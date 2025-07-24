Прячутся плесень, черви и вирусы: как правильно промыть черешню и клубнику

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Сверкающие ягоды на прилавке так и манят своим видом. Их хочется съесть прямо немытыми руками в этом же виде. Но на пути в магазин за вкусностями стоит помнить о некоторых правилах предосторожности.

В Санкт-Петербурге изъяли 12 тонн голубики с азиатской мушкой — она вызывает тяжелые отравления. А в Нидерландах на прилавки крупного магазина попала ягода с вирусом гепатита А. Больше десятка человек обратились за медицинской помощью. В партии замороженной клубники из Египта содержание плесени оказалось превышено в 14 раз.

Как выбрать клубнику и не попасть на больничную койку? Что за черви обитают в черешне и насколько они опасны? Что специалисты лаборатории обнаружили в голубике? И все ли витамины идут нам на пользу?

Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как обманывают продавцы ягод на рынке

По словам специалистов, доказать отравление сезонной ягодой не просто, а, если купить ее у торговца в переходе, то эта задача может стать и вовсе невыполнимой.

«Человеку нужно обратиться ко врачу, вызвать скорую помощь. Медицинский сотрудник зафиксирует этот факт и запишет со слов потребителя, что с ним случилось. Тут очень важно вспомнить: место, время, название магазина и адрес», — говорит эксперт Роскачества Наталья Филатова.

«Сочные, свежие ягоды! Здесь, пожалуйста, подходим!» — зазывает всех продавец на рынке.

Каждый покупатель вправе потребовать от продавца декларацию соответствия техническим регламентам. Она оформляется на каждую партию товара. Можно запросить и карантинный сертификат о том, что продукция прошла фитосанитарный контроль.

Еще одна боль потребителя — это обвес на рынках и в небольших магазинах. Далеко не везде имеются контрольные весы, которые полагается устанавливать по закону.

«А здесь, вот допустим, в переходе, контрольных весов нет?» — спрашивает корреспондент.

«Нет», — отвечает ей продавец.

«И никто не спрашивает их?» — еще интересуется журналист.

«Нет. Никто не спрашивает. По совести работаем!» — уверенно заявляет торговец.

«Карта возможна?» — уточняет способ оплаты она.

«Перевод или наличка», — открыто говорит предприниматель.

В непроверенных местах, как правило, нет даже кассовых аппаратов — оплата переводом по номеру телефона и наличными повсеместно. Поэтому доказать, что отравление произошло именно по вине некачественных ягод будет крайне сложно.

«Мы в Роскачестве категорически не рекомендуем покупать в несанкционированных точках продаж, с рук, особенно, когда вас просят перевести на какой-то частный телефон. Вы ничего не докажите в этой ситуации», — поясняет Филатова.

Как выглядит хорошая клубника

Чтобы понять как должна выглядеть настоящая и свежая ягода, было решено отправится в Подмосковье на клубничную ферму.

«Подмосковье — это идеальный регион для выращивания ягод. Клубника — такая ягода, которая становится лучше при стрессовых ситуациях. Что мы называем стрессом? Это когда происходит разница температур, дневных и ночных. Она вырабатывает сахарность, поэтому становится такой сладкой, идеальной», — рассказывает хозяйка ягодной фермы Наталья Иванова.

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В этом году сильным градом побило ранние сорта. Фермеры решили, что лучшим выходом из кризисной ситуации станет разрешить самосбор ягод. Покупатель сам пришел, сам сорвал и отправился насыщаться витаминами.

«Без химических элементов нельзя вырастить ягоду. Но здесь основной момент, и важность заключается в том, что мы соблюдаем все регламенты обработок. Во время урожая ягоды не обрабатываются», — объясняет она.

Так, клубника, поступающая на прилавки из-за рубежа, собирается в состоянии технической зрелости. То есть, начинает свой путь почти зеленой и доезжает уже в том неестественно красивом виде, оказываясь у нас в корзине. Эксперт говорит, что в такой клубнике мало витаминов и предостаточно химикатов, чтобы она не загнивала по дороге. В своей же ягоде садовод уверена и рекомендует покупать клубнику, которую выращивают в России.

Чем «кормят» голубику

Купили три образца голубики: на рынке и в двух крупных супермаркетах столицы. Вне лаборатории выявить вредные для организма вещества невозможно. Здесь не играют роль: цвет, запах и даже вкус.

«Три экземпляра свежей голубики, которые нам передали, мы исследовали на остаточное количество пестицидов и тяжелые металлы такие как кадмий, свинец, мышьяк, ртуть. В одном обнаружили небольшое количество остаточных пестицидов», — комментирует заместитель начальник аотдела приема образцов и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Ольга Карасева.

Пестициды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений. Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени, и ингибиторы роста. Пестициды также называют ядохимикатами.

Специалисты лаборатории обнаружили пестициды в образце из популярной сети супермаркетов столицы. Результаты исследования отправили в Роспотребнадзор. Возможная внеочередная проверка подтолкнет предпринимателей более тщательно выбирать то, что попадает на их прилавки.

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Как в домашних условиях избавиться от червей в черешне

Что же касается черешни, то в социальных сетях люди эмоционально делятся любительскими съемками ягод с червями.

Помимо вредителей, в сети можно найти и массу советов, как быстро избавиться от «нежелательных пассажиров». Проверили эти способы, как раз на той черешне, которую купили.

«Мы настоятельно рекомендуем очищать данную ягоду от личинок вишневой мухи. Берем черешню, высыпаем ее в емкость и заливаем обычной проточной водой. Далее засыпаем одну ложку соды, а после берем ягоды, также высыпаем их, но в другую чашу. Заливаем аналогично проточной водой и засыпаем ложку обычной йодированной соли. И оставляем обе посудины на 30 минут», — начинает эксперимент блогер Михаил Никандров.

В черешне с содой червяков не обнаружено, но, опять же, это на первый взгляд. Под микроскопом явно можно было бы что-то увидеть. Тара с солью также чиста.

Чтобы быть точно быть уверенными в покупке, достаточно запомнить пару простых правил: обращать внимание на внешний вид ягоды и запах — у качественного товара должен быть знакомый вкус. И обязательно хорошо промывать ягоду перед употреблением. Следуя этим советам, можно обезопасить себя и своих близких от негативных последствий.