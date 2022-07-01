Ловите подарки Венеры: любовный гороскоп на июль 2022 года

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Второй месяц лета благоприятен для амурных дел. Однако в некоторые дни категорически не стоит терять голову.

Июль будет благоприятным месяцем для амурных дел, причем от начала до конца. Судьбоносные встречи могут произойти где угодно — в дороге, компании друзей, на тусовке предпринимателей или учебе, рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

По ее словам, влюбленных ждут не просто романтические свидания, они будут много разговаривать, кто-то и до утра. Дело в том, объясняет эксперт, что за любовь в этом месяце отвечает планета Венера, которая до 17 июля будет находиться в знаке Близнецы. А это как раз значит, что молчать парам не придется.

Особенным днем станет шестое июля, когда многие девушки вдруг почувствуют себя Золушками — все будет напоминать сценарий знаменитой сказки со счастливым финалом, и принц обязательно найдет свою возлюбленную.

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После 18-го числа — тоже предстоит благоприятный любовный период, но акценты сместятся.

«Венера перейдет в знак Рак, и здесь немножечко поменяются энергии, любовь уже будет передаваться через заботу, эмоциональную подстройку друг под друга. Вместо уединения в ресторане вам захочется побыть в уютной домашней атмосфере. Поэтому если вы мечтаете познакомиться, буквально вытаскивайте себя из дома», — советует астропсихолог.

Есть очень большая вероятность, добавляет она, что стрела Купидона может пронзить возле какого-то водоема, особенно у моря. Да и в конце месяца шансов встретиться со второй половинкой не меньше. А кто-то и вообще получит долгожданное предложение руки и сердца. Правда, есть один момент, на который стоит обратить внимание.

«Весь месяц будет активна Черная луна. Она сейчас находится в знаке Рак, а ведь этот знак отвечает за семейное благополучие и взаимопонимание в паре. Так вот наша забота в июле может стать гиперопекой, мы можем задушить своей заботой, любовью предмет обожания. Такое впечатление, что эмоциональная зависимость будет буквально зашкаливать», — предупредила Тиана Атлас.

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Более того, в этот же период есть риск встретить не того человека, особенно тем, у кого есть склонность к идеализации. Так что прыгать в омут с головой с разбега не нужно. Лучше включить разум и прислушаться к сердцу.

«Итак, дни в июле, когда Черная луна будет оказывать максимальное влияние на нас и наши эмоции: дни с 1 по 4 июля, с 9 по 11 и с 25 по 29 июля. В эти дни особенно стоит держать себя в руках», — подытожила собеседница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет июль для всех знаков зодиака: когда стоит совершать серьезные сделки, а когда отдать предпочтение домашним хлопотам по советам Тианы Атлас.