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На неделе происходит смена китайского месяца, энергии чуть успокаиваются.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Первая неделя календарного июля зазывает на отдых! Солнце прогревает землю, плавит мозги и почти без остатка уничтожает желание работать. Ну и энергии, безостановочно циркулирующие вокруг нас, не отстают. Только парочку работоспособных дней пророчит бацзы на этой неделе. Все остальные дни с неустойчивыми, а иногда и разрушающими аспектами, во время действия которых лучше всего не заниматься ничем очень важным.

В четверг помимо всего прочего произойдет смена китайского месяца — Огненную Лошадь сменит Огненная же Коза. Энергия Огня чуть поутихнет и тем, кому в июне было туговато, почувствуют некоторое облегчение.

Важное замечание: в июле тем, у кого в карте есть Бык и/или Собака настоятельно рекомендуется заняться собственным здоровьем. Как минимум пройти диагностику проблемных зон, а лучше сделать полный чек-ап.

Месяц Козы обещает быть довольно спокойным и благоприятным для решения разнообразных народнохозяйственных вопросов. В этом июле стоит заниматься домом, ремонтом, покупкой и продажей недвижимости. И обязательно — планировать и визуализировать свое безоблачное будущее.

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Понедельник, 4 июля. Ян Земля на Лошади

Две Лошади прискачут в понедельник и вызовут повышенное сердцебиение, нервозность и общую ажитацию. Те, кому Огонь не полезен могут ощущать усталость и опустошение. Но если вы в этом июне эффективны и работоспособны — то смело назначайте на понедельник важные дела.

Энергии довольно хороши для большинства дел. Лошадь любит движение, поэтому в ее день традиционно советуют переезжать и начинать большие путешествия. А тут у нас сразу две Лошадки собрались! Визит к докторам и начало строительства также будет правильно запланировать именно на этот понедельник.

Встречи, свидания, выход на новую работу, начало учебы — тоже дела этого понедельника. Единственное, что следует помнить — надо максимально балансировать эмоции. В такой огненный день есть вероятность скандалов и эмоциональных всплесков от самых разных людей.

День, вероятно, будет не самым гармоничным для людей с Крысой в карте. Крыс как раз могут ожидать те самые внезапные эмоциональные всплески.

Вторник, 5 июля. Инь Земля на Козе

Вторник — день хозяюшки! Всех трудолюбивых, инициативных и решительных в конце дня ждет бонус в виде чувства удовлетворения от не зря прожитого дня.

Энергии вторника лучше всего располагают к большой уборке. Избавление от старого и уже ненужного поможет очистить пространство вашей жизни и даже освежить отношения. Планируйте на вторник расставания с токсичными людьми, разбор завалов в ящиках рабочего стола, в шкафах и на антресолях.

Стоит помнить, что не все старое является ненужным, но все-таки держаться за вещи (людей, отношения) только потому, что вы к ним привыкли — так себе стратегия. Поэтому прежде, чем что-то выбрасывать, спросите — эта вещь для меня сегодняшнего или для меня из прошлого? Вижу ли я себя рядом с этой вещью в будущем? Что она мне дает? Если будущего не видно, и вы чувствуете, что прошлое этой вещью тянет вас назад — решительно отрывайте от себя эти веревки — освободите себя для жизни сейчас.

На физическом уровне вторник идеален для начала программ очищения организма, старта диет и омолаживающих процедур. Ну и по дороге для бросания курить или избавления от других вредных привычек. С бросанием пить так легко не выйдет, все-таки энергия Огня в этом месяце очень сильная.

Люди с Быком в карте во вторник будут особенно уязвимы эмоционально. Быки, вам стоит поберечь себя.

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Среда, 6 июля. Ян Металл на Обезьяне

Среда — день активного Металла, который всегда воюет с Деревом. А поскольку хозяин года Тигр — это знак Дерева, то в среду, согласно бацзы, приходит день разрушения. Это значит, что могут срываться планы, происходить разного рода форс-мажоры и случаться обострения.

Как обычно, в такие дни не рекомендуется планировать важные дела, особенно с долгосрочным эффектом. Имеет смысл заниматься лишь краткосрочными и рутинными вопросами. Лучше всего посвятить среду отдыху. Если не получается отдохнуть физически, постарайтесь не напрягаться ментально и эмоционально. Выберите возможность для прогулок на природе и созерцания прекрасного.

