🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля 2022 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: стоит отказаться от конфликтов, а больше времени уделить личностному росту.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, растущая Луна в Деве. Звезды рекомендуют провести этот день в мире и спокойствии: любой конфликт может привести к серьезным последствиям.

Гармония жизни не знает границ: китайский гороскоп на июль

♈ Овен

У вас наступила пора конфликтов. Но вся борьба внутри вас: вы разрываетесь между тем, чтобы делать то, что кажется вам правильным, и тем, как угодить всем остальным. Но вы не можете поступать правильно для всех, не предавая себя.

Космический совет: делайте то, что считаете правильным.

♉ Телец

Изменениям всегда предшествует хаос. Позвольте себе отпустить прошлое. Позвольте себе вырасти из «прошлого себя». Шагнуть на незнакомую территорию может быть неудобно, и это нормально. С временным дискомфортом нужно смириться.

Космический совет: пришло время отпустить прошлое.

♊ Близнецы

Когда дело доходит до внутреннего мира, не существует универсального подхода. Кто-то находит внутреннее «я» в паломничестве, а кто-то — в одиночестве. Но нет правильного или неправильного пути, дорог ровно столько, сколько существует людей.

Космический совет: найдите собственный уникальный путь.

Ловите подарки Венеры: любовный гороскоп на июль 2022 года

♋ Рак

Потратьте время, которое вам нужно, чтобы найти источник энергии, который позволит вам пережить что-то неприятное в вашей жизни. Просто убедитесь, что вы предупредили близких, чтобы они не задавались вопросом, почему вы пропали без вести. Вы, вероятно, будете в самосозерцательном настроении в ближайшие дни. Загляните в себя, поухаживайте за собой, займитесь тем, что вам нравится.

Космический совет: займитесь самоанализом и творчеством.

♌ Лев

Единственное, что вам нужно помнить, это то, как вы себя ведете. Пока вы продолжаете творить добрые дела, чаша равновесия будет чуть-чуть склоняться в вашу сторону. Возможно, вам придется чуть-чуть чем-то поступиться, кому-то уступить.

Космический совет: найдите баланс.

♍ Дева

Это непростое время в вашей жизни. Вам может казаться, что вы застряли, несмотря на все ваши усилия двигаться вперед. Вместо того, чтобы плыть против течения, оцените, почему вы застряли в этой ситуации. иногда, чтобы двигаться вперед, вам придется отказаться от чего-то или кого-то, что вас удерживает на месте.

Космический совет: позвольте себе двигаться вперед.

Подарки от Голубого Тигра: восточный гороскоп на июль 2022 года

♎ Весы

Мы все делаем ошибки, и это нормально. Как и всем остальным, вам пришлось пройти через определенные невзгоды и радости, чтобы усвоить урок и стать тем, кем вы являетесь сегодня. Простите прошлые версии себя. Простите себя за все то, чего вы не знали тогда. Избавление от вины и стыда, связанных с определенными инцидентами, освободит вас.

Космический совет: простите себя за прошлые ошибки.

♏ Скорпион

Как и у Весов, это история о том, как учиться на своих прошлых ошибках. История превращения ваших кровоточащих душевных ран в мудрость. Позвольте вашему прошлому раствориться. Но помните, мы часто оказываемся в одной и той же точке снова и снова, пока не усвоим определенные уроки.

Космический совет: проявите себя.

♐ Стрелец

Вы уже сказали себе, что у вас не получится. Поступая так, вы застреваете в бесконечной петле. Сегодня звезды советуют освободиться от старого нарратива, стряхнув его буквально и метафорически.

Космический совет: избавьтесь от прошлого.

Нервы и непредсказуемость: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль

♑ Козерог

Слушать других — это активный процесс, а не пассивное действие. Речь идет о том, чтобы знать, когда промолчать, а когда предложить другому человеку свою идею. Сегодня вы должны полностью взаимодействовать с окружающими вас людьми.

Космический совет: слушайте других.

♒ Водолей

Вас преследует ощущение «дежавю». Вроде бы, вы все это видели и все это сделали. В результате даже мимолетные романы начинают терять свою привлекательность. Настройтесь на ту жизнь, которую вы желаете для себя. Визуализируйте ее. Это станет первым шагом для приближения к мечте.

Космический совет: представьте свое идеальное будущее.

♊ Рыбы

Иногда вам кажется, что конечная цель удаляется от вас все дальше и дальше, но это не так. Последовательность действий — это ключ, который откроет многие двери.

Космический совет: настройтесь на прорыв в деятельности.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 июля.