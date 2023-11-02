Время идет на секунды: как быстро выбраться из горящего автомобиля

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Чтобы выбраться из горящего автомобиля, необходимо перерезать ремни безопасности и разбить боковое стекло. Помогут ли в этом специальные гаджеты для спасения при аварии, или это пустая трата денег?

Если машина загорелась после ДТП, у водителя и пассажиров есть меньше двух минут, чтобы выбраться из автомобиля. Но покинуть салон деформированного авто не так просто. Могут заклинить двери, отказать стеклоподъемники, а ремень безопасности — перестать отстегиваться.

В кино главный герой часто попадает в аварийные ситуации, где машина переворачивается, и он лихо разрывает ремни безопасности, выдавливает стекло и выбирается из горящего автомобиля. Женщины плачут от умиления, а мужчины пребывают в растерянности — ведь в жизни так не бывает.

На этот случай эксперты советуют возить в машине устройство для аварийного выхода. По сути, это мультиинструмент, в котором есть нож и молоток. Его главная задача — быстро перерезать ремень безопасности и разбить стекло. «Самая полезная программа» проверит, помогут ли эти специальные приспособления в опасной ситуации.

Что должно быть в машине на случай аварии

В тестировании будут участвовать три гаджета разной ценовой категории.

Одно устройство напоминает небольшой брелок и стоит четыреста рублей. Внутри острое лезвие и металлический шип, который при необходимости выстреливает. Для этого гаджет нужно поднести к стеклу и приложить небольшое усилие, чтобы сработал механизм.

Более усовершенствованное устройство за девятьсот рублей выглядит повнушительнее. Дорогая покупка за две тысячи рублей кажется наиболее мощной. И у второго, и у третьего, кроме лезвия и молотка, есть еще фонарик, ножницы и даже набор отверток. Но есть и минусы — чтобы пустить в ход молоток с самого дорогого девайса, нужно сначала нажать на кнопку. Пока после аварии человек в шоковом состоянии вспомнит, что на устройстве есть кнопка, драгоценное время будет потеряно.

Для чистоты эксперимента в тест добавлен еще и обычный складной нож за 300 рублей, многие водители возят его с собой на всякий случай.

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Как быстро перерезать ремни безопасности в горящем авто

Смоделирована авария — автомобиль попал в ДТП, ремни безопасности заклинило, и с помощью специальных приспособлений их нужно разрезать.

Недорогой брелок отлично прошел испытание — он перерезал ремень за считанные секунды. Эксперты советуют резать под углом 45 градусов, так будет легче справиться с задачей, и выбраться из горящей или тонущей машины получится быстрее. Брелок всегда в зоне доступа, до него легко дотянуться и он не потеряется, это дополнительный плюс.

Второй образец справился хуже. Ремешок перерезал, но сразу сломался. Один человек сможет выбраться из горящей машины, а если бы в автомобиле были пассажиры, то им сломанный инструмент уже не помог бы. Хороший вариант, но недолговечный. Приспособление достаточно большое, рекомендуется держать его под рукой, например, в подлокотнике.

Третий девайс не справился вовсе. За несколько минут так и не удалось ничего разрезать, хотя лезвие держали под разными углами. Он только размахрил ткань. Ножницы тоже не помогли — они не режут. В реальной жизни горящая машина, возможно, уже взорвалась бы, пока водитель пытался из нее выбраться.

Контрольный образец, обычный складной нож, не подвел и быстро разрезал препятствие.

Как разбить стекло машины при аварии

Эксперты предупреждают: пытаться разбить голыми руками лобовое стекло автомобиля бесполезно. Оно очень прочное и покрыто защитной пленкой. При пожаре нужно выбивать боковые стекла и вылезать вперед ногами — так меньше шансов пораниться.

Первый инструмент провалил испытания. Две минуты прошли впустую. Металлические шипы дешевого брелока оказались пустышкой. Окно не разбито, выбраться из горящей или тонущей машины нельзя.

Второй девайс за девятьсот рублей не подвел. Разбил окно со второго удара. Этот гаджет точно может спасти человеку жизнь.

Третий образец снова провалил испытания. Пара ударов — и молоток просто сложился. За 10 минут выбраться из машины так и не удалось — гаджет рассыпался в руках, а стекло по-прежнему осталось цело. Это очень плохой результат. По итогу самый дорогой вариант провалил оба испытания.

Контрольный образец, складной нож с металлическим шипом на рукоятке, разбил окно. Правда, не сразу, а через несколько десятков секунд, но это все равно хороший результат.

Далеко не все гаджеты-самоспасатели помогут людям в чрезвычайной ситуации. Дорогие покупать точно не стоит, а лучше всего возить в салоне автомобиля обычный складной нож.