Для людей с Тигром и Обезьяной в карте среда может оказаться совсем нестабильной. Вероятны травмы и лишние эмоции. Постарайтесь провести день спокойно, не стоит рисковать.

Четверг, 7 июля. Инь Металл на Петухе

В четверг стихия Металла продолжит править бал, правда воздействие ее будет мягче, нежели в среду. Но нестабильности нам избежать не удастся. Дело в том, что именно в четверг произойдет ежемесячная смена энергий и наступит месяц Огненной Козы.

Энергии дня, в результате, будут довольно сумбурны, и если у вас не очень много сил, то вероятно вы не сможете справиться с такими встрясками и все пойдет наперекосяк. Не спорьте с энергиями, направьте внимания на собственные потребности, позаботьтесь о теле, разрешите себе отдохнуть.

Те же, кто полон сил и готов ринуться в бой, смогут выловить в нестабильных энергиях дня некоторые возможности. Не факт, что все будет идти гладко, но день определенно неплох для новоселья и сбора долгов. Не надо только начинать лечение.

Не стоит сильно активизироваться в четверг людям знака Кролик. Им могут грозить травмы и заболевания.

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Пятница, 8 июля. Ян Вода на Собаке

Пятница также обещает быть активной. Энергии Огня и Воды могут соперничать друг с другом, но уже не так сильно, как это было в июне. День ожидается эмоциональным и щедрым. Если давно планировали крупную покупку — эта пятница может стать неплохим днем для сделки.

Идеальное времяпровождение в пятницу — планирование будущего и отдых. Только мечтать стоит с умом — в красках, эмоциях и с четкими картинками. Научиться правильно мечтать — та еще наука.

Для ослабленных летними энергиями людей пятница может стать днем задержек, опозданий и мелких препятствий. Не стоит в пятницу ввязываться в имущественные споры или пытаться сильно сбить цену при торговле — энергии дня приведут все к балансу.

Люди с Драконом в карте могут ощущать себя не совсем уютно. Следуйте за своими энергиями, не идите им наперекор.

Суббота, 9 июля. Инь Вода на Свинье

В субботу вокруг нас будут действовать разнонаправленные энергии и в результате большинство ваших действий в этот день могут быть просто потерей времени. Не стоит ожидать от субботы многого и планировать важные дела. Лучше сконцентрируйтесь на небольших задачах и мелких шагах.

День может быть хорош для того, чтобы узнать скрытые мотивы собственных поступков и решений. Теплый разговор, прогулка, просмотр хорошего фильма, поход в театр или выставку помогут расслышать внутренний голос.

Спрашивайте себя в субботу — чем бы вам хотелось бы заняться, как жить, с кем общаться. Слушайте свое тело и не сопротивляйтесь энергиям. Слишком активные в субботу могут получить щелчок по носу в виде мелких неприятностей, потерь денег и времени.

Не начинайте в субботу ремонтов, лечения, не подписывайте контрактов и не договаривайтесь о партнерствах. Особенно это касается людей со Змеей в карте.

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Воскресенье, 10 июля. Ян Дерево на Крысе

Воскресенье, напротив, может оказаться очень активным и результативным днем. Энергии особо благоприятны для решения проблем во взаимоотношениях. Если вы давно хотите с кем-то помириться или, наоборот, разорвать отношения, сделайте это в воскресенье. Есть большая вероятность, что сложные разговоры пройдут более-менее экологично для всех участников.

День, соответственно, хорош для встреч, свиданий, разводов, а также переговоров о партнерстве, в том числе и для подписания партнерских контрактов. Если не хочется работать — пожалуйста, для отдыха воскресенье тоже очень даже подходит. Лучше всего — для активного. Прогулки, походы, заплывы и прочие не лежачие виды летнего отдыха принесут яркие впечатления.

Единственное, стоит уделить максимальное внимание вопросам безопасности — энергии хоть и благоприятные, но при этом довольно сильные. Людям с Лошадью в карте лучше в этот день не рисковать.

Всем удачного бацзы!