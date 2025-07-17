Из орла в крота: почему смартфоны убивают зрение
Фото, видео: 5-tv.ru
Человеческий глаз — сложный орган, за которым люди редко следят правильно, из-за чего к старости быстро теряют остроту зрения. Однако есть способы замедлить этот процесс, не прибегая к операции.
Многие относятся к своему зрению пренебрежительно: сначала отрабатывают целый день за компьютером, не давая глазам никакого отдыха, а потом утыкаются в экран смартфона и по пути домой, и дома. Однако время, проведенное за гаджетами, должно быть ограниченным.
Почему именно и какие последствия бывают у длительного зависания в экран, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-офтальмолог Наталья Ивановская.
Почему гаджеты несовместимы с хорошим зрением
Генетически человеческое зрение устроено по типу хищника. У орлов, львов или тигров глаза расположены спереди. Они смотрят вдаль, чтобы увидеть жертву. У парнокопытных же глаза расположены по бокам, чтобы замечать, как к ним приближается хищник.
Таким образом, человек по своей структуре классифицируется как хищник. И длительный просмотр вблизи для глаз не физиологичен.
Когда же пользователь часами смотрит в экран смартфона или монитор ноутбука, цилиарная мышца, на которой подвешен хрусталик, сжимается, а после спазмируется. При регулярной нагрузке происходит деформация глаза, и зрение ухудшается.
«Цилиарная мышца — это как скелет в глазу. Мы смотрим вблизи и вдаль, мышца сжимается и разжимается как гармошка, хрусталик, меняется положение, и за счет этого изображение переходит на сетчатку. Когда мы долго смотрим вблизи, цилиарная мышца перестает двигаться, то есть возникает спазм мышцы, спазм аккомодации. По аналогии когда мы долго сидим в неудобной позе, сутулимся, кривизна фиксируется, позвоночник искривляется. Возникает сколиоз, деформация позвоночника, а когда мы долго смотрим вблизи, возникает деформация, „сколиоз“ зрительной мышцы», — объяснила врач.
Какие болезни появляются из-за спазма аккомодации
Спазм аккомодации — это состояние, при котором цилиарная мышца глаза, отвечающая за фокусировку, находится в состоянии постоянного напряжения. Причины спазма аккомодации:
- Длительное напряжение глаз при работе вблизи (чтение экрана смартфона, работа за компьютером);
- Неправильная организация рабочего места (плохое освещение, неудобная поза);
- Недостаток свежего воздуха и физической активности;
- Неврологические и гормональные нарушения.
Происходит деформация глаза, развиваются «поломки», например, близорукость, повышение глазного давления, деструкция стекловидного тела, деформация сетчатки и другие заболевания.
«За счет чего у детей начинается близорукость? Меняется фокус. Он уже не попадает на сетчатку, глаз растягивается, фокус попадает перед сетчаткой. И чтобы его сместить, выписывают очки. Выписали на минус один, закрепили этот спазм, закрепили „сколиоз“. Потом стало хуже, уже минус два и так далее», — объяснила Ивановская.
К сожалению, из-за большой зрительной нагрузки вблизи спазм аккомодации, присутствует у всех пациентов в той или иной степени выраженности.
Что еще влияет на зрение?
- ночные дежурства;
- недосып;
- низкое артериальное давление;
- магнитные бури.
В зависимости от этих факторов острота зрения может меняться в течение дня несколько раз.
Какие симптомы указывают на переутомление
Определить, спазмирована ли мышца глаза, довольно легко. Правда, некоторые симптомы не всегда связывают со зрением.
- Снижение зрения. Первое снижение, симптом это
- Повышенная утомляемость глаз;
- Щурение;
«Почему мы щуримся? Чтобы мы увидели изображение четким, оно должно пройти через центр оптических сред глаза — роговицу, хрусталик стекловидное тело — и попасть на центральную часть сетчатки. Дальше через зрительные нервы, которые при перекрещивании попадают в оптический центр в затылочной доли головного мозга. Так вот, когда мышца спазмирована, эти центры смещаются, и чтобы компенсировать этот сдвиг, человек начинает щуриться», — пояснила врач-офтальмолог.
- Сухость в глазах;
- Слезотечение;
- Покраснение глаз;
- Снижение четкости границ объекта;
- Снижение цветовосприятия;
«Человек может даже не замечать, что он не видит оттенки. Цвета становятся не такими яркими. Может быть проблема при переходе, например, из освещенной в темную комнату. Выключили свет, пошли — адаптации нет», — сказала она.
- Головные боли;
- Повышение артериального давления.
«Болит голова, высокое давление, ходим к терапевту, пьем таблетки, а дело в спазме глазной мышцы», — развела руками Ивановская.
Сколько можно «залипать» в телефоне
По нормативам детям до 14 лет можно смотреть вблизи всего 40 минут в сутки. Причем речь идет о любой суммарной зрительной нагрузке — телефон, компьютер или планшеты.
«Обратите внимание, почему раньше были мультики по пять минут? „Спокойной ночи, малыши!“ — и дети шли спать. Этого достаточно и для восприятия, и для зрительной нагрузки вблизи», — комментирует специалист.
