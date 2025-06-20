Спасет дом и авто от пожара: что такое кошма и как ей пользоваться

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Специальные полотна используют для тушения небольших очагов возгорания, защиты вещей и людей от огня.

Всего десять минут — за такое короткое время может выгореть вся квартира, если в ней вспыхнет какой-то электроприбор. При этом справиться с пожаром своими силами непросто.

Что такое кошма и для чего ее используют? Какое противопожарное полотно сможет ликвидировать возгорание? Защитит ли такое покрывало человека? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Для чего используют противопожарное полотно

Заливать технику водой нельзя, можно получить удар током. А огнетушитель есть далеко не в каждом доме. В этом случае на помощь придет специальное противопожарное полотно. Его еще называют кошма. Такие покрывала часто используют сотрудники МЧС.

«Этим полотном можно тушить мелкие очаги возгорания, такие как возгорания под капотом автомобиля, возгорающиеся, искрящиеся электроприборы. И второе направление применения таких полотен — не для тушения, а спасения, наоборот, каких-то вещей. Либо укрыть себя, либо домашних животных, какие-то материальные ценности», — рассказал специалист в области систем безопасности Александр Балашов.

Площадь кошмы, которой пользуются спасатели, доходит до семи квадратных метров, а весить она может до девяти килограммов. Один человек с такой просто не справится. Но в продаже есть противопожарные покрывала меньшего размера. Они подойдут как для дома и дачи, так и для автомобиля.

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В испытаниях участвуют сразу три кошмы: за 300, 400 и 500 рублей. Все образцы из стекловолокна. Если верить производителям, они выдерживают нагрев до 300 градусов. На рынке есть еще два вида таких покрывал: асбестовые и кремнеземные. Такие кошмы еще более стойкие, но и цены на эти модели заметно выше — в среднем от 2000 рублей.

«Если пылает синим пламенем дом, полотно потушить его вряд ли, конечно, поможет. Именно для тушения очагов возгорания полотно сгодится только в том случае, если площадь возгорания равна или меньше площади полотна», — заявил эксперт.

Но даже в этом случае нужно действовать быстро. Чаще всего, чтобы победить огонь, есть только одна попытка. По словам Балашова, надо достаточно близко подойти к огню, чтобы потушить его. А если возгорание серьезное, то температура вокруг очага может достигать 200-300 и более градусов. И будет достаточно проблематично даже набросить кошму, не то что как-то поправить.

Самое время проверить полотна в действии. Для этого авторы программы подготовили серию огненных экспериментов.

Какая кошма сможет ликвидировать возгорание

Деревянная столешница пропитана горючим. Ее можно поджечь и выяснить, помогут ли противопожарные полотна ликвидировать такое возгорание.

С этой задачей все три покрывала справляются буквально за пару секунд. Правда, сами полотна от огня темнеют, но эксперт уверяет: это никак не повлияет на их эффективность.

«Чтобы привести такое полотно в непригодное состояние, нужно целенаправленно его либо разорвать, либо изрезать. Это же полотно мы сейчас можем точно так же снять с нашего импровизированного стола, сложить, убрать в упаковку и ждать дальнейшего случая, когда оно понадобится», — объяснил он.

Какое противопожарное полотно защитит человека от огня

Качественная кошма поможет выбраться из горящего дома и не получить ожогов.

«Полотна пропитываются, во-первых, флегматизатором горения, во вторую очередь, антифризом. Он сохраняет эластичность даже в холодную погоду, в минусовые температуры. И антисептиком на случай, если полотна будут соприкасаться с ожогами на теле человека, чтобы не допустить заражения крови», — уточнил специалист в области систем безопасности.

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Но какое полотно окажется самым стойким и лучше защитит человека от огня? Ответить на этот вопрос поможет манекен. Исследователи накидывают ему на плечи кошму за 300 рублей, подносят к спине импровизированный факел и пытаются прожечь ткань в течение пяти минут. После этого внешне ткань остается целой, но с осадком копоти. В том месте, где был очаг возгорания, на одежде манекена тоже появилась подпалина. Получается, первая кошма стопроцентную защиту все же не дает.

Полотно за 400 рублей с задачей справляется. На футболке и на самом манекене никаких следов от огня. По идее, такой же результат должно показать и экземпляр за 500 рублей.

После проверки на третьем образце появляется черная копоть. Также Балашов отмечает: через некоторое время в нем появилась бы дыра. Дорогое полотно успело расплавиться и прилипнуть к футболке, а та, в свою очередь, пристала к телу манекена.

«Да, данное полотно человека не то что не спасет, а может и само травмировать, потому что прилипнет, прикипит к коже после того, как сгорит ткань под самим полотном. И отдирать ее придется вместе с кожей, и это весьма проблематично и болезненно», — заявил специалист.

Как показывают эксперименты, далеко не все кошмы спасут от огня. Если заказывать покрывало в интернете у непроверенных продавцов, можно запросто нарваться на некачественный товар. Поэтому эксперт советует покупать полотно только в специализированных магазинах пожарного оборудования. Лучше всего взять сразу две штуки. Одну оставить дома, а вторую возить в автомобиле.