Вкусовая приманка: чем опасна клубника при похудении к лету

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Разгрузочные диеты на вкусной ягоде способны спровоцировать опасные проблемы со здоровьем.

Некоторые любители клубники начинают подготовку к лету со специальных диет, исключая из рациона все, кроме этого яркого и ароматного продукта. У данной ягоды безусловно есть множество плюсов, однако подобные изменения в питании часто приводят к негативным последствиям для здоровья.

Какую опасность представляют «клубничные диеты», эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Екатерина Войтенко.

Чем полезна клубника

Клубнику любят и взрослые, и дети, поэтому ее сезона ждут всегда с особым нетерпением. Пик поспевания ягоды приходится на период с июня по июль, но на прилавках магазинов она появляется в конце апреля — начале мая.

Этот плод издревле почитали за вкус и целебные свойства, даже первое полнолуние лета в старину окрестили Клубничным. Именно после этой фазы светила начинали собирать урожай.

Ягода обладает большим количество полезных элементов и благоприятно воздействует на здоровье. В ней содержится высокий уровень витаминов группы B, E и А, а также славится большим содержанием витамина С.

«В ягоде даже больше данного вещества, чем в лимоне. <…> Это один из самых важных элементов в нашем организме. Например, он поддерживает иммунную систему и способствует улучшению состояния волос и кожи», — отметила нутрициолог.

Также в ней заключены аскорбиновая и фолиевая кислоты, и железо, потому ягоду в умеренных количествах стоит добавлять в рацион при железодефицитной анемии.

Вероятно, восторг как у детей, так и у взрослых ягода вызывает из-за содержащегося в ней марганца, что участвует в производстве серотонина, который еще называют «гормоном счастья».

Как выбрать клубнику

Многие любят выращивать клубнику самостоятельно, но не у всех ее фанатов есть дачные участки. Чтобы полакомиться любимым продуктом, поклонники ягоды оккупируют рынки и магазины.

Глаза у покупателей начинают разбегаться при виде ассортимента, ведь на прилавках выставлены ягоды на любой вкус и кошелек. Однако бездумно покупать товар не стоит, потому как не вся продаваемая клубника обладает полезными веществами, а некоторые плоды даже могут навредить здоровью.

При выборе в первую очередь, как отметила эксперт, нужно обратить внимание на цвет и форму ягод.

«Клубника должна быть однородного ярко-красного или розового цвета, без помятостей и неровностей. Важно, чтобы на ягоде присутствовали чашелистики — это зеленые листочки, обрамляющие плод. Их наличие показывает, что сбор проводился правильно и аккуратно. Такой продукт будет храниться значительно дольше», — пояснила специалист.

После покупки клубнику нужно обязательно перебрать и избавиться от испортившихся плодов. Даже несколько побитых ягод в упаковке могут привести к повреждению всех плодов. После сортировки следует хорошо промыть и просушить клубнику.

«Хранить ее обязательно нужно в холодильнике. Но если хотите радовать себя этой ягодкой зимой, то ее можно заморозить», — поделилась специалист.

Кому нельзя есть клубнику

Как и всякий продукт, клубника противопоказана при ряде заболеваний. Стоит соблюдать особую осторожность при употреблении ягоды при выявлении таких групп болезней, как:

1. Сильные аллергии. У восприимчивых к продуктам питания людей часто возникает серьезная реакция на ягоду. Шутить со здоровьем не стоит, поэтому в таком случае лучше исключить продукт из рациона.

2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нужно ограничить потребление ягоды тем, у кого выявлены нарушения в работе данной системы организма такие, как:

язвенная болезнь;

повышенная кислотность желудка;

желчекаменная болезнь.

При подобных хронических диагнозах не следует использовать клубнику в качестве перекуса. Нужно есть ягоду строго после еды и в умеренных количествах, которое может назначить только врач.

Сколько клубники в день можно съесть

Клубника — один из главных аллергенных продуктов в летний сезон. Чтобы вместо крапивницы и пищевого расстройства получить заряд витаминов, нужно знать меру.

«В сутки без вреда для здоровья взрослый человек может потреблять 300-400 граммов фруктов и ягод в день. Следовательно, допустимо до четырехсот граммов клубники в день», — отметила эксперт.

При этом специалист предупредила, что это количество лучше разбить на несколько приемов, чтобы точно обезопасить себя от аллергической реакции.

Летняя диета: можно ли похудеть на клубнике

Многие настолько любят клубнику, что придумывают специальные летние разгрузочные диеты. Некоторые даже совсем исключают другие продукты, довольствуясь только алым ароматным плодом.

«Действительно, эта ягода низкокалорийна, но, к сожалению, быстрее похудения от „клубничной диеты“ вы получите аллергическую реакцию. Помните: все — яд, и все — лекарство. И то, и другое определяет доза», — отметила эксперт.

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Также недостатками данной диеты являются:

Несбалансированность , так как для снижения веса нужно правильно сочетать в питании количество жиров, белков и углеводов. Из-за длительного употребления только одного продукта у человека способны развиться серьезные проблемы со здоровьем.

, так как для снижения веса нужно правильно сочетать в питании количество жиров, белков и углеводов. Из-за длительного употребления только одного продукта у человека способны развиться серьезные проблемы со здоровьем. Неэффективность. В состав клубники входят быстрые углеводы, которые препятствуют снижению массы тела.

Нутрициолог напомнила, что похудение зависит от калорийности рациона, а не от того, какой продукт убрали или добавили.