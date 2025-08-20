Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Николай Бандурин рассказал, что его брак не раз оказывался на грани распада. Как юмористу удалось сохранить семью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Бандурин раскрыл секрет счастливого брака с супругой Мариной. Через что пришлось пройти семейной паре? Удалось ли им восстановить свой дом после страшного пожара и простить друг другу измены? И как складывается карьера заслуженного артиста России после распада дуэта с Михаилом Вашуковым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитый юморист Николай Бандурин уже больше 30 лет счастлив в браке со своей единственной женой Мариной. Себя, без стеснения, он называет подкаблучником и уверяет, что в этом кроется секрет всех крепких пар.

«Основные, какие-то эпохальные решения я принимаю сам. А так, в быту я подкаблучник абсолютно… Причем я с радостью себя им ощущаю, ответственности никакой. Тебе сказали — ты сделал. Не сказали — не сделал», — объяснил артист.

Правда, юморист не скрывает: их союз с Мариной не раз оказывался на грани распада. И причин было множество.

«Любовь — это всегда жертва. Ты всегда чем-то жертвуешь во имя любимого человека: своими привычками, хочухами, желаниями», — подчеркнул Бандурин.

В 2006 году супруги остались без постоянного источника дохода. В это время артист крепко поругался с коллегой по сцене, заслуженным артистом РФ Михаилом Вашуковым и покинул знаменитый дуэт.

«Накопились какие-то внутренние противоречия. Количество негатива стало больше, чем позитива», — отметил юморист.

Куплетисты выступали и дружили два десятка лет, а потом между ними остро встал финансовый вопрос. Супруге Вашукова Валентине не понравилось, что концертным директором дуэта назначили супругу Бандурина. Ей стало казаться, что доход мужа ниже, чем у его коллеги.

«У нас было всего поровну: детей, машин, квартир, собак. Поэтому, если бы кто-то кого-то обкрадывал, я думаю, у нас не было бы такого паритета», — сказал Бандурин.

После очередного скандала артист решил гастролировать сольно. Но в одиночку был неинтересен публике. Постепенно его перестали приглашать на концерты, доходы супругов упали. А в 2018 году юмориста настигла новая беда — его загородный дом сгорел дотла.

«Объят пламенем был потолок, стены. И когда Марина бежала передо мной, у нее голова горела. А я только шаг сделал, перешагнув порог комнаты, и за мной обвалился потолок. И мне в спину весь этот ком огненный», — вспоминает Николай Бандурин.

Но трагедия не сломила артиста. Он начал отстраивать дом заново, и супруга его во всем поддерживала. Пока не узнала, что муж ей неверен. С Мариной связалась женщина, которая заявила, что, якобы, имела связь с Бандуриным и даже от него родила.

«Появилась некая девушка по имени Ирина. Как обычно это бывает у девушек, которые пытаются как угодно себя пропиарить, некие обвинения и даже шантаж. То есть давай мне миллион рублей, либо тогда я пойду и всем об этом расскажу, что ты был неверным мужем и у нас есть, так сказать, внебрачный ребенок», — уточнил светский журналист Олег Цуриков.

Анализ ДНК не подтвердил отцовства Николая Бандурина. Но факт неверности жене он отрицать не стал и публично попросил у Марины прощения. А спустя три года с куплетистом связался еще один человек, называвший себя его сыном. Правда, и тут доказать родственную связь не получилось. Оказалось, юноша перепутал юмориста с его полным тезкой.

«Вообще, когда вокруг известного имени потом начинаются дрязги эти все, я считаю, что это губит хорошее и доброе отношение к этому человеку», — отметил Бандурин.

Впрочем, вскоре страну всколыхнул еще один скандал, участницей которого на этот раз была сама Марина. Бизнесмен Дмитрий Толкачев заявил, что имел с ней любовные отношения и якобы является биологическим отцом ее дочери Екатерины.

«Мы встречались с Мариной много лет назад. Уверен, что Катя мне родная. Мы с ней очень похожи, только посмотрите на наши черты лица, они совпадают», — сказал Толкачев.

«Естественно, Марина, когда об этом узнала, все решила отрицать. Но, к сожалению, любовник оказался более умным, так сказать. Он, оказывается, хранил все их переписки, видимо, знал, что когда-то придет это звездное время, когда ему придется раскрыть все карты. И здесь уже Марине пришлось сознаваться, что да, отношения были», — поделился журналист Цуриков.

Все это время супруги только и ходили на ток-шоу, выясняли отношения на публику. Точку в споре об отцовстве поставила сама Екатерина. Девушка сделала анализ ДНК и доказала, что Дмитрий Толкачев ей чужой человек. Более того, в дальнейшем вскрылось, что бизнесмен был в сговоре с любовницей Бандурина. Словом, неизвестно, чем бы окончилась вся эта «Санта-Барбара», если бы не откровенное признание артиста, что все эти дрязги они с Мариной попросту придумали.

«Иного способа заработать у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду, те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — заявил юморист.

Но поклонники, конечно, ему не поверили. Ведь вся страна была свидетелем, как супруги по очереди проходили проверку на детекторе лжи и заметно нервничали на вопросах про измены. Впрочем, многие рады, что Бандурины смогли остаться семьей.

«Как говорится, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Но по итогу они молодцы. Все-таки какая-то мудрость существует у них уже в отношениях, что они спустя 30 лет сохранили брак. Походили налево-направо и поняли, что все-таки они имеют то, что лучше», — выразила мнение певица Анна Калашникова.

Зато теперь знаменитости незачем придумывать скандалы. Он полностью достроил новый дом, а на днях рассказал, что нашел постоянный источник дохода.

«Меня взяли на службу в Театр комедии московский. Спектаклей много, они проходят у нас все лето. У них несколько площадок в Москве», — поделился юморист.

Помимо этого, Бандурин с дочерью ведут совместные проекты. Наследница артиста стала сценаристом и связала свою жизнь с кино.

«Периодически да, мы друг с другом советуемся по всякому. И он со мной по частушкам, и я с ним по сценариям», — уточнила Екатерина Бандурина.

По словам артиста, свою лепту в семейный бюджет также вносит и единственный внук Тимофей, который этим летом перешел в четвертый класс.

«Когда я его снял в „Ералаше“, еще был жив Боря Грачевский, ему заплатили первый гонорар — 600 рублей аж. И я говорю: „Тимоша, на что потратим? Мороженое, конфеты?“. Он так взял деньги и говорит: „Нет, дедушка — на! Это на дом!“», — рассказал Николай Бандурин.

В последнее время Тимофей проявляет способности не только к актерству, но и музыке. И, возможно, в будущем пойдет по стопам знаменитого деда.

«Очень хочет научиться играть на концертине, как дедушка. Но папа еще не дает. Говорит: „Еще пальчики слабые“. Ее довольно тяжело держать в руках», — уточнила дочь артиста.

Николай и Марина Бандурины проводят с внуком все свободное время. И, возможно, скоро в их семье произойдет очередное пополнение. Они давно мечтали снова выдать замуж разведенную дочь. И вот на днях Екатерина рассказала, что больше не одна. Родители уже одобрили кандидатуру будущего зятя. Они надеются, что вторая попытка наследницы построить крепкую, как у них, семью увенчается успехом.