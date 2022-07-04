От хаоса к порядку: китайский гороскоп на июль для всех знаков

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Во втором летнем месяце на смену Огненной Лошади придет Огненная Коза. Что же изменится в нашей жизни с ее приходом?

Новый месяц, наступающий первого числа по юлианскому календарю, по календарю бацзы - это еще продолжение месяца предыдущего. 1 июля продолжается месяц Огненной Лошади, и только 7 июля Огненная Лошадь передаст мир под юрисдикцию Огненной Козы.

Животные китайского «гороскопа» — науки бацзы — это символическое выражение энергий, циркулирующих вокруг нас по определенным законам. И названия животных здесь совершенно случайны. Не стоит пытаться понять месяц Козы, представляя себе это парнокопытное.

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Что нас ждет в июле 2022 года?

Первые семь дней месяца мы все еще будем жить в энергиях большого Огня — месяце Огненной Лошади. Огонь — это активность, энтузиазм, лидерство. Солнце в зените, на небе ни облачка, а если и приходит Вода, то это грозы и ливни. Неспокойно, короче.

Атмосфера первых дней июля несколько сумбурна, хаотична, держать контроль над ситуацией трудно. Чтобы сохранить ясность ума и эмоциональную стойкость, надо подумать о теле. Побольше прогулок на свежем воздухе, поменьше времени под палящим солнцем. Спа, бассейны, массажи, медитации, релакс, кино, выставки, походы в лес — вот ключевые слова июня и первой недели июля.

Месяц Огненной Козы придет 7 июля и будет длиться вплоть до 7 августа. Энергия Огня станет спокойней — вместо палящего солнца мы почувствуем тепло костра. Те, кто в последний месяц чувствуют себя неуютно — испытают некоторое облегчение.

Вообще, энергии нынешнего месяца очень сбалансированы. После сумасшедшей весны и начала лета, июль ожидается гармоничным и равновесным. Как будто природа ушла в отпуск и занята беззаботными пустяками. Люди тоже смогут ощутить, что пресс проблем стал чуть меньше. Благостность месяца Козы в этом году можно сравнить с затишьем перед бурей. Август, по всем прогнозам, ожидается довольно суровым и есть резон перед ним восстановиться и набраться сил.

В июле у многих поотпустит нервное напряжение последнего времени, станет более ясным ум, угомонятся эмоции и, как следствие, задвигаются дела. Коза — знак стихии Земля, а значит отвечает за дом, хозяйство, благоустройство, плодородие. Ремонт, строительство, благоустройство, дачи и т. д. — в этом месяце особенно благоприятно заниматься такими вопросами.

Земля — это стихия твердости, основательности, она не любит спешки и безалаберности. Ключевой вопрос июля применительно к делам — это ответственность, дисциплина и выполнение обязательств. Будет порядок и дисциплина — дела пойдут как по маслу.

Второй важный элемент успеха в июле — общение. Месяц обещает много встреч, тусовок, блеска и радости. Мы ощутим радость встреч со старыми друзьями, будут новые знакомства, обсуждения совместных проектов, мечты о захватывающих перспективах. Этот июль — месяц надежд, планов и эмпатии.

Всем, кто обдумывает летние путешествия, стоит их осуществить в этом месяце. Вплоть до начала месяца Обезьяны (7 августа) поездки и путешествия максимально благоприятны. В августе ситуация изменится, там надо будет гораздо тщательней подходить к планированию даты путешествия.

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Этот июль также благоприятен для больших покупок и вообще торговых сделок, особенно с недвижимостью. Благоприятные денежные даты июля — 2, 14, 20 и 26.

Аккуратней с важными планами стоит быть в следующие даты: 11, 18, 23 и 30 июля. Постарайтесь провести эти дни максимально спокойно, не активничайте.

Не стоит назначать даты медицинских манипуляций и плановых операций на 16 и 23 июля.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в июле будут заняты общением и взаимодействием с людьми. Вероятны повышенные расходы.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) скорее всего посвятят месяц заботам о родственниках, вопросам здоровья и образования.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) — будут много общаться с чиновниками и/или начальством. Возможны ссоры/споры с супругами.

Для людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) июль будут посвящен теме заработка. Вероятны разнообразные денежные предложения.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) также могут неплохо заработать в июле, но мысли их будут посвящены творчеству, сепарации и самореализации.

Всем, у кого в карте бацзы есть Бык и/или Собака в июле рекомендуется пройти медицинское обследование, в идеале сделать полный чек-ап.

