🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день не подходит для важных дел. Все крупные задачи — от запуска нового проекта до уборки или ремонта — стоит отложить.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна переходит из Льва в Деву. Утром стоит избегать принятия важных решений, но можно заняться долгосрочным планированием. Не лучшее время для диалога с начальством или смены работы. Однако нужно быть готовыми отстаивать свою позицию.

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♈ Овен

Звезды привлекают внимание к теме ответственности. Вместо того, чтобы плыть по течению, возьмите ответственность за себя и других. Составьте основные правила и стройте свои отношения в соответствии с ними. Будьте уверены в своих потребностях.

Космический совет: создайте для себя список правил.

♉ Телец

Вы на правильном пути, и ваша карьера развивается в правильном темпе. Сосредоточьтесь на ритмичной деятельности. Вы ближе к финишу, чем думаете. Сделайте необходимые заказы, но не пытайтесь реализовывать дела прямо сейчас.

Космический совет: планируйте все наперед.

♊ Близнецы

В вашем окружении разные люди. Есть те, что щедры и сосредоточены на помощи другим, но есть и те, что берут и считают такое поведение абсолютно нормальным. Внимательно посмотрите на свой круг общения. Оцените, какими людьми вы себя окружили. Воодушевляют ли они вас или просто сидят на шее?

Космический совет: займитесь своим окружением.

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♋ Рак

Вы постоянно совершенствуете планы, чтобы соответствовать переменчивым обстоятельствам. Настала пора менять не действия, а самого себя. Начните активно работать над достижением своих целей. В то же время помните о новых возможностях на горизонте. Возможно, в вашей жизни появится влиятельный покровитель, не упустите свой шанс.

Космический совет: меняйтесь.

♌ Лев

Вы говорите одно, а делаете другое. Вы хотите жизни, наполненной страстью, но соглашаетесь на то, что кажется практичным. Как насчет того, чтобы немного изменить свой подход? Да, звезды вас будут проверять на каждом этапе пути. Но довольствоваться малым уже давно не стоит затрачиваемых усилий.

Космический совет: рискуйте.

♍ Дева

Вы знаете, для чего вы здесь, и не отступите, пока не добьетесь этого. Вас ждут огромные перемены и страстная связь, если вы не побоитесь сделать шаг в верном направлении.

Космический совет: отбросьте страх.

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♎ Весы

Весы, возможно, вы не были честны с собой, не честны в своих чувствах по поводу отношений. Но еще не поздно все спасти, если вы действительно жаждете этой связи. Не пытайтесь решить все в своей голове, а открыто поговорите со своим партнером.

Космический совет: будьте открыты к диалогу.

♏ Скорпион

Легко сделать другого человека злодеем. У каждой монеты всегда есть две стороны. Начните диалог о важных вещах. Сообщайте о своих потребностях и желаниях, не извиняясь за то, что вы чувствуете. Ясность — это ключ.

Космический совет: не прячьте свои чувства.

♐ Стрелец

Это история о фениксе. О том, как вы восстаете из собственного пепла. История о превращении ваших душевных ран в жизненный опыт и вашей боли в силу. Соберите кусочки своего разбитого сердца и приготовьтесь двигаться вперед и вперед с внутренним сознанием того, что теперь у вас есть сила, необходимая для того, чтобы справиться с данным набором проблем. Высоки шансы, что на этот раз вы одержите победу.

Космический совет: соберитесь и идите вперед.

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♑ Козерог

У природы есть свои собственные ритмы и вы получите неописуемое удовольствие, если будете их придерживаться. Цикл растущей Луны является синонимом рождения, роста и воспитания. Настало время посеять семена перемен и взрастить их с осторожностью.

Космический совет: посадите семена любви.

♒ Водолей

Легко думать о наихудшем варианте развития событий. Но еще проще просто поговорить. Не уклоняйтесь от разговора: нужно быть честным и с собой, и с другими.

Космический совет: будьте готовы к серьезным разговорам.

♊ Рыбы

Рыбы, признайтесь, что не являетесь пупом Земли. Пришло время переключить внимание с «я» на «мы». Объединитесь с коллективом, включитесь в работу, сделайте что-то на благо общества.

Космический совет: займитесь работой и добрыми делами.

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