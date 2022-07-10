🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 10 июля

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Стрельца предвещает хороший и спокойный день. Лучше всего посвятить его отдыху и общению с самыми любимыми.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, растущая Луна находится в знаке Стрельца. Она обещает тихий и спокойный день, идеально подходящий для восстановления душевных сил и встреч с самыми близкими людьми. Дайте себе право воздержаться сегодня от стремительных действий, однако внести корректировки в часть планов может оказаться полезным.

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♈ Овен

Вы слишком сосредоточены на незначительных деталях. А также на том, что именно не получается и почему. Сегодня Вселенная призывает вас отдалиться от обстоятельств и посмотреть на происходящее с большей высоты. События не бывают ни «хорошими», ни «плохими» сами по себе. Они просто есть. Нахождение порядка в хаосе — вот секрет того, как справиться с трудностями.

Космический совет: постарайтесь увидеть порядок в хаосе, чтобы разобраться с проблемами.

♉ Телец

Тельцы получили уникальную возможность оказаться в нужном месте в нужное время. Звезды уверяют, что вы оказались как никогда близко к исполнению своей мечты. Продолжайте идти по своему пути, выполняйте требуемую работу и верьте в лучшее. Однако не забывайте, что даже лучшие планы иногда нуждаются в корректировках. Если чувствуете, что они назрели, внесите их немедленно.

Космический совет: возможно, ваши планы нуждаются в корректировках.

♊ Близнецы

У нашего тела есть свои интересы, Близнецы. Оно всегда дает знать о том, что нам подходит, а что нет. Сегодня звезды призывают вас повысить настроить внутренние радары на прием этих сигналов. В первую очередь это касается питания. Если хочется фруктов, купите их. Если чего-то вредного — сделайте на сегодня исключение и позвольте себе съесть что-то подобное. Также ваше тело может попросить об отдыхе или, наоборот, спорте.

Космический совет: прислушайтесь к просьбам своего организма.

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♋ Рак

Проведите сегодня день с самыми близкими людьми. Необязательно весь, но сколько будет возможно. Пообщайтесь с теми, кто питает вашу душу и напоминает о ваших лучших качествах. Во время разговоров не бойтесь делиться личными историями и показывать, что вам небезразлично услышанное от собеседников. Ваша открытость и поддержка придаст им мужества, в котором они тоже нуждаются.

Космический совет: проведите день в общении с самыми любимыми.

♌ Лев

Этот день станет для Львов временем сюрпризов. Представители этого знака зодиака могут получить известие о пополнении в семье или внезапно стать обладателем нового домашнего питомца. Сегодня вы также можете обрести надежного и хорошего друга. В любом случае — не бойтесь радоваться тому, что уже имейте, и тому, что получите.

Космический совет: умейте радоваться тому, что имеете.

♍ Девы

Чем сильнее вы пытаетесь найти ответы, тем стремительнее они ускользают от вас. Пришло время немного отступить назад и выдохнуть. Отправьтесь в самое безопасное и любимое место внутри вашей головы. В то неизменное пространство тишины и спокойствия, в котором сможете восстановить силы. Пока вы находитесь в этом режиме, с таким трудом искомые ответы могут найти вас самым неожиданным образом.

Космический совет: устройте себе передышку.

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♎ Весы

Поймите, откуда берется ваша потребность постоянно нравиться людям. Что вы пытаетесь получить в итоге? Вы рассматриваете это как какую-то сделку? Сегодня звезды призывают вас сказать себе слова, которых вы ждете от других. Нужное вам признание и силы для новых свершений уже есть внутри вас. Осталось только получить к ним доступ. И хранителя ключа вы знаете лучше всех.

Космический совет: если вы кому-то не нравитесь, это их проблемы.

♏ Скорпион

Настойчивость и усердие Скорпионов наконец-то приносит плоды. Вполне вероятно, что сегодня вы получите то, к чему долгое время стремились. Или хотя бы его часть. Не перегружайте себя ненужными заботами, сконцентрируйтесь на главном. Используйте свои силы, опыт и время рационально, не поддавайтесь эмоциям. Вселенная поддерживает вас на выбранном пути.

Космический совет: используйте свои силы и время более рационально.

♐ Стрелец

Сегодня Вселенная предлагает вам свою бесконечную мудрость. Найдите в себе силы поблагодарить ее за все, что вам было дано и было отнято. Все это было частью плана, который позволил оказаться в этой точке. Старый вы мог бы продолжать держаться за негатив. Новый вы понимает важность движения вперед — с чистого листа и знанием того, что будет только лучше.

Космический совет: двигайтесь вперед с чистого листа.

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♑ Козерог

Для Козерогов наступил период перемен. Вы все ближе и ближе к достижению своих больших целей. Но это не значит, что дорога впереди — прямая линия. Будут и повороты, которые могут сбить вас с пути. Задействуйте внутренние резервы, мужество и стойкость. Принимайте каждое испытание как жизненный урок, который поможет вам подняться на новый уровень. Вы будете вспоминать это время как период трансформации.

Космический совет: принимайте вызовы судьбы спокойно.

♒ Водолей

Великим переменам предшествует великий хаос. Однако вы и сами это знаете. Позвольте тому, что стремится рассыпаться, освободить место для нового. Следование по пути наименьшего сопротивления сделает переход из прошлого в будущее плавным. В то же время обратите внимание на знаки Вселенной, которые получаете в это время. Они помогут вам примириться со случившимся и открыть новый путь.

Космический совет: великим переменам предшествует великий хаос.

♊ Рыбы

Все дело в суете, Рыбы. Чтобы решительно идти к своим большим целям, нужно перестать отвлекаться на мелочи. Даже если кажется, будто ничего важнее них сейчас нет. Вселенная готовит вас к выходу на новый уровень! Возможно, настало время переоценить межличностные отношения, которые принесли вам больше вреда, чем пользы. Такие лучше без сожалений оставить в прошлом и двигаться дальше.

Космический совет: не бойтесь оставить в прошлом тех, кто не хочет двигаться дальше.

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