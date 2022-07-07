🧙♀ Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: есть возможность договориться по спорным вопросам, стоит попробовать достичь согласия в этот день.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, растущая Луна переходит из Весов в Скорпиона. Есть шанс благополучно решить спорные вопросы и разобраться с давним конфликтом.
♈ Овен
Что это за дело, которым вы всегда хотели заниматься, но никогда не хватало смелости? Энергия растущей луны продвигает вас в направлении вашей мечты и побуждает вас идти на риск.
Космический совет: будьте мужественны.
♉ Телец
Доверяйте знакам, импульсам и случайным встречам. Воспринимайте это как возможность сделать смелый шаг навстречу своей судьбе. Воплощение изменений, которые вы хотите внести в мир, является частью этого решения.
Космический совет: превратите мечты в реальность.
♊ Близнецы
Если вы ждете, пока кто-то другой сделает первый, то вы будете ждать очень долго. Звезды помогают вам вернуть бразды правления в прямом и переносном смысле. Помните, что нет ничего запретного.
Космический совет: позаботьтесь о том, чтобы получить удовольствие.
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♋ Рак
Вы воссоединяетесь со своей внутренней магией. Вселенная помогает вам все глубже и глубже погружаться в свои практики. В то же время знайте, где провести черту, чтобы не слишком увлечься мистикой.
Космический совет: почувствуйте магию этого мира.
♌ Лев
Да, были взлеты и падения, многое заставило вас усомниться в своем пути. Для вас важно смотреть за пределы иллюзий, чтобы двигаться вперед. Победа будет за вами.
Космический совет: ваши действия определят вашу судьбу.
♍ Дева
Близость порождает ожидания — ожидания, которые люди в вашей жизни могут или не могут быть готовы оправдать. Будьте готовы разочароваться или найти новых людей на вашем пути.
Космический совет: знакомьтесь с людьми.
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♎ Весы
Растущая луна приносит в вашу жизнь новые связи. Их можно даже назвать вашей духовной родней. Вы больше не чувствуете вдохновения инвестировать в людей, которые заинтересованы только в поверхностных связях. Ели надо — без сожаления рвите контакты, но будьте открыты к новым знакомствам.
Космический совет: разорвите связи с поверхностными людьми.
♏ Скорпион
Пора прекратить планировать и вернуться в поле. Помните, путешествие, которое вы предприняли, принадлежит вам и только вам. Если вы хотите добиться невероятного успеха в том, что вы себе представляете, вы должны следовать своему внутреннему компасу, а не копировать чью-то формулу.
Космический совет: следуйте внутреннему компасу.
♐ Стрелец
Откровенно говоря, вы устали. Если вообще все, что вы желаете, начинает ощущаться как «работа», вам пора сделать перерыв. Делать то, что приносит тебе радость.
Космический совет: пробудите своего внутреннего ребенка.
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♑ Козерог
Природа дает и берет. Природа создает и разрушает. Доверьтесь процессу, наблюдайте как бы со стороны. Это единственный способ выжить в надвигающемся хаосе.
Космический совет: станьте наблюдателем.
♒ Водолей
В жизни каждого наступает время выбирать. Примите возможность, которая стучится в вашу дверь. Позвольте себе преобразиться. И ваша жизнь никогда больше не будет прежней.
Космический совет: в вашу дверь стучится уникальная возможность.
♊ Рыбы
Изменения не всегда должны быть хаотичными. Плывите по течению и позвольте себе измениться. Думайте о себе как о змее, которая сбрасывает старую кожу, чтобы переродиться.
Космический совет: перестаньте сопротивляться.
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