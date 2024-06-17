Красная — опасная: какие проблемы со здоровьем рискуют заработать любители клубники
Фото, видео: 5-tv.ru
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Помимо сладкой мякоти, насыщенной витаминами, в желудок могут попасть незваные гости.
Спелая клубника — единственный крупный конкурент черешне летом среди всего многообразия ягод. Она полезная, сочная и, как оказалось, потенциально опасная.
С какими страшными проблемами обращаются к врачам любители клубники? Что паразитологи нашли в спелых ягодах? Чем рискует тот, кто купил клубнику на стихийной ярмарке? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».
Чем опасна ярко-красная клубника
Клубнику выращивают в Краснодарском крае. Удобрения, по словам работников тепличного хозяйства, используются только минеральные.
«Перлит и торф, они в принципе чистые, приходят к нам на предприятие и не нуждаются в каком-то скрупулезном уходе. Если говорить о плюсах этих удобрений, то они безвредны как для растения, так и для ягоды, так и для человека», — прокомментировал директор тепличного хозяйства Никита Рыбка.
Однако нередко чтобы вырастить красивую сладкую ягоду и защитить ее от вредителей, некоторые агрономы используют довольно опасные вещества.
«Это могут быть антибиотики, различные химикаты, которые препятствуют развитию сорняков в посадках клубники, пестицидов. Это, конечно, нитраты — удобрения, которые при определенных условиях превращаются в нитриты, представляют угрозу жизни и здоровью человека», — объяснил токсиколог Сергей Вострухов.
О большом количестве химикатов может говорить неестественно красный цвет клубники. Если съесть много таких ягод, можно получить не только отравление токсинами, но и аллергию.
«Самые распространенные признаки аллергии на клубнику — неприятные ощущения в полости рта в виде зуда, покалывания, жжения», — перечислила аллерголог-иммунолог Анна Максимова.
Сладкая клубника или с кислинкой — зависит, скорее, не от цвета, а от условий, в которых она росла. Например, чем больше солнечных лучей, тем ягода вкуснее. А вот обильный полив, наоборот, делает ее менее сахарной.
Впрочем, важно не только вырастить, но и сохранить урожай. Причем сделать это можно без использования химикатов.
«Собрав летом ягоду в теплице, где летом жара до 50 градусов тепла, ее нужно остудить», — сказал директор тепличного хозяйства.
Причем, делать это нужно постепенно. Сначала сорванная клубника «отдыхает» при комнатной температуре и только потом отправляется в холодильную камеру, выставленную на минус четыре градуса. А уже оттуда сладкий товар разъезжается по торговым сетям и рынкам.
Продавцы нередко обманывают. Что они говорят покупателям, проверили сотрудники программы.
— А клубника у вас по какой стоимости?
— Вот килограмм 350 есть, два лотка — 500 рублей, один лоток — 300.
— А почему она по стоимости отличается? Это от чего зависит?
— Это азербайджанская, это крымская, а эта — греческая. Поэтому разница в цене.
ЗК: Не зря же говорят, что в Греции все есть. Даже клубника как с картинки! Правда, в Роспотребнадзоре ушлым предпринимателям не очень-то верят.
«Вас обманули. С 2014 года ввоз плодоовощной продукции из стран Евросоюза у нас запрещен, и поэтому никак греческой клубники у нас с вами быть не может», — предостерегла начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Поэтому не стоит брать ягоды в несанкционированных точках торговли у частных лиц. При покупке клубники в магазине покупатель имеет право попросить у продавца декларацию о соответствии, в которой должно быть указано, где выращена и из какой страны привезена ягода.
Какие паразиты живут на клубнике
После взгляда на пойманных в клубнике «жителей» точно пропадет всякий аппетит. Красивая и съедобная на первый взгляд ягода под микроскопом оказывается усыпана мелкими жучками. А если посмотреть в разрезе, можно увидеть как внутри клубники тоже шевелится жизнь.
Какова вероятность съесть вместе с клубникой червей? Специально для программы профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов провел эксперимент.
Он исследовал клубнику из Серпуховского и Чеховского районов Подмосковья, а также из Тульской области.
Каждую ягоду по очереди поместили на пару часов в дистиллированную воду. А затем проверили, что осталось в жидкости.
Первая и вторая пробы — абсолютно чистые. А вот в клубнике из Тульской области обнаружены паразиты.
«Мы нашли яйца аскарид. Вы можете видеть их на экране ноутбука. Из каждого яйца получается одна взрослая особь. Вы видите в одном поле зрения сразу семь яиц. Можно себе представить, сколько их было на этой клубнике», — сказал профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов.
Что такое аскариды и чем они опасны
Аскариды — это достаточно крупные паразиты. Они отбирают питательные вещества у своего хозяина.
Аскариды растут и размножаются в кишечнике, вызывая аскаридоз, который в свою очередь может спровоцировать менингизм — синдром раздражения головного и спинного мозга. Многие его симптомы совпадают с проявлениями классического менингита: головные боли, рвота, светобоязнь, нарушение дыхания.
«К нам часто приходят пациенты, неся вот так вот в пробирочке аскориду, показывают и говорят: «Доктор, смотрите, что из меня вышло», — прокомментировал Морозов.
Самцы могут достигать в длину 25 сантиметров при толщине до четырех миллиметров. Самки еще крупнее — до 40 сантиметров, толщиной до шести миллиметров.
«Вот это у нас взрослая аскарида, самка. Это, соответственно, аскарида, самец», — показал он.
Важное уточнение: яйца аскарид попадают на клубнику вместе с землей. Если клубнику промыть, она станет абсолютно чистой. Никаких полчищ жуков и личинок не будет.
«Внутри клубники никаких жучков, никаких червячков быть не может. Как бы это ни описывалось в интернете в красках и какие бы видеоролики ни показывались, мы ничего опасного для человека внутри клубники найти не можем», — заверил профессор.
Чтобы на клубнике не остались яйца паразитов, нужно несколько минут подержать ягоду в растворе соли, соды или разбавленном уксусе. А затем тщательно промыть обязательно под проточной водой.
Рецепт клубничного десерта Трайфл
Сама по себе клубника весьма полезна. В ее составе содержатся кальций, цинк и пектин. А еще из спелых ягод можно приготовить оригинальный десерт — трайфлы.
Это мини-тортики в стаканчиках. В переводе с английского «трайфл» означает «пустяк». Такой десерт готовится быстро и просто. Главное, знать правильный хороший рецепт.
Кондитер Татьяна Громова знает, как лучше всего подчеркнуть вкус клубники.
Ингредиенты:
- Клубника — 300 граммов;
- Печенье Савоярди «дамские пальчики» — 10-12 штук;
- Творожный сыр — 500 граммов;
- Сливки — 400 граммов;
- Крахмал — 5 граммов;
- Сахар — 40 граммов;
- Сахарная пудра — 20 граммов.
Рецепт десера Клубничный трайфл:
Сливки нужно предварительно охладить.
Клубнику промыть и измельчить в блендере до густого мусса. Добавить сахар, кукурузный крахмал и тщательно перемешать.
В другой емкости смешать сливки, сахарную пудру и сливочный сыр. Взбить все до однородной массы. Должен получиться воздушный крем-чиз.
Выставить в ряд стаканчики и приступить к сбору десерта.
«На дно мы будем укладывать печенье Савоярди. Поливать нашим потрясающим клубничным соусом. Дальше у нас будет идти крем. И потом мы будем повторять еще раз все это», — объяснила кондитер.
Соус должен пропитать печенье и сделать его нежным. Готовые мини-тортики украсить нарезанной клубникой и на полчаса отправить в холодильник.