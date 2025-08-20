«Я сложно открываю сердце»: Елена Ксенофонтова о новых отношениях после развода

Фото, видео: Кадр из программы "Светская хроника"; 5-tv.ru

Елена Ксенофонтова рассказала о жизни после расставания с мужем. Намерена ли артистка выйти замуж в четвертый раз, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Ксенофонтова впервые вышла в свет после развода с третьим мужем. Как чувствует себя актриса в статусе свободной женщины? И не жалеет ли о принятом решении расстаться с супругом? Удается ли ей совмещать работу с воспитанием двоих детей? Что помогает заслуженной артистке России поддерживать себя в идеальной физической форме? И готова ли звезда экрана к новым отношениям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Переживаю. Вообще я много об этом говорю и пишу, и думаю об этом. Но тут дело, знаете, соломку подстелить очень сложно. Тут важно воспитать цельность внутри человека. Все, что я могу вкладывать и объяснять, я делаю», — заявила артистка.

На днях Елена Ксенофонтова посетила кинофестиваль в компании 14-летней дочери Софии. В этом году наследница актрисы начала карьеру в модельном бизнесе и одновременно занялась джазовым вокалом. А потому звезда решила, что пора выводить будущую артистку в свет. Пусть привыкает к вниманию публики.

«Пройдя все, думаю: я хочу, чтобы ей было… Во-первых, давайте оставим право за ней. Мало ли чего я хочу или не хочу. Она видит: нет закрытых карт. Видит, как это все происходит. И она понимает, что это сложно», — поделилась своими переживаниями знаменитость.

А вот старший сын актрисы, 22-летний Тимофей, не составил компанию матери. Ксенофонтова рассказала: ее наследник очень занят. Несмотря на то что он еще студент, юноша уже вносит вклад в их семейный бюджет.

«Он учится, пятый курс у него. Учится, подрабатывает. Очень самостоятельный человек. Не гнушается никакой работы, надо отдать ему должное», — отметила актриса.

Ксенофонтова призналась: дочь и сын для нее сейчас на первом месте. Звезда экрана даже сократила количество съемок, чтобы уделять им больше времени. Ведь она воспитывает детей одна. В конце зимы артистка развелась уже с третьим по счету супругом — адвокатом Алексеем Куликовым. И теперь сама несет ответственность за все, что происходит в доме.

«Я тревожная мамочка, конечно. И, конечно, я переживаю, но не все им рассказываю, что я переживаю», — призналась Елена Ксенофонтова.

А ведь еще недавно актриса говорила, что в лице супруга видит и поддержку, и опору. Знаменитость называла мужа гениальным, выходила с Алексеем в свет и радовалась, что дети ему доверяют.

«Мой муж меня вдохновляет. Мы много проводим времени с семьей. Мы много ездим, посещаем разные выставки, премьеры, гуляем очень много. То есть в этом смысле есть чем заняться», — заявляла в свое время Ксенофонтова.

Артистка не скрывала, что воспринимала Куликова как награду за все перенесенные несчастья. Ее первый брак с Игорем Липатовым распался спустя 11 лет из-за взаимного охлаждения чувств. Не сложился и второй — с продюсером Ильей Неретиным, от которого звезда родила сына Тимофея. Когда ребенку не было еще и года, муж ей изменил.

«Терпеть? Нет, не нужно. Это просто уходить и все, бежать и все, даже не давать шансов. Все, нет, такого не может быть. Нет ничего священнее, чем тело и время, чтобы тратить их на такого человека», — подчеркивает Ксенофонтова.

Позже у актрисы были отношения с адвокатом Александром Рыжих, у них родилась дочь София. Однако счастливой семьи не случилось. Мужчина, по ее словам, часто проявлял агрессию, морально давил на артистку и пугал детей. А затем попытался отсудить у Ксенофонтовой и жилье, и наследницу.

«Потому что он мне говорил: „Сейчас рыпнешься, я тебя уничтожу“», — признается звезда.

Выиграть суды за квартиру и дочь ей помог Алексей Куликов. Он не только защитил Елену Ксенофонтову от бывшего, но и снова заставил поверить в любовь.

«Я сложно открываю сердце, но если открываю, то нараспашку», — отмечает актриса.

Артистка до сих пор не признается, что пошло не так в их паре с Куликовым. Но, похоже, не жалеет о разрыве с ним:

«Не было переживаний. Вы знаете, всему свое время. И люди, и встречи, и ситуации, и события — это как программа. Она отработала, идем дальше. Я действительно так считаю, что так будет лучше для меня и не только. Ведь в этой упряжке не только я».

Более того, Елена Ксенофонтова заявила, что пока не ищет новых отношений. Актриса считает: если ей суждено стать женой в четвертый раз, то все сложится само собой.

«Больше не живу какими-то далеко идущими планами, я живу чувствами и сердцем. Мне сейчас хорошо в том статусе, в котором я нахожусь. Может быть, сейчас здесь зайду куда-нибудь и увижу кого-то. Захочу ли я выйти замуж? Не уверена. Хотя исключать этого сумасшествия не буду», — признается артистка.

Однако поклонникам хочется видеть Ксенофонтову счастливой, ведь она с годами только хорошеет. В свои 52 знаменитость выглядит гораздо моложе. А все потому, что строго следит за здоровьем и внешностью.

«Полтора года, в общем, на очень таком своеобразном для многих питании, хотя для меня это естественно. Это без глютена, без лактозы, без мяса, никаких животных белков. Минимум сахара, хорошо бы его исключить. Много-много воды, много движения», — уточняет Елена Ксенофонтова.

А осенью ее ждут гастроли по стране. Но поклонники надеются, что однажды в жизни знаменитости появится время и на личное счастье.