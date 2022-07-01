Нервы и непредсказуемость: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Месяц сулит много интересных событий: будет время и для любви, и для многообещающих дел. Но и понервничать придется, а кому-то и даже подраться прямо на свадьбе.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего июля: когда делать дела, а когда влюбляться и стоит ли вообще. Ведь наступят дни, когда в голове будет ноль ясности, а эмоции уведут не в те дебри.

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Какая же свадьба без драки?

Второй месяц лета, предупреждает астролог, будет очень разношерстным. Найдется время и для гармонии, и для важных дел, и даже, если кому-то не повезет, для драки. Все, конечно, зависит от обстоятельств. Но в целом нужно готовиться к трем разным периодам.

Так, первая треть обещает быть напряженной. Это астропсихолог объясняет тем, что ожидается так называемый квадрат планет Марса и Плутона.

«А это всегда какие-то неприятности, это травматизм, это такая ситуация, когда мы можем вложить свои денежные средства и прогореть, тем более что надо помнить: в первых числах июля сознание у нас будет спутанным, мы будем не способны оценить ситуацию, чтобы сделать рациональные шаги. Тут любой конфликт может дойти до своего апогея», — предупреждает эксперт.

Большой осторожности она советует придерживаться влюбленным парам, у которых намечена свадьба на начало июля. Очень большая вероятность. Что она не обойдется без драки. Особенно под воздействием алкоголя.

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Делу — время

Уже пятого июля, по словам собеседника, энергия начнет меняться. Наступит благоприятное время для деловой активности: успешно могут пройти-какие-либо переговоры о сотрудничестве, состоятся многообещающие сделки. Да и вообще будет хороший период для того, чтобы с кем-то помириться, а с кем-то — познакомиться.

«Гармония будет между знаками Телец и Рак — это значит, что прекрасный период для того, чтобы приобретать какие-то вещи домой, либо на дачу, либо для семьи и вообще в целом больше уделять внимание своим родным и близким», — рекомендует эксперт.

Лучше не рисковать

Девятого-десятого июля многим захочется ввязаться в авантюру. А зря — лучше избегать любых серьезных начинаний и не делать серьезных вложений, потому что можно прогореть. Дело в том, что мысли в эти дни будут спутанными, не все смогут осознавать серьезность последствий, говорит Тиана Атлас.

Тишина и покой

Гармония и спокойствие придут в сердце, по словам эксперта в ночь с 13 на 14 июля, когда будет полнолуние. Самый подходящий момент, чтобы подвести итоги, доделать давно начатые дела или просто насладиться спокойствием. Особенно, если учесть, что последняя треть июля будет ой какая нервная.

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Придержите эмоции

С двадцатых чисел месяца лучше не давать волю эмоциям. Импульсивность в этот период начнет зашкаливать.

«Здесь у нас будет очень интересная, напряженная конфигурация, вот когда можно будет из-за своей же импульсивности попросту лишится работы, либо просто-напросто поругаться, очень сильно. Так поругаться, что потом даже не знаешь, как и мириться. Здесь очень важно сдерживать свои эмоции и желательно иметь какой-то план», — советует астролог.

Впрочем, у деловых людей будет все не так плохо. Эксперт рекомендует им заняться подсчетом своих расходов, доходов, оценить в целом результативность предприятия — все это полезно для сохранения бизнеса.

Любовь обманчива

Последняя неделя июля тоже не будет спокойной. С 25-го числа многие почувствуют себя в круговороте событий. В воздухе так и будет витать нервозность. Поэтому лучше поосторожничать за рулем и не ввязываться ни в какой экстрим. С любовными делами тоже хорошо бы придержать тормоза — будет много искушений и сомнительных знакомств — можно обмануться.

«В конце месяца максимально внимательным стоит быть тельцам, скорпионам, львам и водолеям, а вот наоборот возможности взлета в карьере, в финансах, в любых деловых вопросах, а также вопросах любви стоит ракам, козерогам, девам и рыбам», — заключила астропсихолог.