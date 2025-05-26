Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья

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Виноград — сладкий и манящий взгляд плод. Только множество химикатов портят весь аппетит.

Один из последних нашумевших трендов — виноград сорта «Шайн Мускат» с ягодами гигантского размера. Выглядит, словно пластиковый, и так хочется украсить им праздничный стол или побаловать детей заморским деликатесом.

Только вот, например, в Таиланде его называют виноградом-убийцей. После проверки 24 образцов этого вида в 23 из них обнаружили опасные для человека химические вещества. К тому же этот сорт выведен путем сложных селекционных скрещиваний, поэтому в королевстве запретили его продажу и требуют призвать поставщиков к ответственности. Чем чревата погоня за экзотикой? Могут ли обычные ягоды навредить здоровью? И какие опасные вещества содержатся в самых популярных сортах?

Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Почему лучше не покупать крупный виноград

Стоит быть осторожным при употреблении и обычных сортов. В Петербурге полуторагодовалая девочка погибла, подавившись виноградинкой.

Не смогла удержаться от покупки разрекламированного винограда и героиня Оксана Вишняковская.

«Грозди были очень красивые. Каждая ягодка — зеленая, ровненькая. Они все выглядели очень превосходно», — вспоминает она.

Шайн Мускат — это зеленый вид винограда без семечек, выращенный в Японии в конце 1980-х годов. Основной особенностью являются его уникальные плоды. Они обладают овальной формой и значительным размером, достигая веса от десяти до двенадцати граммов каждая.

Ягоды этого сорта также могут похвастаться замечательным мускатным ароматом и сладкой мякотью — неудивительно, что Оксана увлеклась и съела почти всю гроздь, а вот вечером пришлось вызывать скорую.

«У меня появилась сыпь на руках. Красные волдыри по всем рукам, и стало чесаться лицо», — делится девушка.

Обошлось без госпитализации, но продолжительное лечение и аллергию Оксана заработала. Диетологи советуют соблюдать норму в употреблении любого винограда и съедать в день не более 150 граммов.

Кому нельзя есть виноград

А для людей, склонных к аллергиям, он может быть смертельно опасен.

«Виноград вызывает различные аллергические реакции. Это крапивница, когда у нас по телу идут красные пятна, человек чешется, и эти пятна доставляют настолько сильный дискомфорт, что одного приема антигистаминного препарата зачастую очень мало. Также это может быть ангионевротический отек — опухают горло, глаза, губы, язык. Человеку становится сложно дышать, он задыхается», — объясняет аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

Не рекомендуется употреблять виноград во время обострений болезней пищеварительной системы, а также при сахарном диабете, ожирении, гипертонии, циррозе печени, колите, кариесе и стоматите.

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Виноград может стать действительно смертельно опасным продуктом, и речь даже не о самом плоде, а о токсических факторах, связанных с его выращиванием и транспортировкой.

«Виноград входит в топ-12 загрязненных продуктов. На нем очень много пестицидов, минимум 15 найдено по последним исследованиям», — поясняет диетолог Кристина Пришвина.

Как вырастить виноград самому

Можно ли вырастить действительно полезную ягоду в московских реалиях?

«Первым делом нужно подобрать солнечное место, чтобы туда тень не падала и было максимально много света. Сам виноград называется солнечная ягода, ему еще нужна, соответственно, влага — без нее он будет медленно расти», — разъясняет виноградарь Петр Данилюк.

На небольшом участке Петра Данилюка — сейчас более 30 сортов. Он уверен, если хоть раз попробовал домашний виноград — в магазине покупать уже не будешь. Главное, правильный уход — когда появляются почки, необходимо проводить зеленые операции.

«Есть две почки, когда она чуть подрастет, вы выбираете, в каком побеге есть соцветие, и оставляете его. Второй побежек обламываете — должен быть только по одному побегу», — говорит он.

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А вот сажать виноград можно и весной, и осенью. Если использовать технологию глубокой посадки, то он хорошо перезимует. Для этого выбирать стоит морозостойкие культуры и не забывать укрывать корни.

Кто живет на кожице винограда

В разных торговых точках приобрели четыре сорта винограда и отдали их в лабораторию для анализа.

«К нам в испытательную лабораторию поступило четыре образца винограда для проведения исследований на содержание остаточного количества пестицидов. Мы проводили исследования по 397 наименованиям. И в результате проведенных исследований превышений обнаружено не было», — заключила начальник отдела приема заявок, проб и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Ольга Шнитцер.

Экземпляры оказались абсолютно безопасными. Стоит отметить, что среди них не было сорта «Шайн Мускат», так как российские предприниматели в связи с последними новостями стали осторожно подходить к его закупкам.

А чтобы виноград приносил только пользу здоровью, стоит соблюдать простые правила:

тщательно мыть ягоды перед употреблением, желательно с содой;

удалять кожицу — в ней накапливаются химикаты;

не давать виноград маленьким детям;

покупать только сертифицированную продукцию.

Если нет никаких противопоказаний по здоровью, то виноград можно и даже нужно употреблять в пищу, ведь правильно выращенный — настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Он благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, поддерживает иммунитет и снижает риск развития хронических заболеваний. Но для этого надо соблюдать допустимые нормы и выбирать натуральные продукты.