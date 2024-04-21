Ключ к молодости мозга: что ученым удалось узнать о свойствах клубники
Nutrients: регулярное употребление клубники улучшает память
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Все дело в особых антиоксидантах.
Если съедать в день около восьми ягод клубники, можно заметить, как улучшится память и повысится интеллект. К такому выводы пришли ученые из Академического центра здоровья Университета Цинциннати.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. В исследовании приняли участие 30 человек от 50 до 65 лет.
У них был лишний вес и некоторые когнитивные нарушения. Их всех разделили на две группы.
Первой ежедневно давали порошок из восьми измельченных сублимированных ягод клубники, второй — порошок-плацебо с похожим вкусом и запахом. Оказалось, что у людей из первой группы улучшилась память и другие мыслительные навыки, а также у них уменьшились симптомы депрессии.
Это показало, что антиоксиданты антоцианы, которых много в клубнике, способны бороться с окислительными и воспалительными процессами в организме, тем самым предупреждают деменцию и психические расстройства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать клубнику.