзьями. Вы справитесь со всеми предстоящими задачами. В июле может осуществиться какая-то ваша мечта или исполниться желание. Но перед этим придется прояснить ситуацию, которая не давала вам покоя, мешала сдвинуться с мертвой точки. В этом вам помогут старые друзья, воспользуйтесь их поддержкой.

Змея

(Годы — 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Скорее всего, придется заниматься бюрократическими или юридическими вопросами — документами, бумагами, оформлением. На первый план выходит тема финансов и документов. Еще в июле вам предстоит сделать какой-то очень важный выбор. Он может касаться вопросов поездки, переезда или медицинских дел, связанных с вашим здоровьем. Вы можете заниматься двумя делами одновременно и обязательно со всем справитесь.

Лошадь

(Годы — 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Дела будут складываться наилучшим образом. Вас ждут прибыль, успех, благополучие и комфортная жизнь. Кому-то из вас могут сделать предложение руки и сердца, кто-то достигнет наконец своих целей, а кто-то может узнать о долгожданной беременности. Все ваши планы реализуются. Для этого необходимо сконцентрировать внимание на одном важном деле и немного побыть в одиночестве.

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Коза

(Годы — 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Начало месяца будет очень успешным и удачным — вы можете получить подарок, повышение или интересное предложение. Соглашайтесь, ничего не бойтесь — сомнения только усугубят ситуацию. Не упустите возможности из-за своих страхов. Возможны какие-то препятствия, споры и разногласия. В ваших интересах сохранить мир и не реагировать на провокации. Ввязавшись в войну, вы можете потерять очень много сил и энергии. Это того не стоит. Направьте свою энергию на себя, займитесь собой, своим продвижением, развитием, и вас ждет успех.

Обезьяна

(Годы — 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

В июле захотите уединиться или сконцентрировать свое внимание на каком-то очень важном деле. Что бы ни происходило в этом месяце, помните, что итог сложится в вашу пользу. Есть вероятность поездки или путешествия в уже знакомые края. В конце месяца вас ждет получение результата какого-то важного дела, которым вы будете гордиться, от которого получите удовольствие и радость. Также вы можете стать участником какого-то праздника или торжества.

Петух

(Годы — 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Стоит быть очень осторожными. Особенно тщательно следите за договоренностями, документами и за своими словами. Они могут восприниматься неверно. Будьте внимательны к вашим договоренностям, особенно, в сфере финансов, чтобы не стать жертвой мошенников. Перепроверяйте информацию, будьте бдительны, берегите здоровье — возможны медицинские вмешательства.

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Собака

(Годы — 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Вероятно, предстоит заниматься вопросами недвижимости, финансов, здоровья и обучения. Вы смело можете рассчитывать на получение кредита или ипотеки. Есть вероятность, что вас пригласят на традиционное мероприятие — свадьбу, крестины или день рождения. Также смело ожидайте получения прибыли.

Свинья

(Годы — 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Первая половина месяца пройдет довольно напряженно. Стоит смотреть на мир более рационально и практично. Не стоит строить воздушных замков и быть в иллюзиях. Снимайте розовые очки.

Во второй половине месяца ожидает прорыв и успех в работе. Возможно, вам поступят несколько предложений или вы будете заниматься двумя делами одновременно, или перед вами встанет какой-то интересный выбор. Обязательно сделайте его, он будет непременно правильным.

Крыса

(Годы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Для вас вероятны непредвиденные обстоятельства, на которые, вероятно, вы не сможете никак повлиять. Они будут относиться к вашему окружению. Будьте внимательны и осмотрительны с людьми, которые будут окружать вас в этом месяце. Из-за третьих лиц и непредвиденных обстоятельств ваши планы могут быть нарушены. В связи с этим нелишним было бы иметь план «Б». Особенно это касается планов, связанных с поездками, путешествиями и документами. Будьте внимательны.

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Бык

(Годы — 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В июле ждет смена окружения, есть вероятность появления новых людей в вашей жизни и уход людей, с которыми вы давно взаимодействовали. Вам необходимо надеяться только на себя во избежание неприятностей из-за сложившихся обстоятельств или третьих лиц. Есть вероятность того, что в июле вы отправитесь в путешествие. Пожалуйста, перепроверьте все документы, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. Имейте план «Б» на этот случай в дороге. Самое время сменить имидж и подумать, что на самом деле для вас важно в вашей жизни.

Тигр

(Годы — 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Необходимо быть максимально внимательными и осмотрительными. В особенности это касается вашего окружения — друзей, коллег и знакомых. За вашей спиной могут разворачиваться события и дела, о которых вы даже не подозреваете. Это может коснуться отношений, финансов, дружбы, здоровья. Надейтесь на себя, перепроверяйте информацию, не принимайте эмоциональные решения. Лучше все взвесить, действовать уверенно и надежно для самих себя.

Кролик

(Годы — 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Будущий месяц будет просто великолепным. Свободные представители этого знака могут встретить свою вторую половинку. Те, кто уже в паре, будут ощущать тепло и заботу в отношениях. В бизнесе и карьере может быть выгодное сотрудничество. Обращайте внимание на приходящие возможности, не отказывайтесь от предложений, которые будут идти вам в руки, потому что они могут привести вас к очень хорошему результату. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, некоторым из вас предстоит какое-то приятное путешествие в новые неизведанные края.

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