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Тигр

Те, у кого в карте есть знак Тигра могут ощутить в июле усталость, эмоциональное выгорание. Тигры, позаботьтесь о своем теле, возьмите паузу в делах. Вместо работы — общение и творчество, тем более что в этом месяце вы будете чертовски привлекательны. Тиграм также стоит быть максимально аккуратными и не рисковать в дни Змеи (3,15 и 27 июля) и дни Обезьяны (6, 18 и 30 июля).

Кролик

Имеющие в карте знак Кролика также ощутят себя вымотанными физически и морально. И совет взять паузу в делах для них не менее актуален. При этом у Кроликов в июле могут усилиться харизма и лидерские способности. Если есть куда их применить с пользой — дерзайте! Дни, когда Кроликам лучше не активничать — 7, 19 и 31 июля.

Дракон

Для тех, у кого в карте поселился Дракон июль — это нейтральный месяц. Что отдых, что работа — все идет своим чередом. Драконам стоит быть острожными и не принимать скоропалительных решений в дни Дракона — 2,14 и 26 июля, а также не планировать судьбоносных дел в дни Собаки — 8 и 20 июля. Рекомендовано также не переедать.

Змея

Имеющим в карте знак Змеи в июле предстоят поездки и путешествия. От них никуда не отвертеться. И не факт, что перемещения будут очень комфортными и спокойными. Чтобы не переутомиться по итогам беготни, Змее стоит пройти в июле медицинское обследование. Особое внимание — на глаза и сердечно-сосудистую систему.

Люди со Змеей в карте должны быть максимально аккуратны и не рисковать в дни Тигра (12 и 24 июля) и дни Обезьяны (6, 18 и 30 июля). Также не назначайте важных дел в дни Свиньи (9 и 21 июля)

Лошадь

Те, у кого в карте есть Лошадь проведут июль в относительной благости и везении. Дела будут удаваться, деньги приходить, погода радовать. Стоит, правда, обратить внимание на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему и глаза. Опасные дни июля для Лошади это дни Крысы (10 и 22 июля).

Коза

Те, у кого в карте есть Коза — будут чувствовать себя в своей тарелке и испытают прилив творческих сил. Люди знака Коза особо восприимчивы в этом июле к прекрасному. Возможны также перемены в работе.

В дни Быка (11 и 23 июля) людям с Козой в карте лучше не назначать важных дел. Также актуальна рекомендация в июле пройти медицинское обследование и не переедать.

Обезьяна

Люди с Обезьяной в карте, так же как и те, у кого есть Тигр и Змея, в этом году под особым прессом. В июле у Обезьян возможны некоторые проблемы с деньгами, пропажи и обманы. Параллельно могут вставать вопросы создания семьи.

Обезьянам стоит быть максимально аккуратными в дни Тигра (12 и 24 июля) и в дни Змеи (3,15 и 27 июля).

Петух

Для людей с Петухом в карте июль — месяц нейтральный. Петухи будут заняты собственной персоной, максимально блистать в свете и покорять собой окружающих.

Дни аккуратного поведения — дни Кролика (1, 13 и 26 июля).

Собака

Люди с Собакой в карте в июле могут ощутить трудности в отношениях и некоторые проблемы со здоровьем. Собаки — проходим медицинскую диагностику, занимается телом, не переедаем.

Июль для Собак — это также месяц стратегических решений и эмоциональных вспышек. Стоит держать психическую сферу под максимальным контролем.

Дни максимального внимания — дни Дракона (2, 14, 26 июля).

Свинья

Люди со Свиньей в карте могут в июле ощутить жгучую потребность перемен, трансформации. В остальном, месяц пройдет довольно спокойно.

Дни повышенной внимательности — дни Змеи (3,15 и 27 июля).

Крыса

Для тех, кто имеет в карте Крысу, июль — месяц супруга/супруги. Возможны треволнения и аффекты. Крысы могут ощущать неспособность принять правильное решение и нервничать в связи с этим. При этом в июле повысится сексуальная привлекательность тех, кто имеет Крысу в карте. Как вывод — Крысы, не наломайте в июле дров.

Наиболее «опасные» дни для Крыс в июле — это дни Лошади (4,16 и 28 июля)

Бык

У тех, кто имеет в карте Быка в июле двоякая ситуация — с одной стороны денежный выигрыш, с другой — потер контроля над ситуацией. Июль будет учить быков быть более маневренными и ловкими.

Быкам будет не очень уютно в новой роли весь месяц, но особенно в дни Козы (5, 17 и 29 июля). Актуальна рекомендация медицинской диагностики и не переедания.