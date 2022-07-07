Горе луковое: ТОП-5 знаков зодиака, которые обречены на страдания

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Страдания и муки — самые неприятные чувства в жизни. Никто не любит огорчаться, а тем более на постоянной основе. Звезды рассказали о тех несчастных, кто больше всего подвержен грусти.

Одна из самых непостижимых вещей, которая присутствует в душе любого человека — это страх. Опасения и паника знакомы каждому человеку, однако звезды выделили пять самых впечатлительных представителей зодиакальной семьи. Эти мнительные и подозрительные знаки зодиака мастера по созданию кошмара в своей голове, а огромный слон, раздутый ими из мухи — напугает целую толпу. Сомнения и тревоги превращают жизнь таких людей в настоящий ад. Так кто же из нас страдает больше обычного?

Рыбы

Даже в обычном состоянии Рыбы владеют гигантской эмоциональной палитрой. Ни для кого ни секрет, что именно они первыми бьют тревогу при возникновении малейшей опасности. В чрезвычайных случаях это и вправду спасает жизни, но чаще очередные опасения оказываются ложными. Про таких людей всегда говорят — шалят нервишки. Понятно, что нестабильное эмоциональное состояние мешает жить представителям водного знака. Это портит отношения с близкими, мешает в работе и, главное, лишает жизненного равновесия. Чувство постоянного волнения сводит с ума и вызывает множество проблем с психикой.

Дева

Абсолютная идиллия — недосягаемая реальность, которая противоречит нашему миру. Жаль, что Девы никак не могут понять это и постоянно стремятся к совершенству. Более того, земные знаки пытаются привить свое мировоззрение окружающим, за что получают шквал негатива. Безусловно, это создает серьезный барьер в общении и принятии в обществе. Зачастую Девы остаются одинокими с бесконечным желанием «исправить» этот мир. В том числе их мучает нескончаемый перфекционизм, который вносит свою неприятную лепту в повседневность. Нервы этих знаков зодиака почти всегда на пределе, ведь они словно живут для того, чтобы разложить все по полочкам.

Лев

Странно наблюдать в списке «страдающих» ярких и праздничных огненных королей. Однако пока весь мир греется теплом от их могучего огня, львиное пламя стремительно обжигает своего обладателя изнутри. Эти знаки зодиака настолько привыкли к похвале и одобрению в свою сторону, что стали заложниками собственной славы. Любая критика или игнорирование могут вывезти Львов из себя, заставить еще больше разжечь костер своей красоты. Огненные представители зодиакальной семьи до последнего будут добиваться всеобщего признания. Это и станет причиной их провала в депрессию. Не каждый Лев в силах принять тот факт, что заслужить любовь каждого — невозможно.

Близнецы

Снаружи эти знаки зодиака кажутся холодными и безэмоциональными. Пока остальные бьются в панике и судорожно ищут выход из проблемы, спокойные Близнецы держатся холодно и отстраненно. Но мало кто знает о той буре эмоций и страхов, которые царят в их душе. Представители воздушной стихии так яро стремятся к гармонии, что полностью разрушают ее. Они до последнего не открывают свои истинные чувства и закрываются даже от самих себя. Из-за этого Близнецам сложно понять свое состояние, а однажды эмоциональный узел просто не выдерживается. Периодические нервные срывы для этих знаков стали нормальным явлением. Вот уж действительно, в тихом омуте черти водятся…

Овен

У этих ребят примерно похожая ситуация, что и у близнецов. Но в отличие от собратьев Овны не привыкли копить в себе эмоции — такую же схему они проворачивают с мыслями. Вечные думы и размышления очень характерны для огненных знаков. Также такие люди всегда находятся в поиске. Они могут искать новые знакомства, работу, увлечения и даже самих себя. Это настоящие искатели приключений, которым быстро наскучивает серая повседневность. Отсюда нескончаемые тусовки, любовь к спонтанным решениям и непредсказуемые связи. Такой образ жизни очень утомляет Овном, но те не замечают усталости. Эмоциональное выгорание и эмоциональное опустошение — частые спутники этих знаков, пишет TIMESOFINDIA.

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