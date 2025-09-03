Словно вернула его к жизни: как Памела Андерсон нашла путь к сердцу Лиама Нисона

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Photo Image Press; 5-tv.ru

Голливуд обсуждает новый роман Памелы Андерсон. Как звезда познакомилась со своим возлюбленным, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Мировые СМИ пестрят заголовками: 58-летняя Памела Андерсон закрутила роман со знаменитым актером. Кто стал избранником сексуальной блондинки? И какую трагедию он пережил? Почему влюбленные скрывали свои отношения почти год? И что за непристойное предложение сделал знаменитости Сильвестр Сталлоне? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Памела Андерсон его покорила своей искренностью, своим чувством юмора», — отмечает светский обозреватель Лина Карелина.

Весь Голливуд обсуждает новый роман Памелы Андерсон. По сообщениям прессы, звезда «Спасателей Малибу» встречается со своим коллегой, 73-летним актером Лиамом Нисоном.

«Мне кажется, люди, как правило, которые сходятся в таком возрасте, достаточно долго живут вместе», — делится мнением дизайнер Артем Терентьев.

Чувства вспыхнули во время съемок совместного фильма. Памела Андерсон даже призналась, что очень волновалась перед встречей с Нисоном. И основательно к ней подготовилась. Актриса, которая несколько лет назад увлеклась кулинарией, решила искать путь к сердцу партнера через желудок.

«В первый день на съемочной площадке всегда нервничаешь. Я принесла Лиаму хлеб на закваске, печенье и маффины, сделанные по особому рецепту. И это сразу избавило нас от неловкости», — заявляет звезда.

Однако Лиам Нисон, по его собственным словам, обратил внимание вовсе не на маффины, а на ту, кто их испек.

«Мы раньше не встречались. И я помню, как подумал: ого, она великолепна! В ней было это чудесное чувство безрассудства и простой человечности. Я не хочу вскружить ей голову, но с ней мне было легко», — признается он.

Члены съемочной группы сразу заметили, что актеры быстро сблизились. Однако Памела Андерсон и Лиам Нисон старались скрывать свои чувства. Целый год ходили на свидания втайне от всех.

«Они хотели это сделать сами, то есть без участия папарацци, чтобы это не было таким очередным скандалом, что где-то кто-то заметил, кто-то что-то увидел», — считает Лина Карелина.

Друзья и поклонники рады за актеров. Ведь они оба прошли трудный путь к своему счастью. У каждого за плечами много боли и страданий.

Жизнь Памелы Андерсон с самого начала складывалась непросто. Пьянство отца, его вечные драки с матерью. Каждый день в семье заканчивался скандалом. Будущая звезда пережила несколько изнасилований и один грандиозный секс-скандал, когда ее интимное видео с рок-музыкантом Томми Ли увидел весь мир.

«Была такая информация, что вроде как они с Томми Ли сами слили эту информацию, но это неправда. Это неправда, потому что для них это был такой же шок. Это популярность, которая никому не нужна», — подчеркивает певец Александр Ломинский.

Памела Андерсон была замужем шесть раз. Причем дважды за одним и тем же мужчиной — музыкантом Кидом Роком. А точное количество ее романов неизвестно никому. Последним возлюбленным звезды стал телохранитель Дэн Хэйхерст. Они развелись всего через год после свадьбы.

«Она родилась первого числа. И что такое единица? Это человек, который всегда будет один. Даже если он будет находиться в семье, будет жить в семье, все равно этот человек будет чувствовать себя одиноким. И с таким человеком сложно жить», — объясняет астролог Анна Гехман.

После расставания с Хэйхерстом Андерсон заявила, что больше не хочет никаких романов. При этом ее внимания пытались добиться многие мужчины. Недавно в одном из телешоу актриса рассказала, что за ней настойчиво ухаживал Сильвестр Сталлоне. Герой боевиков якобы предложил подарить ей квартиру и машину в обмен на совместную ночь. Знаменитость отказалась.

Личная жизнь Лиама Нисона была не менее яркой, чем у Памелы. Среди его бывших пассий значатся такие красотки, как Хелен Миррен и Джулия Робертс, модели Дженис Дикинсон и Брук Шилдс. Но главной женщиной в жизни актера стала его коллега Наташа Ричардсон.

«Он влюбился и добивался ее год, несмотря на то, что она была замужем. И он говорил о том, что никогда ни с кем у него не было такой химии, как с Наташей», — рассказывает светский обозреватель Карелина.

Они прожили вместе почти 16 лет. Воспитывали двоих сыновей. Считались одной из самых крепкий пар Голливуда. Но в 2009 году произошла трагедия. Во время катания на лыжах Наташа получила сильнейшую травму головы и впала в кому. Врачи констатировали смерть мозга.

«Кровоизлияние происходит тогда, когда поражаются сосуды. Происходит истекание крови в головной мозг. В этом случае вернуть обратно мозг к работе, тем более который контролирует все наши центры дыхательные и сердечно-сосудистые, уже, к сожалению, невозможно», — уточняет врач-невролог Сергей Новиков.

Актрису подключили к аппарату ИВЛ. Но спустя два дня врачи сообщили Нисону, что его жена никогда не проснется. Убитый горем артист подписал согласие на отключение Наташи Ричардсон от жизнеобеспечения. Органы актрисы он распорядился пожертвовать для трансплантации больным.

«Еще при жизни Наташа говорила ему об этом, о том, что она бы это хотела сделать. И у него был такой замысел, что ее сердце будет биться в другом человеке каком-то. И она будет жива как будто», — рассказывает Лина Карелина.

После смерти супруги Нисон больше не женился. Он сосредоточился на работе и воспитании детей. Актер не допускал и мысли о том, что сможет снова кого-то полюбить.

«Говорил о глубочайшей скорби, ушел в терапию и, как отмечают его коллеги по площадке, стал максимально закрытым, сторонился общения», — уточняет светский обозреватель Евгений Шматко.

Но встреча с Памелой Андерсон все изменила. По словам друзей, Лиам Нисон опять начал улыбаться. Обаятельная блондинка словно вернула его к жизни.

«Конечно, я думаю, женщине появиться в его жизни было максимально непросто. А значит, что Памеле удалось найти вот этот самый ключик, который, наверное, в первую очередь заключался в каких-то общих ценностях», — предполагает Шматко.

«Может быть, это была любовь с первого взгляда. Может быть, он ее увидел и понял, что в ней нашел ту самую отдушину, которую увидел в своей предыдущей жене», — отмечает дизайнер Терентьев.

Недавно Андерсон опубликовала совместное фото с Нисоном. Под снимком оставила комментарий сестра погибшей Наташи Ричардсон. Это были красные сердечки. Подписчики актрисы решили: женщина таким образом выразила свое отношение к новому роману Лиама Нисона и показала, что она не против.

«Им хочется видеть своего родственника, своего близкого человека тоже счастливым, чем грустным. И Наташа, которая любила Лиама, тоже была бы рада, если бы он был счастлив», — подчеркивает светский обозреватель Карелина.

Актеры не торопятся с развитием отношений. Они не съезжаются, не ведут разговоров о свадьбе, а просто наслаждаются каждым мгновением, проведенным вместе. Ведь оба не понаслышке знают, что счастье может закончиться в любой момент.