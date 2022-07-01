🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Льва будет благоприятствовать творчеству и саморазвитию. Не бойтесь сделать первый шаг.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июля, растущая Луна находится в знаке Льва. Этот день благоприятен для творчества и саморазвития. Найдите занятие, которое вас вдохновляет, и посвятите ему максимум доступного времени. Также сегодня звезды рекомендуют сделать необходимый шаг в отношениях. Это может быть как их налаживание, так и разрыв.

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♈ Овен

Вы что-то делаете не так и сами это знаете. Отбросьте чувства, примите реальность и начните все заново. Откройтесь людям, и они помогут вам.

Космический совет: будьте ближе к тем, от кого хотите получить поддержку.

♉ Телец

Ожидание может вас разочаровать, учитывая, что вы привыкли всегда что-то делать. Но не расстраивайтесь и примите события вашей жизни, какими бы они ни были. Отнеситесь к ним проще, и это поможет вам измениться. Вы сможете взглянуть на все по-новому и победить.

Космический совет: не принимайте поспешных решений.

♊ Близнецы

Перестаньте капризничать, мир не крутится вокруг вас. Если вы не сможете заглушить собственное эго и не начнете обращаться за советом, то никогда не получите желаемое.

Космический совет: не бойтесь попросить помощи.

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♋ Рак

Для Раков сегодня актуальна поговорка «не человек придумывает идею, а идея выбирает к какому человеку прийти в голову». Следуйте своему вдохновению. Оно обязательно возведет вас на пьедестал.

Космический совет: займитесь творчеством, доверьтесь самому себе.

♌ Лев

Хватит избегать эмоций, окунитесь в них. Они помогут вам уйти от прошлого и начать все сначала.

Космический совет: включите в свою жизнь эмоции.

♍ Девы

Откажитесь от людей и вещей, мешающих вам развиваться. Вам будет непросто, но в конечном итоге вы сможете преодолеть себя и перейти на новую жизненную ступень.

Космический совет: откажитесь от тяготящего вас прошлого.

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♎ Весы

Плохое и хорошее в вашей жизни — часть замысла Вселенной. Научитесь прощать. Прощение исцелит, изменит и освободит вас.

Космический совет: научитесь прощать и отпустите прошлое.

♏ Скорпион

Сделайте то, чего не делали ранее. Измените себя, не откладывая это на завтра. Научитесь рисковать и говорить людям «да». Это поможет вашему внутреннему росту.

Космический совет: открывайте и пользуйтесь новыми возможностями.

♐ Стрелец

Вы оказались в нужное время в нужном месте. Но как вы этим воспользуетесь, зависит только от вас. Не бойтесь делать то, что делали раньше, а также совершать первый шаг самостоятельно.

Космический совет: не бойтесь сделать первый шаг.

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♑ Козерог

Примите как данность отрицательные моменты вашей жизни. Трудности будут всегда, но они только закаляют нас.

Космический совет: не бойтесь трудностей.

♒ Водолей

Вы поняли, что жизнь, словно зебра, имеет черную и белую полосы. Вы пережили всевозможные взлеты и падения, которые сделали вас сильнее. Вы заслуживаете плодов своего труда, однако это не повод останавливаться на достигнутом.

Космический совет: развивайтесь дальше.

♊ Рыбы

Потери обязательно восполнятся приобретениями. Счастье не может длиться вечно, как и несчастье. В вашей жизни появятся новые люди и приключения.

Космический совет: начните строить лучшее будущее.

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