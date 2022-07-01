Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 июля

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Астролог Сергей Седашёв предупредил, что предстоящая семидневка потребует от нас оптимизма и готовности к новым решениям.

Общий фон предстоящей недели скорее позитивный. Оптимизм и готовность к новым решениям, а также активно работающее мышление помогут нам справляться с деловыми задачами. Системный подход и трудолюбие тоже принесут хорошие результаты.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнам на предстоящей неделе лучше посвятить больше внимания сфере личных отношений, флирту и вообще удовольствиям. Для принципиальных решений и отстаивания своих интересов неделя неудачная – возможны непродуктивные конфликты.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя положительная. Она принесет ясность, видение перспектив и некоторую готовность к переменам. Принятые вами решения пойдут на благо и приведут к нужному развитию событий. Вместе с решениями будет появляться и энергия на их осуществление.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит максимально любвеобильная неделя. Состояние мягкости и нежности, стремление к удовольствиям и гармонии поможет вам выстраивать отношения с окружающими, да и просто принесет много счастья и радости. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы помочь раскрыться вашим эмоциям и чувственному началу.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя принесет максимальную осознанность, способность заглянуть вглубь себя. Раскрывайтесь, мечтайте, планируйте. Вам удастся по-новому взглянуть на свою жизнь и поверить в себя. Тот час же приступайте к исполнению того, что увидите внутри.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя позитивная. Она принесет максимум гармонии и мягкости в отношениях с окружающими. Особенно хороша неделя для личной сферы и любовных отношений. Также она обещает вам финансовое благополучие и успех у всех, с кем вас сведет жизнь.

Дева — гороскоп на неделю

Девы проведут предстоящую неделю с переменным успехом. Она будет хороша для принципиальных решений, деловой активности. Однако в сфере личных отношений все будет складываться не так безоблачно. Возможна неспособность найти подход к представителям противоположного пола.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе смогут максимально раскрыться через общение и личные отношения. Мягкость, гармония и чувство такта помогут вам ладить с окружающими. Однако излишние компромиссы могут привести к ущемлению ваших интересов. Так бывает, когда сначала было неохота спорить, а потом жалеешь, что согласился.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя крайне продуктивная. Отличный фокус внимания, собранность и энергичность помогут вам не сворачивая с пути двигаться к вашим целям. Вы будете чувствовать подъем и находиться в хорошем тонусе как физически, так и эмоционально.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе не смогут найти подход к своим любимым. Также у вас возможна излишняя склонность к наслаждениям и удовольствиям, которая, скорее всего, не окончится добром. Избегайте слишком потакать себе там, где для вас есть риск сбиться с пути.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя напряженная. Возможны расхождения с начальством или сослуживцами по принципиальным вопросам. Также возможны конфликты или тайные обиды окружающих на вас. Вам может быть непросто найти внутреннее равновесие среди всех этих ситуаций.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя обещает быть очень приятной. Она принесет вам отличное настроение, желание видеть во всем красоту и наслаждаться жизнью. Надо сказать, всю неделю вам будет это удаваться. Особенно хорош этот период для налаживания личной жизни.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе смогут собраться и посмотреть жизни в глаза. Вам удастся принять важные решения и продвинуться к их реализации. Однако периодически на вас будут накатывать волны лени и изнеженности. Что ж, всему свое время.

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