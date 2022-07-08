Дела спорятся, люди мирятся. Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля

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Неделя обещает быть спокойной, но в некоторые дни придется сильно постараться, чтобы избежать проблем.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Новая неделя обещает быть вполне себе удачной. Парочка не самых приятных дней, а в остальном можно жить на полную катушку и не отказывать себе в делании всяких важных дел.

Неделя хороша для встреч, свиданий, романов, путешествий, свадеб, начала новых и завершения старых проектов. Также довольно благоприятное время для разного рода финансовых операций и крупных покупок.

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Понедельник, 11 июля. Инь Дерево на Быке

Понедельник может оказаться типично тяжелым днем – как завещано народной молвой. Здесь сложилась комбинация столкновения символа дня Быка и символа месяца – Козы. Обычно, когда Бык и Коза сталкиваются, все происходит как в замедленном кино.

В понедельник могу нарушаться планы, происходить задержки, опоздания, совершаться дурацкие ошибки. В такой день не рекомендуется начинать дела и проекты, завязанные на четком соблюдении сроков. Дату старта ремонта и больших путешествий также стоило бы отложить на день-другой.

Тем, кто проводит этот день у воды, нужно проявить особую внимательность и осторожность. Перестраховаться всегда лучше. Особенно аккуратными и бдительными в этот день стоит быть людям с Быком и Козой в карте.

Вторник, 12 июля. Ян Огонь на Тигре

Вторник - день двойного Тигра (по дню и по году) и это значит, что энергии могут себя вести довольно непредсказуемо. С одной стороны потянет на активность, с другой, эта самая активность может кое-кому выйти боком.

Если у вас в этом году все идет ка по маслу – смело планируйте на вторник все, что посчитаете нужным. Если же отношения с хозяином года – Тигром у вас не задались, лучше с делами важными все-таки повременить.

В качестве средней температуры по больнице бацзы рекомендует провести вторник максимально спокойно и сосредоточенно. Рутина, как известно, никогда не заканчивается и дополнительный день на нее будет только в плюс.

Во вторник может понести на перемещения и приключения – Тигр, среди прочего, это и знак страсти к путешествиям. Если вы надумаете в этот день куда-нибудь отправиться, будьте, пожалуйста, вдвойне внимательны. Энергии дня могут проявиться неприятным образом. Особенно важно не рисковать и избегать любого экстрима.

Наиболее подвержены в этот день негативному влиянию энергий люди с Обезьяной в карте. Тигр сегодня будет очень уж силен и может Обезьян очень сильно измотать.

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Среда, 13 июля. Инь Огонь на Кролике

Среда – прекрасный день с благоприятными энергиями для любых дел. Перспективы ясные, отношения гармоничные, взаимодействия эффективные. Такая милота, что даже скучно.

Планируйте на среду все, что связано с важными для вас отношениями – будь то партнерство по бизнесу или человек, с которым вы хотите связать свою судьбу. Встречи, свидания, переговоры и создания договоренностей обещают быть в среду очень удачными. Разговоры с начальником или знакомство с будущей тещей также входя в этот перечень.

В среду благоприятно начинать лечение и обучение, производить переезд и ремонт, стартовать новые проекты. С кайфом и чувством выполненного долга подписываем контракты, столбим договоренности и осуществляем инвестиционные сделки. Энергии обещают максимальное благоприятствование и рост благосостояния.

Люди с Петухом в карте, правда, могут почувствовать себя в среду не совсем в своей тарелке. Стоит расслабиться и перенести важные дела на другой день.

Четверг, 14 июля. Ян Земля на Драконе

Четверг – солидный день, серьезный. День, когда получают вознаграждение за труды и не терпят сантиментов. Много энергии Земли в карте дня пробудят в окружающих деловитость и хозяйственность. Руки сами собой потянутся печь пироги и строить дом.

Четверг очень хорош для крупных покупок и солидных финансовых сделок. Особенно благоприятны операции с недвижимостью и всем, что связано с банковским делом. Параллельно – в этот день удачно собирать долги (привет коллекторам), получать признание и заслуженное вознаграждение.

Те, кто нуждается в помощи от влиятельных людей, просите о поддержке именно в четверг – энергии дня помогут вам получить согласие. Также неплохо могут пройти встречи и свидания, особенно с предложением руки, сердца и материального вспомоществования на всю оставшуюся жизнь.

Люди с Собакой в карте бацзы могут в четверг особенно преуспеть в финансовых делах или, напротив, чувствовать, что все планы сегодня летят ко всем чертям. Какой ракурс выберете, так и проживете этот день.

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Пятница, 15 июля. Инь Земля на Змее

В пятницу продолжается парад удачных дней! Ожидаются отличные мягкие энергия для решения большинства вопросов. Особенно хорошо будет что-нибудь открывать – выставку, ресторан, бизнес, нового человека, захватывающие перспективы.

Покупка имущества и инвестиционные сделки также в этот день могут быть довольно благоприятными. Перед сделкой не торопитесь, стоит внимательно прицениться к покупке, рассмотреть варианты со всех сторон.

Ну, а после завершения столь эффективной рабочей недели самое время отправиться на вечеринку по поводу новоселья или на какую-нибудь интересную и полезную презентацию. Обязательно встретите там нужного человека и вообще неплохо проведете время.

Этот день процветания и богатства может показаться не очень интересным людям со Свиньей в карте. Их могут преследовать мрачные мысли и неконтролируемые эмоции. Свиньи, не назначайте на пятницу важных дел, отдохните лучше.

Суббота, 16 июля. Ян Металл на Лошади

Суббота выглядит стопроцентным шаббатом. То есть рекомендуется ультимативный отдых и никаких серьезных дел. Впрочем, июль и ударная неделя и так располагали к подобному раскладу.

Если пожелаете все-таки чем-нибудь в субботу заняться, то будьте готовы к тому, что могут понадобиться двойные усилия. Энергии дня стоят на месте и никак не помогают делам. А вот отдыху, расслаблению и ленивому времяпровождению очень даже способствуют.

Проведите день на природе, с близкими людьми, без суеты, суматохи и нервных перегрузок. Не стоит в субботу ходить по врачам и назначать на этот день оперативные вмешательства (не касается экстренных случаев).

День может показаться излишне нервным людям с Крысой в карте. Вам вообще не стоит напрягаться в эту субботу.

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Воскресенье, 17 июля. Инь Металл на Козе

В воскресенье хорошо строить планы. На предстоящую неделю, месяц, жизнь – мечтайте и ни в чем себе не отказывайте, это важно. Энергии дня максимально благоприятны для того, чтобы строить прогнозы и просчитывать варианты достижения целей.

Хорошо в воскресенье пройдут обряды сватовства и знакомства, встречи и дружеские посиделки. Время, потраченное на общение с друзьями, всегда окупается сторицей. Благоприятно отправляться в путешествия и устраивать переезд в новый дом.

Не стоит в воскресенье бередить старые раны и выяснять отношения. Особенно это касается людей с Быком в карте. Они будут весь день чувствовать неясное сопротивление и нервничать по этому поводу.

Всем удачного бацзы!