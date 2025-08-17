Экономия на кондиционере: справится ли с жарой солнцезащитная пленка на окно

Фото, видео: 5-tv.ru

Не у всех есть возможность установить кондиционер в доме, но спасаться от жары и духоты как-то нужно.

Мало кто знает, но дорогие кондиционеры вполне может заменить более бюджетная солнцезащитная пленка на окна. Она же позволит сэкономить и на счетах за электроэнергию, ведь летом кондиционеры работают сутками напролет и «съедают» электричества примерно на полторы-три тысячи рублей в месяц. В общем, производители пленок обещают чудеса.

Действительно ли солнцезащитная пленка на окна может заменить кондиционер, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что такое солнцезащитная пленка

Материал поможет тестировать директор компании по установке оконных систем Артем Попов.

Читайте также Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар

«Солнцезащитная пленка — это тонкое многослойное покрытие, которое наносится на поверхность стекла. В данной пленке находятся специальные полимерные светоотражающие элементы, которые помогают оттолкнуть ультрафиолет и не допустить перегрев внутри нашего помещения», — рассказал он.

Исследуемый образец представляет собой серебряную пленку с зеркальным эффектом. Если верить этикетке, видимый свет материал пропускает на 56%, отражает 53% инфракрасных лучей и почти 100% ультрафиолета.

При этом толщина пленки составляет всего 56 микромеров, как у человеческого волоса. Поэтому обращаться с ней нужно бережно. По словам эксперта, она может быстро износиться, покрыться пузырями либо просто поцарапаться.

Рулон пленки размером 75 на 150 сантиметров обходится в 750 рублей. Его хватит на одно окно. Перед установкой такой пленки нужно учесть, что у материала есть эффект тонировки.

«Если потребитель данной пленки живет на первом-втором этаже или же напротив окон соседей и ему требуется просто скрыться от взглядов прохожих, то тогда эффект тонировки сыграет плюс. Однако если окна выходят в теневую сторону, тогда эффект тонировки еще больше съест света, и тогда у вас очень темно будет в квартире», — объяснил специалист.

Что нужно для установки пленки на стекло

Для установки пленки на стекло потребуется мыльный раствор, канцелярский нож и полотенце. Попов начинает с последнего, чтобы обеспылить поверхность.

«Протрем наше стекло. Убедимся, что на нем не осталось пыли и соринок. Все, оно чистое. Далее мы берем мыльный раствор и наносим его на поверхность стекла. Так, чтобы в дальнейшем мы могли легко нанести нашу пленку, выдавить из нее пузыри», — уточнил он.

Излишки пленки нужно подрезать канцелярским ножом. На установку уходит около 15 минут. Выглядит окно неплохо.

Читайте также Остудит даже картошку: какой мощный вентилятор будет бесшумно работать дома

Сколько уличного света «съедает» пленка

Для начала нужно посмотреть, сколько уличного света «съедает» пленка. Авторы программы сравнивают светопропускаемость со стеклом без какого-либо покрытия.

В полуметре от люксметра эксперт устанавливает фонарик. Сейчас прибор показывает 576 люксов — примерно настолько светло ясным днем в тени или в хорошо освещенном офисе. Если поставить обычное стекло между приборами, то уже 526 люксов. Получается, что даже оно крадет немного света.

Теперь тест проходит окно, покрытое пленкой.

«Прибор показывает 307 люксов. Светопропускаемость практически в два раза отличается», — отметил директор компании по установке оконных систем.

Как пленка защищает от теплового излучения

Далее нужно проверить, как пленка защищает от теплового излучения. В характеристиках указан уровень инфракрасного отражения — 53%. Этого должно хватить, чтобы спастись от летнего зноя.

«Для этого мы воссоздали жаркий солнечный летний день нашим обогревателем. Замерим его температуру пирометром. Пошла жара сразу. И берем пирометр. Он сейчас скажет нам температуру нашего обогревателя — 104 градуса», — рассказал эксперт.

На расстоянии полуметра от тепловой пушки стоит тарелка со льдом. А между ними специалист устанавливает стекла. Сначала то, что без пленки. Его оставляют на десять минут. За это время лед значительно растаял, в тарелке много воды.

Оконный стеклопакет без дополнительной защиты точно не спасет от жары. Теперь тест проходит стекло с пленкой. Результат приятно удивляет. С некоторых кусочков льда даже не успел сойти иней.

Читайте также Спасет дом и авто от пожара: что такое кошма и как ей пользоваться

«Лед, я так понимаю, вообще без изменений. Он сохранил свои свойства, такой же. Может, немного растаял, однако значительно меньше, чем лед в предыдущем эксперименте», — подчеркнул Артем Попов.

Значит, в жаркий летний день солнцезащитная пленка точно защитит от зноя.

Насколько пленка для окон долговечна

По словам эксперта, бытует мнение, что такое нанесенное на стекло покрытие может быть неустойчиво к царапинкам, к пылинкам.

«Но мы будем проверять его сейчас серьезной такой щеткой, прикрученной к шуруповерту, — щетковертом», — уточнил директор компании по установке оконных систем.

После пары минут работы можно прийти к выводу, что пленка выдержала и это испытание. На ней видны лишь несколько микроцарапин. Хороший результат — такое покрытие точно продержится два-три сезона.

Как показывают эксперименты, солнцезащитные материалы в целом справляются со своими задачами.