🧙‍♀ Гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: начало этой недели максимально благоприятно для работы и творчества.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 июля, растущая Луна в Деве. Сил звезд еще недостаточно для того, чтобы воплощать в жизнь грандиозные дела, но энергия Девы понемногу начинает пробуждать во всех желание действовать.

Гармония жизни не знает границ: китайский гороскоп на июль

♈ Овен

Сколько же времени и сил вы тратите на то, чтобы говорить себе, что вы недостойны, что вы никогда не добьетесь желанной цели! Но правда в том, что вы ближе к реализации своих целей, чем когда-либо. Освободитесь от поведения жертвы и вместо этого займитесь работой. Подтверждение того, что вы можете создавать новое, в ваших руках.

Космический совет: прекратите строить из себя жертву.

♉ Телец

Когда вы выбираете следовать своему пути, вы должны быть готовы и к «хорошим» дням, и к «плохим». Другими словами, каждый опыт предназначен для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Вам следует открыться новому, возможно, это принесет вам больше, чем вы рассчитываете.

Космический совет: будьте открыты миру.

♊ Близнецы

Мантра на сегодня проста: спрашивай. Вам будет легко предположить худшее, вам будет трудно отличить то, что реально, от того, что является всего лишь плодом вашего воображения. В этих обстоятельствах лучше не верить всему, что выдумывает ваш разум.

Космический совет: спрашивайте, если вас что-то волнует.

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♋ Рак

Вместо того, чтобы сопротивляться тому, куда несет вас поток, станьте с ним единым целым. Дайте себе разрешение расстаться со старым образом жизни, чтобы рискнуть и получить что-то новое. Вероятно, вам даже придется делать что-то кардинально отличающееся от того, к чему вы привыкли.

Космический совет: измените образ жизни.

♌ Лев

Доверьтесь волшебству. Доверяйте знакам и тому, куда они вас ведут. Обращайте внимание на то, какие импульсивные действия вам хочется совершить. Как можно чаще потакайте вдохновению.

Космический совет: не бойтесь быть импульсивны.

♍ Дева

Вы повторяете историю, в которой сами ограничиваете себя. Вы не раз задумывались, что есть множество вероятностей, которые никогда не сбудутся. Но что, если бы вы решили немного изменить повествование? Сегодня прекрасный день для того, чтобы творить волшебство и открыть дверь в неизведанное.

Космический совет: перестаньте жаловаться на жизнь.

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♎ Весы

Мы все время от времени застреваем. Это нормально. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вы увязли в рутине, лучше ищите выход из положения. Он обязательно найдется. Звезды не предлагают кардинальных и драматических изменений. Мы призываем вас внести в повествование элемент игры.

Космический совет: не бойтесь вести себя, как ребенок.

♏ Скорпион

Эта глава вашей жизни требует больших мечтаний и больших действий. Пришло время взять судьбу в свои руки, сделать смелый шаг в правильном направлении и вдохновить себя на глобальные перемены. Но помните, не существует волшебной формулы, которая приведет вас в точку назначения за считанные секунды.

Космический совет: следуйте за большой мечтой.

♐ Стрелец

Вы выражали благодарность за все хорошее, но зачем останавливаться на достигнутом. Будьте благодарны судьбе за всю боль и страдания, что были на вашем пути. Это закалило вас и превратило в того человека, которым вы являетесь. Умение ценить человеческий опыт во всех его красках, распознавая порядок в хаосе, откроет более высокий уровень понимания мира.

Космический совет: будьте благодарны судьбе за испытания.

Нервы и непредсказуемость: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль

♑ Козерог

Нет никаких правил, которым нужно следовать. Единственное, что вам нужно сделать для себя и других, — радоваться жизни. Доверьтесь происходящим с вами событиям. Доверяйте тому, куда ведет вас ветер перемен. Воплотить в жизнь то, что вы желаете, легче, чем вы себе представляете.

Космический совет: доверьтесь изменениям, которые происходят в вашей жизни.

♒ Водолей

Что бы вы сделали, если бы оказались в пустой комнате без выхода? Будете ли вы сопротивляться дискомфорту или прислушиваться к тому, что шепчут вам голые стены? От пустоты, которая всплывает на поверхность из вашей души в данный момент, никуда не деться. Только столкнувшись с внутренней тьмой, вы сможете снова открыть дверь к свету.

Космический совет: загляните внутрь себя.

♊ Рыбы

Если вы думаете, что ничего не имеет смысла, то это может быть верной мыслью. Почему вы должны были испытать потерю и боль? Сегодня вы находитесь на том этапе своего путешествия, когда научились разделять тень и свет. Момент в вашей жизни, когда вы научились воспринимать любой опыт спокойно, не обязательно навешивая на него ярлыки.

Космический совет: приготовьтесь к периоду затишья.

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