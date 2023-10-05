Осторожно, взрывоопасно: в какой канистре лучше не хранить топливо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Kästle; 5-tv.ru

Если горючее находится в неграмотно подобранной канистре, то при неправильном хранении тары появляется огромный риск взрыва.

Всего за несколько секунд подогретая канистра с бензином может взлететь на воздух. Если такой инцидент произойдет в гараже, где чаще всего хранится несколько литров про запас, то несчастного случая избежать вряд ли удастся. В чем же хранить топливо, чтобы была уверенность в сохранности своего имущества? Этот закономерный вопрос зачастую возникает у автолюбителей.

Сколько должна стоить прочная канистра? Какая конструкция емкости наиболее удобная? И как перевозить наполненную тару в машине? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Из какого материала лучше купить канистру

Известно, что самыми безопасными являются канистры, сделанные из стали.

«Их прелесть в прочности, в компактности, в относительной легкости, в дешевизне изготовления», — говорит автожурналист Роман Герасимов.

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Все перечисленные качества крайне важны, но у стальной тары есть и существенный минус. Спустя несколько лет использования внутри канистры могут образоваться очаги коррозии. И если ржавчина вместе с бензином попадет в бак автомобиля, топливный фильтр засорится и может выйти из строя. Чтобы этого не случалось как можно дольше, лучше всегда оставлять в емкости небольшое количество бензина. Его пары способны очищать стенки канистры. Достаточно 500 миллилитров, и процесс растянется.

Чтобы понять, стоит ли экономить на канистре, был проведен эксперимент. Для этого протестировали три образца: за 940, 1760 и 2700 рублей.

Какая конструкция канистры удобнее в использовании

Первое, на что стоит обращать внимание, это ребра жесткости. Этот элемент делает конструкцию прочнее, не изменяя ее толщину.

Дешевый образец таких деталей не имеет. Это значит, что при сильном ударе образуется вмятина. А у канистр подороже ребра жесткости есть, но вот ручки оказались менее практичными, чем у первой тары. У них они одинарные, в то время как у бюджетной канистры тройные.

Вариант с несколькими ручками удобнее, так как в таком случае емкость могут нести сразу два человека.

Какая вместительность должна быть у канистры

Каждая из приобретенных канистр рассчитана на 10 литров — так указано на маркировке. Однако тара для топлива должна быть на 20% больше заявленного объема.

Для того чтобы поверить, придерживаются ли данного правила производители, был проведен тест. В образцы налили воду уровнем по нижний срез горловины. После чего перелили содержимое канистр в мерные колбы. Приборы показали, что бюджетный экземпляр вместил 10 с половиной литров, но при переливании часть воды расплескалась. Эксперт отметил, что это произошло потому, что горловина располагается по центру канистры. А сифонная трубка, упрощающая поступление жидкости, внутри отсутствует. В итоге использования такой канистры есть риск испачкаться, пропахнуть и пролить бензин на машину.

У канистры средней ценовой категории сифонной трубки тоже нет, однако горлышко смещено в сторону. Благодаря такой конструкции вода почти не разбрызгалась. На выходе в колбе оказалось ровно 10 литров. При это часть жидкости осталась внутри. Это произошло из-за особого расположения горлышка. Следовательно, объем канистры также приближен к ожидаемому.

Самой вместительной оказалась дорогая емкость. В ней умещается 11 литров. Внутри этой модели есть сифонная трубка, благодаря чему содержимое перелилось без единой потери.

Как перевозить наполненную канистру в машине

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Крайне часто водители берут канистру с собой в дорогу. Если при движении тара опрокинется, то бензин может залить багажник. Чтобы понять, как образцы ведут себя во время перевозки, был проведен еще один эксперимент.

Каждую канистру поместили в багажник машины, которая, помимо обычных передвижений, ехала по кочкам и делала различные виражи. Бюджетная емкость упала на первом же повороте. Также она не выдержала и резкого торможения. Вторая канистра тоже не выдержала на поворота, а вот при резкой остановке смогла устоять. Прочнее всех простояла дорогая модель. Она упала лишь при круговом движении, стойко перенеся и торможение, и поворот.

Так как ни один образец не выстоял в любых обстоятельствах, можно сделать вывод, что лучше перестраховываться и заранее фиксировать канистру.

Насколько канистры прочные

Важно быть уверенным, что при применении силы к таре, она останется пригодной к использованию. Чтобы убедиться в прочности образцов, был проведен краш-тест. На канистры кидали блины от штанги: 5 килограммов, 10, а потом 15.

Первой в бой отправилась бюджетная модель. К удивлению, после ударов на емкости не осталось сквозных пробоин. Появилась лишь глубокая вмятина, но учитывая тот факт, что в ее конструкции нет специальных ребер, это хороший результат. А вот образец средней ценовой категории деформировался сильнее. Выгнулось даже дно. То есть эту канистру использовать полноценно уже не получится. Самой стойкой оказалась самая дорогая канистра. От первых двух дисков повреждений почти не осталось, металл прогнулся лишь от груза весом в 15 килограммов.

Взрывоопасны ли стальные канистры

Для того чтобы выяснить, взрывоопасны ли образцы, их отправили в лабораторию. Эксперимент был проведен без участия топлива. Вместо него использовали воду, на которую нагнетали давление внутри. Первым испытание провалил второй образец. Жидкость стала выливаться уже на отметке в три бара. Дорогой экземпляр пропустил воду при давлении 7 бар, а самой стойкой оказалась дешевая канистра.

Тесты показали. что для хранения топлива в помещении подойдет даже дешевая канистра. Главное, чтобы она была удобной в использовании. А если тару с бензином необходимо перевезти в машине, то нужно не забыть надежно ее зафиксировать.