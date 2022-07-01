Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Провидец Игорь Вечерский рассказал о возможностях, которые откроются перед представителями астрологического круга во втором летнем месяце.

Руны — это древнейшие символы, в которые вложена сила и мудрость. С их помощью можно проводить определенные ритуалы, направленные на защиту человека от злых сил, оказать помощь в исполнении желаний.

Нередко провидцу Игорю Вечерскому руны открывали будущее: события мирового масштаба, природные катаклизмы и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие эксперты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Специально для 5-tv.ru провидец приготовил прогноз и ценные советы на неделю с 4 по 10 июля 2022 года.

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Овен

Соуло, райдо и перевернутый отал говорят о том, что огненных Овнов за углом поджидают удивительные возможности для поиска себя и реализации тех идей и проектов, которые связаны с саморазвитием. Эти дела привнесут в жизнь этого знака искру начинаний, однако в порыве вдохновения вы можете ощутить нехватку каких-то базовых навыков, некоего фундамента.

Телец

Перевернутая райдо, уруз и манназ советуют Тельцам не начинать новых проектов, а заново посмотреть на те процессы, которые тянутся из прошлого. Особое внимание представителям земной стихии необходимо уделить тем делам, в которых Тельцы взаимодействуют с другими для получения знаний. Это может быть совместная работа с коллегами или наставник на курсах по рисованию. Такие люди откроют в познании Тельцами самих себя нечто новое.

Близнецы

Перевернутые тейваз, ансуз и отал предупреждают: на горизонте появятся преграды планам Близнецов. Но рваться в бой не стоит. Руны советуют Близнецам принять появляющиеся неудобства и сосредоточиться на внутреннем балансе. Весьма полезным для Близнецов в этот период будет уборка и улучшение домашнего быта.

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Рак

Перевернутый альгиз, ансуз и иса советуют Ракам приготовиться и собрать все терпение — в мирное настоящее постучатся события прошлых лет. В первую очередь это вызовет сложности с общением. В данный период Ракам нельзя поддаваться на провокации прошлого. Конструктивные диалоги помогут избежать ссор с близкими.

Лев

Беркана, дагаз и отал обещают Львам удачные перспективы во всех сферах. Особенно огненные Львы проявят себя на ответственных мероприятиях и на старте новых проектов. Возможно, вы даже влюбитесь в новое дело, о котором ранее даже не подозревали.

Девы

Перевернутый кено, вуньо и перевернутый лагуз предупреждают: в этот период будет трудно воспринимать информацию и укладывать ее по полочкам в голове. Кроме того, возможны и неожиданные изменения в занимаемых позициях. Все сложится, если вовремя заметить недостающие для успеха элементы.

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Весы

Йера, перевернутый уруз и иса говорят о том, в сфере работы Весы могут ощутить нехваток энергии и вдохновения. Кроме того, могут возникнуть проблемы с самочувствием. Поэтому руны советуют Весам не надрывать организм и дать ему качественный отдых.

Скорпион

Перевернутый эваз, йера и дагаз советуют Скорпионам приложить все усилия для налаживания связей — в будущем они окажутся крайне полезны. Кроме того, этот период подходит для планирования, подведения итогов, составления графиков и так далее.

Стрелец

Уруз, соуло и перевернутый отал намекают Стрельцам не вкладывать слишком много эмоций в некоторых людей из своего окружения — это может заметно осложнить жизнь. Принимать решения в это время следует не по советам друзей, а четко взвесив все плюсы и минусы.

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Козерог

Перевернутый эваз, кенно и манназ обещают Козерогам улучшения взаимопонимания с окружающими, какими бы они ни были — романтичными, дружескими или деловыми. Кроме того, эти представители земной стихии смогут во всех сферах жизни ощутить поток новых знаний.

Водолеи

Перто, альгиз и ингуз обещают Водолеям — в жизни появится что-то совершенно новое. В этот период может открыться какая-то давняя тайна или случайно «всплыть» чей-то большой секрет. Руны советуют Водолеям использовать эту новую информацию для своего же блага.

Рыбы

Тейваз, соуло и йера сулят мечтательным Рыбам успех в важных сердцу делах. В этот период они смогут собрать все свои силы и направить энергию в самое важное и сокровенное. А руны обещают при этом Рыбам отличный результат.

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