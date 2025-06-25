Заграничная или крымская: как по скрытым признакам отличить подгнившую черешню

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Самое лучшее летнее лакомство — это черешня. В пик сезона на рынках представлен богатый ассортимент из разных регионов России и других стран.

Самая дорогая черешня в мире — в Токио за коробку с 15 ягодами местный ресторатор отдал на аукционе полтора миллиона иен — это более 800 тысяч рублей. Золотую черешню выращивают в префектуре Ямагата, где фермеры следят за качеством каждой ягоды и отбирают на продажу самые крупные плоды.

Как правильно выбрать черешню, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбирать черешню в магазине

Для сравнения были куплены ягоды из Узбекистана, Крыма, Азербайджана и Армении. На момент съемок первые три образца стоили по 500 рублей за килограмм, а вот армянская черешня обошлась в три раза дороже.

«На что нужно обратить внимание, чтобы купить вкусную, сочную, и спелую черешню? Может быть, по внешним признакам можно уже что-то сказать?» — интересуется ведущий.

«Да, определенно можно. Как минимум, ягода должна быть цельной, не поврежденной. Если вы видите, что на ней есть трещина, то есть именно поврежден внешний покров, то ягоду лучше не брать. В места повреждений тут же начинают забираться всякие болезнетворные бактерии», — отвечает главный агроном Егорьевского питомника Аллан Никитенко.

По этой же причине не стоит брать черешню без плодоножек. Они предохраняют ягоду от гниения.

Сам черешок должен быть зеленого цвета — свежий. Иногда можно найти с более коричневыми и сухими, это говорит о том, что черешня полежала. А значит, ягода могла и забродить.

Какая должна быть косточка у хорошей черешни

Вся используемая в проверке черешня на первый взгляд — отборная.

Для первого опыта взяли четыре ягоды одинаковой массы — по семь граммов.

Размер косточки внутри ягоды зависит от сорта, поэтому не стоит пугаться, если она очень большая.

Косточки вынимают и взвешивают каждую. Первый и второй образцы — узбекская и крымская черешня — шесть граммов.

«Хороший результат», — уверяет эксперт.

А вот третий образец — из Азербайджана — удивил. Семь граммов мякоти, но ведь вся ягода с косточкой весит столько же.

«Какая хорошая косточка. Значит, меньше грамма весит, то есть, весы не способны уловить разницу», — говорит он.

Взвешивают армянскую черешню — шесть граммов — тоже отличный результат.

Вес косточки должен быть не более 20-30% от веса ягоды.

Как определить свежесть черешни

Для этого все внимание, конечно же, на черешки.

«Мы уже с тобой определились, что черешки должны быть максимально зеленого цвета. И для этого сейчас проведем необычный эксперимент. Мы специально подготовили каждую черешенку, накрутили ее на нитку. Остается только раскрутить и понять, на каком из оборотов плоть отлетит от черешка», — рассказывает Щеглов.

Если черешня отлетит от плодоножки быстро, значит, она перезрелая или лежалая. Раскручивают сначала черешню из Узбекистана и считают количество оборотов.

Четырнадцать оборотов — хороший результат.

Далее раскручивают ягоды из Крыма.

Крымская черешня отлетела от плодоножки уже на втором обороте.

Ягода из Азербайджана выдержала в импровизированной центрифуге семь оборотов. Неплохой результат, но не идеальный.

А дольше всех продержалась армянская черешня.

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«Мне кажется, центрифуга на 20 раз вышла», — удивляется ведущий.

«И ягода мне нравится — после удара она практически не деформировалась», — добавляет специалист.

Должна ли быть кожура черешни плотной

Затем устраивают ягодам краш-тест.

«Мы проверим, насколько плотные ягоды у каждого из представленных экземпляров черешни. Для этого я воспользуюсь пневмопушкой — это пневматический пистолет, куда я буду закладывать по одной ягодке и стрелять ими по мольберту. Если их просто расплющит, что это значит?» — спрашивает Щеглов у агронома.

«Они мягкие, кожица не плотная, не твердая», — поясняет знаток.

«Перезрели значит», — делает вывод ведущий.

Первую ягоду расплющило после первого выстрела. Протирают мольберт и заряжают черешенку из Крыма.

Крымская уцелела, как азербайджанская. Они даже не треснули — на мольберте нет ни капельки сока.

И последняя — армянская.

Это фиаско — ягоду расплющило.

«Если уж совсем практичную пользу искать из этого, то первые и четвертые образцы очень быстро забродят», — заключает Щеглов.

Какая черешня самая сочная

В следующем эксперименте отбирают по 100 граммов каждого сорта, удаляют косточки и отправляют в соковыжималку.

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«Итак, результат следующий: первый — 32 грамма, второй — 32 грамма, третий — 23 грамма и четвертый — 26», — комментирует ведущий.

Лидеры — узбекская и крымская черешня.

«Хуже всех себя показала ягода под номером три. Это у нас Азербайджан. И оказывается она не такая сочная, как заявил мне производитель», — делится испытатель.

Да и армянская черешня оказалась не самой сочной. А стоит она в три раза дороже.

Есть ли в черешне вредные вещества

Эксперты уверяют: в черешне часто полно пестицидов, нитратов и тяжелых металлов. Поэтому ягоды отправили в лабораторию.

«По результатам наших исследований, тяжелые металлы не были обнаружены. Нитраты во всех образцах в пределах нормы. В образце черешни из Армении мы нашли два пестицида в минимальном содержании, что неопасно для здоровья человека», — разъяснила заместитель начальника отдела приема проб и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Ольга Карасева.

А поскольку вся черешня оказалась безопасной для здоровья, выбирать нужно самую свежую, сочную и вкусную. В экспериментах все образцы показали себя достойно, поэтому переплачивать втрое за армянскую черешню не стоит.