Взрослым зрительная нагрузка в сутки показана максимально 6 часов. Если же проводить за компьютером или в телефоне по 10-12 часов, происходит деформация глаза.
В таком случае обязательно делать перерывы раз в час. Подойди к окну и пару минут посмотреть на объекты вдали будет достаточно. А вот детокс-день после убойной рабочей недели вряд ли поможет.
«Если у вас еще нет патологии, а просто на физиологическом уровне перегрузка, да, можно пойти в парк и переключиться с гаджетов на природу. Если же патология есть, тут уже надо не гулять, а лечить», — предостерегла Ивановская.
Что сильнее всего вредит глазам
Из всех зрительных нагрузок самой безопасной считается книга. Причем статичная книга в бумажном варианте, а не электронная.
На втором месте идут все виды техники — компьютер, планшет, смартфон. Экран с искусственным освещением и мегапиксельной системой сильнее дает нагрузку на зрение и головной мозг.
Ситуация усугубляется, если пользователь сутулится или долго смотрит в экран с опущенной головой. Тогда спазмируется не только глазная мышца, но и шейно-воротниковая зона.
«Кровообращение идет через шею в головной мозг, и, конечная ветвь попадает в глаза. Если образовался зажим в шее, то кровь в достаточном количестве не доходит до головного мозга и, соответственно, не доходит до глаза. И тут уже проблема в комплексе — не только зрительная нагрузка вблизи, но и статичное, неудобное, нефизиологичное положение позвоночника», — пояснила врач.
Но хуже всего привычка зависнуть в телефоне перед сном. Неудобная поза калачиком с согнутой шеей приводит к зажимам в шейно-грудном отделе, синдрому позвоночной артерии и в целом к недостаточному кровообращению головного мозга. А концентрация на светящемся экране в темной комнате — обычно все лежат буквально уткнувшись носом в телефон — «добивает» глаза под конец дня.
«Если уж вы уж лежите на диване, то хотя бы включаете ночник, лампу, чтобы все равно было соответствующее освещение. Ну, не можем мы постоянно сидеть в ровной позе, тогда все равно делайте профилактику. Полежали — встаньте и посмотрите вдаль. Мы напрягали глаза, мышцы зажаты, и антидотом зрительной нагрузки будет посмотреть вдаль», — предложила эксперт.
Как правильно организовать рабочее место
Немаловажно, на каком расстоянии от лица находится изображение. Физиологично работать в 30-40 сантиметрах от экрана.
Особое внимание стоит уделить положению тела и освещению рабочего места. Рекомендации следующие:
- Удобный стул или кресло;
- Обязательно настольная лампа. Нельзя работать в темноте;
- Освещение слева от экрана;
«Нельзя сидеть в темноте, когда один компьютер включен, нет никакой лампы. Казалось бы, это вроде мелочи, но это формирует нашу правильно зрительную нагрузку», — посоветовала офтальмолог.
Как сохранить зрение при работе за компьютером — советы врача
Как отвлечь ребенка от смартфона
Любой родитель знает: оторвать ребенка от экрана практически невозможно. И порой ни кнут, ни пряник не помогают.
Офтальмолог советует подходить к решению комплексно:
— Доступным языком объяснить, как устроен глаз, что происходит при «залипании» в экран, как это отразится на здоровье.
— Мотивировать самостоятельно отслеживать длительность «общения» с гаджетом и делать перерывы
— Организовать режим дня, чтобы ребенок не скучал — занятия, прогулки, спорт, отдых и так далее.
— Организовать интересный досуг без техники.
«Если ребенок чем-то занят, естественно, у него нет потребности сидеть с телефоном. И это все вместе ведет к нормальному развитию, к нормальному формированию зрения», — сказала специалист.
Важно понимать, что зрение формируется до 20-24 лет. Поэтому школьный возраст крайне важен в этом вопросе.
«Организм так устроен, что сначала закладывается костно-мышечная система, потом эндокринная, а на глаза просто не остается ресурса. И как раз в периоды роста, подростковые гормональной перестройки, когда зрительная нагрузка нефизиологична, и могут возникать проблемы со зрением, в том числе близорукость», — посоветовала она.
Какие виды спорта полезны для зрения
Любая физическая активность идет на пользу, но врач выделяет несколько наиболее полезных видов спорта для расслабления глаз.
В первую очередь полезен спорт, заставляющий перемещать взор вдаль и вблизи:
— большой теннис;
— настольный теннис;
— бадминтон;
— игровые виды — футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло;
На втором месте — плавание. Ритмичные руками в воде положительно влияют на разгрузку мышц плеч и спины, соответственно, кровообращение приходит в норму.
«Подчеркиваю, самый полезный стиль для плавания это брасс. Причем спортивный, с погружением головы под воду. А когда мы плаваем кролем, все равно какая-то лучше выраженная сторона больше работает», — уточнила Ивановская.
На третьем месте по пользе для зрения — все подвижные виды спорта без травматизации и ударов по голове.