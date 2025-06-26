Ремонт не понадобится: какой чехол спасет смартфон при падении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger; 5-tv.ru

Смартфоны не отличаются крепкой конструкцией, потому обязательно нужно выбрать надежный чехол.

Кадры из шахты лифта столичной многоэтажки. Один из жильцов уронил туда мобильный телефон с седьмого этажа. Аппарат достали, но после падения с такой высоты он уже вряд ли будет работать. Стекло вылетело, а корпус погнулся.

Но иногда смартфон может выйти из строя даже после безобидного, на первый взгляд, падения на пол. Спасти его может хороший чехол.

Чем отличаются комбинированные чехлы от обычных? Какой кейс лучше защитит телефон при падении? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем отличаются комбинированные чехлы от обычных

По словам специалиста по ремонту мобильных телефонов Дмитрия Родимова, современные аппараты достаточно хрупкие и могут повредиться при малейшем падении на асфальт, например, либо на кафель. Для того чтобы защитить смартфон, необходим чехол.

При этом эксперт посоветовал вместо обычных пользоваться противоударными. Но на рынке их сотни: из пластика, силикона, поликарбоната и даже металла. А некоторые производители комбинируют материалы и обещают, что такие кейсы особо прочные и лучше защищают технику. Но стоят гибридные модели немало. В данном случае проверку прошел комбинированный чехол за 1200 рублей.

«Сама центральная часть выполнена из пластика. Прорезиненный борт помогает как раз таки гасить сильные удары и амортизировать при падении телефон», — объяснил эксперт.

А еще на комбинированном чехле есть металлическое кольцо-держатель. Если телефон упадет на заднюю стенку, оно сработает как дополнительная защита. Но на рынке можно найти и более бюджетные противоударные накладки. За образец из уплотненного силикона авторы программы заплатили 600 рублей.

Какой чехол лучше убережет телефон от повреждений

В первом эксперименте авторы программы решили проверить, защитят ли чехлы смартфон при падении с лестницы.

Комбинированный образец не помог при падении телефона. По словам Родимова, повреждения дисплея достаточно сильные, он вышел полностью из корпуса. Эксперт объяснил: бортики у гибридной накладки низкие, а боковые стенки плохо прилегают к корпусу смартфона, поэтому чехол не смог амортизировать удар.

«Можем обратить внимание при покупке на края, которые залезают на борт телефона, тем самым еще защищая дисплей», — отметил эксперт.

У силиконового чехла как раз такие высокие борты, поэтому он не подвел. Нисколько не пострадал и защитил телефон от удара.

В следующем эксперименте мобильный телефон, который находится в противоударном чехле, решили использовать в качестве открывалки для напитка.

Гибридный кейс справился с этой задачей не хуже специального кухонного ключа. На работу ушли считанные секунды. Чехол при этом не пострадал. Силиконовый образец тоже легко разобрался с этим вопросом, остались лишь небольшие ссадины. Отличная работа, но выводы делать пока рано.

Еще одним испытанием для чехлов стал прицельный обстрел из рогатки при помощи мелкого щебня. Комбинированный чехол с задачей не справился. Пострадали пластиковые детали. Но главное, кейс не смог уберечь телефон. Силиконовый образец тоже не смог защитить технику на 100%. Есть повреждения на корпусе и стекле.

Напоследок авторы программы устроили еще одну проверку для чехлов. Телефоны сбросили с балкона второго этажа. Чехол за 1200 рублей снова провалил испытание. Треснул сам и не защитил мобильник.

«Мы здесь видим большую трещину из-за того, что телефон приземлился на угол. Повреждения и на телефоне, и на чехле. Чехол не справился с данной задачей никак», — рассказал специалист Родимов.

Но и образец из уплотненного силикона тоже не смог уберечь телефон. Экран окончательно пришел в негодность. А вот сам чехол при этом остался целым и еще послужит.

Какой чехол для телефона более износостойкий

В следующем эксперименте авторы программы проверили противоударные накладки на износостойкость. Их привязали к фаркопу автомобиля и протащили по асфальту. Дорогой комбинированный кейс пострадал сильнее. На выступающих элементах из металла и пластика теперь сильные царапины. А вот чехол из силикона выстоял, на нем лишь небольшие потертости.

«Он за счет того, что имеет большую толщину материала, является более износостойким», — объяснил эксперт.

Вывод из экспериментов можно сделать простой: чтобы выбрать надежный противоударный чехол, ориентироваться на цену совсем не обязательно. Лучше обращать внимание на материал накладки и высоту бортиков. В данных испытаниях дешевый кейс из плотного силикона показал себя лучше дорогой комбинированной модели.